Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Nehéz lesz szabadulni a miniszterelnök jelzőitől.","shortLead":"Nehéz lesz szabadulni a miniszterelnök jelzőitől.","id":"20200522_Orban_Viktor_belengette_a_kepunkbe_a_ferfiassagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f8c36b-68d8-4a4a-92ba-97005c44934f","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Orban_Viktor_belengette_a_kepunkbe_a_ferfiassagat","timestamp":"2020. május. 22. 10:25","title":"Orbán Viktor belengette a képünkbe a férfiasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e","c_author":"OMSZ","category":"itthon","description":"Kár, hogy nem a kijárási korlátozások alatt volt olyan rossz idő, mint amire számíthatunk a hétvégén.","shortLead":"Kár, hogy nem a kijárási korlátozások alatt volt olyan rossz idő, mint amire számíthatunk a hétvégén.","id":"20200523_Esosborus_idore_szamithatunk_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e9d67-ed57-4b88-b5d2-424e7e2947f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Esosborus_idore_szamithatunk_szombaton","timestamp":"2020. május. 23. 08:46","title":"Esős-borús időre számíthatunk szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka a Parlamentben.","shortLead":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka...","id":"20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dbd6ee-c592-4b94-8600-d3c37a2f7a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","timestamp":"2020. május. 22. 07:57","title":"Kósa Lajos szerint nem is Simonka kedvéért módosítottak törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány végét ugyan még nem hirdette ki Zágráb, az idegenforgalmi korlátozásokat május végén több országgal, köztük Magyarországgal szemben is feloldják a jövő héten. ","shortLead":"A járvány végét ugyan még nem hirdette ki Zágráb, az idegenforgalmi korlátozásokat május végén több országgal, köztük...","id":"20200521_horvatorszag_koronavirus_jarvany_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793f7eb8-bfa8-4001-983d-a27d35b13626","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_horvatorszag_koronavirus_jarvany_turizmus","timestamp":"2020. május. 21. 17:13","title":"A magyarok előtt is megnyílik a horvát határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec9754-2536-493e-b563-c34e5f5871ce","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Stuart Mária hosszú évek óta Erzsébet királynő foglya Angliában: sem kivégezni, sem szabadon engedni nem jó ötlet, pedig a jelenléte mindig vérző, soha be nem gyógyuló seb. Maradhat-e bennünk méltóság, erkölcsösség, ha szembe találjuk magunkat azzal, akit gyűlölünk? Kitölt vagy kiüresít a hatalom? A Stuart Mária online premierje alkalmából a rendezővel, Gáspár Ildikóval beszélgettünk.","shortLead":"Stuart Mária hosszú évek óta Erzsébet királynő foglya Angliában: sem kivégezni, sem szabadon engedni nem jó ötlet...","id":"20200522_Stuart_Maria_Gaspar_Ildiko_az_Orkeny_Szinhaz_eloadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec9754-2536-493e-b563-c34e5f5871ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f147759-cf8e-44a1-aba4-3c16319aa5f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200522_Stuart_Maria_Gaspar_Ildiko_az_Orkeny_Szinhaz_eloadasa","timestamp":"2020. május. 22. 19:00","title":"Éljen a királynő! De melyik? – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","shortLead":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","id":"20200522_plaza_mbsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62143da2-3edb-4ff3-9237-2ba4fb020966","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_plaza_mbsz","timestamp":"2020. május. 22. 10:15","title":"Heteken belül megtelhetnek a fővárosi plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu több olyan céget is talált, amely ugyan beadta az állami mentőövhöz szükséges igénylést, de azóta is csak várnak. Vidéken más a helyzet.","shortLead":"A 24.hu több olyan céget is talált, amely ugyan beadta az állami mentőövhöz szükséges igénylést, de azóta is csak...","id":"20200522_allami_bertamogatas_igenylese_elbiralas_fovarosi_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9556f43b-6e5b-4b3f-81e2-eb049611b3f6","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_allami_bertamogatas_igenylese_elbiralas_fovarosi_cegek","timestamp":"2020. május. 22. 15:32","title":"Úgy tűnik, a fővárosban nem olyan gyors a bértámogatások elbírálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","shortLead":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","id":"20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbae81-1fc1-49bf-842c-80cfae36476b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","timestamp":"2020. május. 21. 21:13","title":"Megkezdődött a magyar koronavírus-vakcina fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]