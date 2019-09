Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Milliók maradtak áram nélkül a Tokióra lecsapó tájfun nyomán.\r

\r

","shortLead":"Milliók maradtak áram nélkül a Tokióra lecsapó tájfun nyomán.\r

\r

","id":"20190909_Tajfun_csapott_le_Tokiora_tobb_szaz_legijaratot_toroltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ee371-d158-4125-99d8-ef318f66df19","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tajfun_csapott_le_Tokiora_tobb_szaz_legijaratot_toroltek","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:58","title":"Tájfun csapott le Tokióra, több száz légi járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15edcf4e-f3c7-4ac8-9df4-09abbba68aa0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A polgári és katonai drónvédelem közös pontja, hogy a repülő eszközök ellen jelenleg alkalmazott technológiák legjobb esetben is lezuhantatják vagy megsemmisítik a drónt. Egy új izraeli fejlesztéssel átvehető az irányítás a drónok felett. Az így megszerzett eszközök irányított leszállásra kényszeríthetők, vagy akár a drónt bombával küldő támadók ellen fordíthatók.","shortLead":"A polgári és katonai drónvédelem közös pontja, hogy a repülő eszközök ellen jelenleg alkalmazott technológiák legjobb...","id":"20190909_dron_dronvedelem_skylock_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15edcf4e-f3c7-4ac8-9df4-09abbba68aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3980bb5-1a15-4972-b80a-f3cc8f40c225","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_dron_dronvedelem_skylock_izrael","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:03","title":"Vissza a feladónak: retteghetnek a terroristák az új izraeli drónelhárító rendszertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán fogolycserét, mint fontos humanitárius akciót - közölte vasárnap a Kreml sajtószolgálata.","shortLead":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán...","id":"20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc69e385-778f-422a-8452-444171da4538","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:52","title":"Macron és Putyin is boldog az ukrán-orosz fogolycserétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29adf156-600d-43bf-8c47-e7b9f3a5a099","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan bemutatja a Mercedes az S-osztály elektromos változatának koncepcióját. Frankfurtban debütál az EQS.","shortLead":"Hamarosan bemutatja a Mercedes az S-osztály elektromos változatának koncepcióját. Frankfurtban debütál az EQS.","id":"20190908_Kisvideon_is_felbukkant_a_legnagyobb_elektromos_luxus_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29adf156-600d-43bf-8c47-e7b9f3a5a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088947a0-cdc4-4bac-bfe8-eb1799e96868","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Kisvideon_is_felbukkant_a_legnagyobb_elektromos_luxus_Mercedes","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:25","title":"Videón is felbukkant a legnagyobb elektromos luxus Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172cf90e-f79c-4ac6-9171-3832ed658253","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sallai Roland is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába, amely hétfőn (ma) 20.45 órakor a szlovákok ellen fut ki a Groupama Arénában sorra kerülő Európa-bajnoki selejtezőn.","shortLead":"Sallai Roland is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába, amely hétfőn (ma) 20.45 órakor a szlovákok...","id":"20190909_Ebselejtezo_Itt_a_magyar_kezdocsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172cf90e-f79c-4ac6-9171-3832ed658253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41054767-4dbf-4460-a9ab-531efed7ff40","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Ebselejtezo_Itt_a_magyar_kezdocsapat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:10","title":"Eb-selejtező: Itt a magyar kezdőcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt állítja, a jó szándék vezérelte.","shortLead":"Azt állítja, a jó szándék vezérelte.","id":"20190909_Ez_teljesen_bevett_szokas_volt__megszolalt_a_no_aki_elve_asott_el_harom_kismacskat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843bdce1-4daa-4e2b-94fe-5e79c047efca","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Ez_teljesen_bevett_szokas_volt__megszolalt_a_no_aki_elve_asott_el_harom_kismacskat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:10","title":"„Ez teljesen bevett szokás volt” – megszólalt a nő, aki élve ásott el három kismacskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c8f25d-5884-4871-9459-085af7c307a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexuális visszaélések hatására nem tér ki a HM közleménye.","shortLead":"A szexuális visszaélések hatására nem tér ki a HM közleménye.","id":"20190910_A_HM_szerint_egyre_nepszerubbek_a_honvedelmi_taborok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83c8f25d-5884-4871-9459-085af7c307a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bc42c4-12b8-4156-bb13-5384fd41347c","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_A_HM_szerint_egyre_nepszerubbek_a_honvedelmi_taborok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:25","title":"A HM szerint egyre népszerűbbek a honvédelmi táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg akarta büntetni a német juhászt, mert gyakran megszökött.","shortLead":"Meg akarta büntetni a német juhászt, mert gyakran megszökött.","id":"20190909_Leszurta_a_kutyajat_egy_nagymanyoki_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db6fc61-b649-47d1-9db9-d3f4aab36e74","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Leszurta_a_kutyajat_egy_nagymanyoki_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:12","title":"Leszúrta kutyáját egy nagymányoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]