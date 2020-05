Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez még csak részösszeg, a kampány jelenleg is zajlik.","shortLead":"Ez még csak részösszeg, a kampány jelenleg is zajlik.","id":"20200520_336_millio_plakatokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e47f95-2e02-479d-bc24-c8ea1d49a260","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_336_millio_plakatokra","timestamp":"2020. május. 20. 15:17","title":"Két hét alatt 336 milliót vert el plakátokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379f3057-3c78-4a65-9923-13447a3daa7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és a Samsung készülékeinek vásárlói a leginkább elégedettek választásukkal – derül ki az éves szinten mintegy félmillió ember megkérdezésével zajló amerikai vizsgálatsorozat májusi jelentéséből.","shortLead":"Az Apple és a Samsung készülékeinek vásárlói a leginkább elégedettek választásukkal – derül ki az éves szinten mintegy...","id":"20200520_apple_iphone_samsung_galaxy_acsi_amerikai_felhasznaloi_elegedettseg_2020_majus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=379f3057-3c78-4a65-9923-13447a3daa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcfcd4-c545-4123-99ed-0b175da63adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_apple_iphone_samsung_galaxy_acsi_amerikai_felhasznaloi_elegedettseg_2020_majus","timestamp":"2020. május. 20. 09:03","title":"Itt a lista: ezekre a telefonokra van a legkevesebb panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 11 ember hallgattak ki gyanúsítottként, hat személyt letartóztattak.\r

","shortLead":"Eddig 11 ember hallgattak ki gyanúsítottként, hat személyt letartóztattak.\r

","id":"20200520_Kormanyhivatal_idosotthon_gondozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132d0868-f28c-489c-a7af-ab241fc279c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Kormanyhivatal_idosotthon_gondozott","timestamp":"2020. május. 20. 15:27","title":"Kormányhivatali dolgozók és idősotthonok vezetői fosztottak ki gondozottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május 30-ától öt fürdő is látogatható lesz.","shortLead":"Május 30-ától öt fürdő is látogatható lesz.","id":"20200520_Hamarosan_kinyithatnak_a_budapesti_strandok_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa2523f-6f38-4f36-ae3a-4ee79664d1f8","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Hamarosan_kinyithatnak_a_budapesti_strandok_is","timestamp":"2020. május. 20. 20:45","title":"Hamarosan kinyithatnak a budapesti strandok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343099eb-e454-45d6-97ce-4c54ce6106d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több százmilliós üzlet felkeltheti a kormányközeli médiacégek érdeklődését is.","shortLead":"A több százmilliós üzlet felkeltheti a kormányközeli médiacégek érdeklődését is.","id":"20200519_budapest_arculat_marketingstrategia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343099eb-e454-45d6-97ce-4c54ce6106d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696316b3-7075-44ba-abd4-413100419c3f","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_budapest_arculat_marketingstrategia","timestamp":"2020. május. 19. 12:10","title":"Központosítaná reklámköltéseit a főváros, átláthatóbbá tennék a rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21ce040-ca36-4d39-b986-173517696593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglépték a svédek, amit már egy ideje beígértek.","shortLead":"Meglépték a svédek, amit már egy ideje beígértek.","id":"20200520_Mostantol_minden_uj_Volvo_maximum_180_kmhval_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21ce040-ca36-4d39-b986-173517696593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55cca34-b9df-4333-9a4a-9bb73f91a792","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Mostantol_minden_uj_Volvo_maximum_180_kmhval_megy","timestamp":"2020. május. 20. 16:06","title":"Mostantól minden új Volvo maximum 180 km/h-val megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fb9df1-61bf-49b9-93e7-790bcec01b93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok már karanténban vannak.\r

","shortLead":"Az állatok már karanténban vannak.\r

","id":"20200519_Tobb_tizezer_meh_elt_egy_egri_haz_plafonjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18fb9df1-61bf-49b9-93e7-790bcec01b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d220071b-299e-4e3f-b922-a03df7940616","keywords":null,"link":"/elet/20200519_Tobb_tizezer_meh_elt_egy_egri_haz_plafonjaban","timestamp":"2020. május. 19. 20:40","title":"Több tízezer méh élt egy egri ház plafonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb6ff907-d4fd-4090-a1fa-69c5a2a8045e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A jövőben ingyenes, viszont kötelező helyett csak ajánlott lenne az örökbefogadó szülők 40 órás felkészítő tanfolyama, ha a Parlament elfogadja az erről szóló törvényjavaslatot. Miközben az örökbefogadás gyorsítását célzó javaslatokkal egyetértenek, a tanfolyamról szóló döntés a szakembereket és a szülőket is megdöbbentette, akik közül sokan meghatározó élményként emlékeznek vissza az ott átéltekre. Félő, hogy képzés nélkül több lesz a kudarccal végződő örökbefogadás. ","shortLead":"A jövőben ingyenes, viszont kötelező helyett csak ajánlott lenne az örökbefogadó szülők 40 órás felkészítő tanfolyama...","id":"20200520_orokbefogadas_tanfolyam_torvenymodostas_peticio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb6ff907-d4fd-4090-a1fa-69c5a2a8045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78248e1-da9c-4beb-ab14-5f5887cb1b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_orokbefogadas_tanfolyam_torvenymodostas_peticio","timestamp":"2020. május. 20. 11:11","title":"Az örökbefogadó tanfolyamon nem lázat mérni tanulunk, hanem azt, hogy ne kergessünk álmokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]