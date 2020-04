Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több olyan adótornyot is megrongáltak Hollandiában, amely a helyi 5G-hálózatot működteti. A bűncselekményeket alighanem az új technológia nyomán kialakult félelem, tájékozatlanság és az ezekből következő összeesküvés-elméletek miatt követték el.","shortLead":"Rövid idő alatt több olyan adótornyot is megrongáltak Hollandiában, amely a helyi 5G-hálózatot működteti...","id":"20200414_5g_mobil_adotorony_telefonpozna_koronavirus_hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97953882-c81d-49c9-8178-77cd60756aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_5g_mobil_adotorony_telefonpozna_koronavirus_hollandia","timestamp":"2020. április. 14. 10:03","title":"Újabb országban támadják az 5G-tornyokat, ebből még baj is lehet járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi ember munkájáról még sehol nem született egyszerre döntés, amióta kitört a járvány.","shortLead":"Ennyi ember munkájáról még sehol nem született egyszerre döntés, amióta kitört a járvány.","id":"20200412_Walt_Disney_World_munka_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df740a86-6855-4cf5-85c3-58a226ee93b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_Walt_Disney_World_munka_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 10:53","title":"A Walt Disney World 43 ezer dolgozójának munkaviszonyát függesztik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság előző elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarország minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti kormányzással.\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság előző elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarország minden ésszerű korlátot átlépett...","id":"20200413_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_bizottsag_jean_claude_juncker_varga_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ebb312-351d-4a45-a571-870995e34b88","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_bizottsag_jean_claude_juncker_varga_judit","timestamp":"2020. április. 13. 21:29","title":"Varga Judit visszavágott Jean-Claude Junckernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda756ea-83d2-4320-9535-cc97a3701a70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kikötött a dél-franciaországi Toulonban vasárnap a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja, és megkezdődött a legénység mind az 1900 tagjának egészségügyi elkülönítése. A hadihajó azért tért vissza a tervezettnél előbb az Atlanti-óceáni missziójáról, mert a fedélzeten mintegy ötven tengerésznek pozitívnak bizonyult a koronavírus-tesztje.","shortLead":"Kikötött a dél-franciaországi Toulonban vasárnap a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozó és kísérő...","id":"20200412_Karentenban_az_egyetlen_francia_nuklearis_repulogephordozo_szemelyzete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda756ea-83d2-4320-9535-cc97a3701a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070e614e-d085-4352-bf2e-c1d325a97593","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Karentenban_az_egyetlen_francia_nuklearis_repulogephordozo_szemelyzete","timestamp":"2020. április. 12. 19:28","title":"Karenténban az egyetlen francia nukleáris repülőgép-hordozó személyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas megoldási lehetőséget a koronavírus-járvány miatt jelenleg álló futballélet egyik kulcskérdésére.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas...","id":"20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08079e-336e-483f-8d8b-f5648ecde0fa","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 18:12","title":"Akár egy új átigazolási időszakot is hozhat a fociban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Promenad.hu úgy tudja, hogy egy idős férfinál is igazolták a fertőzést.","shortLead":"A Promenad.hu úgy tudja, hogy egy idős férfinál is igazolták a fertőzést.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_hodmezovasarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ea3edc-8081-4f70-b889-e66756418734","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. április. 13. 17:18","title":"Egyéves gyerek fertőződött meg a koronavírussal Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A járvány száműzze az emberek közötti közönyt, egoizmust, megosztottságot - kérte Ferenc pápa.","shortLead":"A járvány száműzze az emberek közötti közönyt, egoizmust, megosztottságot - kérte Ferenc pápa.","id":"20200412_ferenc_papa_husvet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543a105c-a213-4f7d-ad97-07853cc73542","keywords":null,"link":"/elet/20200412_ferenc_papa_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 14:35","title":"A világnak egységre van szüksége, hogy legyőzzük a járványt - üzente a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","shortLead":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","id":"20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234973d6-7a6f-436f-afff-a9d443d3e4c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","timestamp":"2020. április. 13. 15:19","title":"Panamavárosban éneklő rendőrök próbálják tartani a lelket az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]