Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef22cc70-c6ac-4164-b0b6-d3e1f725711c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Szent Ferenc Kórház szív- és érrendszeri betegeknek, illetve cukorbetegeknek segít átvészelni ezt az időszakot. ","shortLead":"A budapesti Szent Ferenc Kórház szív- és érrendszeri betegeknek, illetve cukorbetegeknek segít átvészelni ezt...","id":"20200504_Online_elerhetove_tett_gyogytornaval_segitenek_egy_budapesti_korhaz_munkatarsaii","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef22cc70-c6ac-4164-b0b6-d3e1f725711c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12286e27-6be4-429f-a464-307fbb0439ca","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Online_elerhetove_tett_gyogytornaval_segitenek_egy_budapesti_korhaz_munkatarsaii","timestamp":"2020. május. 04. 11:45","title":"Online elérhetővé tett gyógytornával segítenek egy budapesti kórház munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","shortLead":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","id":"20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a4b4f4-c95e-49d8-8bfc-7e17d3b685bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","timestamp":"2020. május. 04. 05:54","title":"Pozitív lett egy gyümölcs koronavírustesztje Tanzániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig 91 intézmény kapott erre vonatkozó kérdést.","shortLead":"Pedig 91 intézmény kapott erre vonatkozó kérdést.","id":"20200503_Osszesen_egy_korhaz_arulta_el_hany_mutetet_halasztottak_a_kiuritesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15292e22-ead5-4ceb-8840-460a1163ee18","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Osszesen_egy_korhaz_arulta_el_hany_mutetet_halasztottak_a_kiuritesek_miatt","timestamp":"2020. május. 03. 18:08","title":"Összesen egy kórház árulta el, hány műtétet halasztottak a kiürítések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromezernél is több regisztrált fertőzött van már Magyarországon a friss, hétfő reggeli adatok szerint. Egy francia lap azon csodálkozik, hogy a válság közepén is megtartjuk az érettségit, sok országban ugyanis elhalasztották ezt, épp a koronavírus miatt. Járványhírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Háromezernél is több regisztrált fertőzött van már Magyarországon a friss, hétfő reggeli adatok szerint. Egy francia...","id":"20200504_Haromezer_felett_a_regisztralt_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690b419f-a95e-47c3-b860-1a4b936f2f03","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Haromezer_felett_a_regisztralt_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 04. 07:13","title":"351-re nőtt az elhunytak száma Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","shortLead":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","id":"20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4551c71e-acb2-47a1-bbdb-3471c4111666","keywords":null,"link":"/kultura/20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","timestamp":"2020. május. 04. 06:44","title":"Több mint 83 ezer diák kezdi meg az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91c5b3e-8c62-4653-9d71-91f28c92ca79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha egy társadalom a leszakadó rétegeket magára hagyja, az a saját problémájává válik - mondja Oszkó Péter. Az egykori pénzügyminiszter és kockázatitőke-befektető ennek ellenére nem hisz abban, hogy megváltozna a kapitalizmus, vagy az emberek alapvető természete. Mesél saját cége helyzetéről is, de megtudhatjuk, örülnek-e gyerekei, hogy otthon szájharmonikázik. \r

","shortLead":"Ha egy társadalom a leszakadó rétegeket magára hagyja, az a saját problémájává válik - mondja Oszkó Péter. Az egykori...","id":"20200504_Oszko_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a91c5b3e-8c62-4653-9d71-91f28c92ca79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdb448c-8ec4-414e-92a5-5d39e4526cf2","keywords":null,"link":"/360/20200504_Oszko_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 04. 18:30","title":"Oszkó Péter a Home office-ban: \"Csodálkozom azokon, akik jól alszanak, miközben átlépnek másokon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretne egy újabb \"elhagyatott\" oldal lenni a sok közül a This Website Will Self-Destruct, ezért a készítője úgy alkotta meg, hogy ha haszontalanná válik, törli önmagát.","shortLead":"Nem szeretne egy újabb \"elhagyatott\" oldal lenni a sok közül a This Website Will Self-Destruct, ezért a készítője...","id":"20200503_onmegsemmisito_weboldal_this_website_will_self_destruct","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3582d873-8b96-4c21-afa4-e2bb422c76ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_onmegsemmisito_weboldal_this_website_will_self_destruct","timestamp":"2020. május. 03. 08:03","title":"Csináltak egy weboldalt, ami megsemmisíti önmagát, ha 24 órán át senki nem üzen neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem először utal arra a brit miniszterelnök, hogy bele is halhatott volna a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Nem először utal arra a brit miniszterelnök, hogy bele is halhatott volna a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200503_Boris_Johnson_az_orvosok_a_halalom_bejelentesere_is_keszitettek_terveket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77c0ae3-7bf5-45ba-b863-08b537d5fbb7","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Boris_Johnson_az_orvosok_a_halalom_bejelentesere_is_keszitettek_terveket","timestamp":"2020. május. 03. 19:13","title":"Boris Johnson: \"az orvosok a halálom bejelentésére is készítettek terveket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]