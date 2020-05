Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter operatív elnöke szerint nem jó ötlet, hogy a kormány odaadná a vállalat 10 százalékos részvénycsomagját a Mathias Corvinus Collegium alapítványának.","shortLead":"A Richter operatív elnöke szerint nem jó ötlet, hogy a kormány odaadná a vállalat 10 százalékos részvénycsomagját...","id":"20200513_richter_bogsch_erik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a06633-169e-49db-a373-a7af204fbc61","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_richter_bogsch_erik","timestamp":"2020. május. 13. 19:40","title":"Bogsch Erik: Felvásárlás áldozatává válhat a Richter az új részvényesi szerkezet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá kellett jönniük, hogy ennél több kárt is okozhat.","shortLead":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá...","id":"20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c969c9d4-7057-4e53-a8f0-10d303827945","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 20:45","title":"A koronavírus a vesét, a szívet, az agyat és a központi idegrendszert is károsítja amerikai tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6fade5-6f7f-40a4-ae10-47ccd84047a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 13 és egy 15,6 colos MateBookkal tér vissza a magyarországi PC-piacra a Huawei. Előbbi az Intel legújabb processzorait kapja.","shortLead":"Egy 13 és egy 15,6 colos MateBookkal tér vissza a magyarországi PC-piacra a Huawei. Előbbi az Intel legújabb...","id":"20200514_huawei_matebook_13_huawei_matebook_d15_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e6fade5-6f7f-40a4-ae10-47ccd84047a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a95d7a6-7bdf-4905-be18-0cd2a536ecf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_huawei_matebook_13_huawei_matebook_d15_laptop","timestamp":"2020. május. 14. 11:33","title":"Fürge új laptopokat hoz Magyarországra a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Egy év és három hónap kellett ahhoz, hogy a néhai Andy Vajna kiterjedt birodalma semmivé váljon. A héten ugyanis kiderült, hogy a birodalom utolsó ékkövei, a kaszinók is a NER-nél kötöttek ki. Vajna Tímeánál ma már alig maradt valami. ","shortLead":"Egy év és három hónap kellett ahhoz, hogy a néhai Andy Vajna kiterjedt birodalma semmivé váljon. A héten ugyanis...","id":"20200514_andy_vajna_vagyon_oligarcha_vida_meszaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2927413-e66a-49ca-b3b3-95a3514141c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_andy_vajna_vagyon_oligarcha_vida_meszaros","timestamp":"2020. május. 14. 06:30","title":"Fidesz-közeli oligarchákhoz került a Vajna-örökség legjava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az ombudsman már visszadobta a gödi különleges övezet kijelölése miatti indítványt, Szél Bernadett az Alkotmánybírósághoz akar fordulni, ehhez 50 képviselői aláírás kell. A kormány közben törvényben akar magának jogkört adni, hogy bárhol megtehesse ugyanazt, amit Gödön, a veszélyhelyzet után is. A politikus szerint egyértelmű, hogy az ellenzéki önkormányzatok megbüntetése a cél.","shortLead":"Az ombudsman már visszadobta a gödi különleges övezet kijelölése miatti indítványt, Szél Bernadett...","id":"20200513_A_parlamenti_ellenzek_is_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulhat_God_kivereztetese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ed5d67-f9ea-4d96-8ab2-d3906fe17636","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_A_parlamenti_ellenzek_is_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulhat_God_kivereztetese_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 12:57","title":"Alkotmánybírósághoz fordulhat a parlamenti ellenzék Göd kivéreztetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1","c_author":"Simon Anita","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes előrejelzések szerint 2050-re 10 milliárd főre nő a Föld népessége, ez pedig azt jelenti, hogy a mostanihoz képest mintegy 30 százalékkal több élelmiszer előállítására lesz szükség, ami megnövekedett energiaigénnyel és hulladéktermeléssel is jár. A mostani, úgynevezett lineáris gazdasági modellben a hulladékok nagy részét nem forgatjuk vissza a termelési folyamatba, a körforgásos gazdaságban azonban semmi nem vész kárba, és még a lejárt ételmaradékból is bioenergia lesz. Vélemény.","shortLead":"Egyes előrejelzések szerint 2050-re 10 milliárd főre nő a Föld népessége, ez pedig azt jelenti, hogy a mostanihoz...","id":"20200514_Simon_Anita_A_szemet_aranyat_er","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c617207-106c-4e99-ae3e-c6f58e88aa85","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_Simon_Anita_A_szemet_aranyat_er","timestamp":"2020. május. 14. 11:40","title":"Simon Anita: A szemét aranyat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürjes Balázs szerint időszerű a járművek lecserélése, de a járványhelyzet befolyásolja a céldátumot.\r

","shortLead":"Fürjes Balázs szerint időszerű a járművek lecserélése, de a járványhelyzet befolyásolja a céldátumot.\r

","id":"20200513_KaracsonyGergely_FurjesBalazs_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47d031b-c092-4967-af68-75b13294e026","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_KaracsonyGergely_FurjesBalazs_level","timestamp":"2020. május. 13. 11:46","title":"Fürjes csak jövőre adná oda Karácsonyéknak a buszcserére ígért milliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa a biztonságot és a bizalmat, ami a befektetőknek kell. Interjú.","shortLead":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa...","id":"20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e44f0ca-6992-4359-ac7d-a0a74a5d0a54","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","timestamp":"2020. május. 13. 16:35","title":"Ian Bremmer: Orbán megfogadta a tanácsot, hogy sose hagyjon kárba veszni egy jó kis válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]