","id":"20200427_otos_lotto_rekord_nyeremeny_lottoszelveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148a3c2a-af7c-4959-96ce-30d03d3d5471","keywords":null,"link":"/elet/20200427_otos_lotto_rekord_nyeremeny_lottoszelveny","timestamp":"2020. április. 27. 14:01","title":"Jelentkezett 6,4 milliárd forintjáért a legnagyobb magyar lottónyeremény nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","shortLead":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","id":"20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de242472-c169-412b-8adf-9e9b7420a0ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","timestamp":"2020. április. 28. 05:51","title":"Debreceni milliárdosok szálltak be Vajna Tímea luxuséttermébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0034b40a-a568-46f7-b3ac-ce74ec29bf01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abban a reményben készítette a kiadó, hogy a gyerekek igényeinek megfelelően beszéljen a járványhelyzetről. ","shortLead":"Abban a reményben készítette a kiadó, hogy a gyerekek igényeinek megfelelően beszéljen a járványhelyzetről. ","id":"20200427_Ingyenes_mesekonyv_segit_a_gyerekeknek_megerteni_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0034b40a-a568-46f7-b3ac-ce74ec29bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0bec36-67e2-4ebf-b0c6-826f52648f6d","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Ingyenes_mesekonyv_segit_a_gyerekeknek_megerteni_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 27. 13:18","title":"Ingyenes mesekönyv segít a gyerekeknek megérteni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dd1e72-8892-477f-bb56-65d01f8138bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több esetben a rendőrség nyomoz.","shortLead":"Több esetben a rendőrség nyomoz.","id":"20200428_ragadozo_madar_mergezes_csaletek_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09dd1e72-8892-477f-bb56-65d01f8138bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e0409a-8b35-4856-b4c0-db6e41a7785e","keywords":null,"link":"/elet/20200428_ragadozo_madar_mergezes_csaletek_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. április. 28. 13:18","title":"Egyre bátrabban mérgezik a ragadozó madarakat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téren tartott demonstráción most többen vettek részt, így a rendőrség is nagyobb erővel volt jelen.","shortLead":"A Clark Ádám téren tartott demonstráción most többen vettek részt, így a rendőrség is nagyobb erővel volt jelen.","id":"20200427_orban_viktor_tuntetes_dudalas_clark_adam_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89be7a0-3ab2-4801-be98-8af8bbac0676","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_orban_viktor_tuntetes_dudalas_clark_adam_ter","timestamp":"2020. április. 27. 18:12","title":"Orbán ellen dudáltak, a rendőrség igazoltatta és megbírságolta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82127c63-3ecc-4ca6-9d47-e26b32ee3039","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás lett az Igazságügyi Minisztérium új államtitkára. Hat évvel ezelőtt alaptalan vádaskodás miatt kellett lemondania Trócsányi László akkori miniszter kabinetfőnöki tisztségéről.","shortLead":"Hajas Barnabás lett az Igazságügyi Minisztérium új államtitkára. Hat évvel ezelőtt alaptalan vádaskodás miatt kellett...","id":"20200428_Uj_allamtitkar_amiota_megbukott_egyre_feljebb_lep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82127c63-3ecc-4ca6-9d47-e26b32ee3039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10bde3f-c1df-47d7-b028-fd97747cc623","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Uj_allamtitkar_amiota_megbukott_egyre_feljebb_lep","timestamp":"2020. április. 28. 16:20","title":"Államtitkár lett Trócsányi egykori kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ennyit arról, hogy a világ 2019-ben már készült a válságra.","shortLead":"Ennyit arról, hogy a világ 2019-ben már készült a válságra.","id":"20200428_Soha_nem_latott_szinten_a_fegyvervasarlas_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86508497-d414-4f89-9756-bf5853128310","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Soha_nem_latott_szinten_a_fegyvervasarlas_a_vilagban","timestamp":"2020. április. 28. 16:15","title":"Soha nem látott szinten a fegyvervásárlás a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]