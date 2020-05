Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az abszolút csúcstartó a 2016-os év.","shortLead":"Az abszolút csúcstartó a 2016-os év.","id":"20200505_idojaras_aprilis_eghajlatvaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1eda76-3453-4860-b8f3-12a8e1e55c11","keywords":null,"link":"/elet/20200505_idojaras_aprilis_eghajlatvaltozas","timestamp":"2020. május. 05. 20:44","title":"Az idei április volt az egyik legmelegebb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási korlátozás enyhítését, és gyorsan tisztázni kell a részletszabályokat.","shortLead":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási...","id":"20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33af8af8-37ea-4eff-a10e-852eca2b4a02","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","timestamp":"2020. május. 04. 15:40","title":"Május végi nyitás a reális a fürdőszövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba128be-948c-436f-a774-82b5d5488268","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az álmok nem válnak valóra maguktól, tenni kell értük. Van, aki ezt már nagyon fiatalon tudja.","shortLead":"Az álmok nem válnak valóra maguktól, tenni kell értük. Van, aki ezt már nagyon fiatalon tudja.","id":"20200506_Otevesen_beult_az_autoba_es_elhajtott_megvenni_elete_elso_Lamborghinijet__harom_dollarbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba128be-948c-436f-a774-82b5d5488268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a1b65a-8224-4551-a59d-c2bc9140e82c","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Otevesen_beult_az_autoba_es_elhajtott_megvenni_elete_elso_Lamborghinijet__harom_dollarbol","timestamp":"2020. május. 06. 10:58","title":"Ötévesen beült az autóba, és elhajtott megvenni élete első Lamborghinijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69b41a5-4692-49ad-a4ea-88fd863df270","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Senki sem találta kimondottan nehéznek a matekérettségit, bár egyes feladatokkal – főleg a végén – meggyűlt a bajuk a hvg.hu által megkérdezett diákoknak. Beszélgettünk velük arról is, hogyan zavart be nekik a koronavírus-járvány. Kiderült, egyikük lecsúszott a felvételiről miatta.","shortLead":"Senki sem találta kimondottan nehéznek a matekérettségit, bár egyes feladatokkal – főleg a végén – meggyűlt a bajuk...","id":"20200505_Korrekt_matekerettsegirol_beszelnek_a_radnotis_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69b41a5-4692-49ad-a4ea-88fd863df270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57225928-4b11-44d3-b842-369b34fad16b","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Korrekt_matekerettsegirol_beszelnek_a_radnotis_diakok","timestamp":"2020. május. 05. 15:25","title":"Korrekt matekérettségiről beszélnek a diákok a vizsga után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az efféle nyugati hóbortot még Khomeini ajatollah tiltotta be. ","shortLead":"Az efféle nyugati hóbortot még Khomeini ajatollah tiltotta be. ","id":"20200506_40_ev_tiltas_utan_megnyitott_az_elso_autosmozi_Iranban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a45af54-2abb-46c9-9dca-7a62dc15f4cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_40_ev_tiltas_utan_megnyitott_az_elso_autosmozi_Iranban","timestamp":"2020. május. 06. 11:35","title":"40 év tiltás után kinyithattak az autósmozik Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee48998-bd7f-4fe6-993f-e112c6e2a232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Felfedezték a kutatók, hogy az algák tudnak géneket lopni a baktériumoktól, ezáltal jobban tűrik a stresszes, változó környezetet.","shortLead":"Felfedezték a kutatók, hogy az algák tudnak géneket lopni a baktériumoktól, ezáltal jobban tűrik a stresszes, változó...","id":"20200504_alga_klimavaltozas_ocean_gentranszfer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee48998-bd7f-4fe6-993f-e112c6e2a232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c90ab9b-57ac-43e1-a995-70d72be778ad","keywords":null,"link":"/zhvg/20200504_alga_klimavaltozas_ocean_gentranszfer","timestamp":"2020. május. 04. 14:19","title":"Az algák túlélését segíti egy most felfedezett előnyös tulajdonságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fedb664-205c-4a45-af4f-4e72ee207750","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen nagyjából 9 milliárd forintért újul meg a Nyugati pályaudvar tetőszerkezete.","shortLead":"Összesen nagyjából 9 milliárd forintért újul meg a Nyugati pályaudvar tetőszerkezete.","id":"20200505_nyugati_palyaudvar_felujitas_rekonstrukcio_tetoszerkezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fedb664-205c-4a45-af4f-4e72ee207750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f6cb13-1260-4e89-8354-05c90f906150","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_nyugati_palyaudvar_felujitas_rekonstrukcio_tetoszerkezet","timestamp":"2020. május. 05. 11:45","title":"Kezdődik a felújítás, hét hónapra lezárják a Nyugati egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","id":"20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d2e1e0-30aa-446c-a717-3214bd24f8bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","timestamp":"2020. május. 06. 13:17","title":"Megszólalt Szijjártó a BMW-gyár építésének felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]