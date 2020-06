Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 43 éves, jelenleg is börtönbüntetését töltő német férfit gyanúsít a rendőrség a 2007-ben eltűnt kislány meggyilkolásával.","shortLead":"Egy 43 éves, jelenleg is börtönbüntetését töltő német férfit gyanúsít a rendőrség a 2007-ben eltűnt kislány...","id":"20200604_madeleine_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c67dc-98c6-4fd7-8f59-7cfd51d98279","keywords":null,"link":"/elet/20200604_madeleine_gyilkossag","timestamp":"2020. június. 04. 16:02","title":"A német hatóságok szerint meggyilkolhatták Madeleine McCannt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyitott a magyar-osztrák-cseh-szlovák négyes, Soros örökkötvényéről kérdezik a magyarokat, súlyos bizonyítékok Aján Tamás ellen, Trump izgulhat. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyitott a magyar-osztrák-cseh-szlovák négyes, Soros örökkötvényéről kérdezik a magyarokat, súlyos bizonyítékok Aján...","id":"20200605_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf76635-ad71-4c29-872b-abbbac108750","keywords":null,"link":"/360/20200605_Radar360","timestamp":"2020. június. 05. 08:00","title":"Radar360: Szabad menni, szabad jönni, se teszt, se karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A George Floyd halála miatt indult tüntetéshullámról töltött fel videót az amerikai elnök, de szerzői jogokat sértett.","shortLead":"A George Floyd halála miatt indult tüntetéshullámról töltött fel videót az amerikai elnök, de szerzői jogokat sértett.","id":"20200605_trump_twitter_elrejtett_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b062e-db38-4bf8-a32e-0556fc3bd6ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_trump_twitter_elrejtett_video","timestamp":"2020. június. 05. 17:56","title":"Trump újabb szabályt sértett meg, eltüntette egy videóját a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az emberek viszont többet dolgoznak kevesebb pénzért.","shortLead":"Az emberek viszont többet dolgoznak kevesebb pénzért.","id":"20200605_Amerikaban_bejott_a_nyitas_ket_millio_ember_talalt_munkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d3b21d-6917-436b-a8e1-e839bc9b7ae1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_Amerikaban_bejott_a_nyitas_ket_millio_ember_talalt_munkat","timestamp":"2020. június. 05. 16:14","title":"Amerikában bejött a nyitás: kétmillió ember már talált munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b97442a-85dc-41a2-b302-1ab2527e605c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A házelnök szerint a mentalitásváltás felénél jár az ország.","shortLead":"A házelnök szerint a mentalitásváltás felénél jár az ország.","id":"20200605_Kover_Soha_mast_csak_nemzeti_politikat_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b97442a-85dc-41a2-b302-1ab2527e605c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a06e22b-25ad-40ef-ae02-1c3cf2267ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Kover_Soha_mast_csak_nemzeti_politikat_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 05. 20:12","title":"Kövér: Soha mást, csak nemzeti politikát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelmetlenebbé teszi a Play áruházon kívüli alkalmazások telepítését az Android operációs rendszer hamarosan érkező új verziójában a Google.","shortLead":"Kényelmetlenebbé teszi a Play áruházon kívüli alkalmazások telepítését az Android operációs rendszer hamarosan érkező...","id":"20200605_android_11_funkciok_ismeretlen_forrasok_alkalmazasok_telepitese_apk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ae4490-f0fd-4d2e-a51c-1580ca61fdeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_android_11_funkciok_ismeretlen_forrasok_alkalmazasok_telepitese_apk","timestamp":"2020. június. 05. 09:03","title":"Készüljön rá: az Android 11-ben mindig összeomlanak majd bizonyos appok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viktória azért mesélte el a történetét, mert példával akar szolgálni minden bántalmazott nőnek, hogy idejében felismerjék, ha bajba kerültek.","shortLead":"Viktória azért mesélte el a történetét, mert példával akar szolgálni minden bántalmazott nőnek, hogy idejében...","id":"20200604_kaposvari_remete_sanyargatas_szemelyi_szabadsag_megsertese_bantalmazo_kapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94cf15c-e953-4146-bcbf-db1ed1be5754","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_kaposvari_remete_sanyargatas_szemelyi_szabadsag_megsertese_bantalmazo_kapcsolat","timestamp":"2020. június. 04. 20:10","title":"„Hirtelen rám ült és azt mondta, hogy én vagyok az ördög” – megszólalt a kaposvári remete bántalmazott élettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199db75a-eded-4ffb-b7a7-5a9262f27fa0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Létezik egy bizonyos személyiségjegy, mely elárulja a zenei érzéket.","shortLead":"Létezik egy bizonyos személyiségjegy, mely elárulja a zenei érzéket.","id":"20200604_Vajon_onben_is_ott_az_Xfaktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199db75a-eded-4ffb-b7a7-5a9262f27fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5ce1f4-9236-4894-80c8-5625446547c5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200604_Vajon_onben_is_ott_az_Xfaktor","timestamp":"2020. június. 04. 12:20","title":"Vajon önben is ott az X-faktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]