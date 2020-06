Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba994540-3203-49a1-ab86-58c49eb3bf9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is biztosított lesz az online tanulás.","shortLead":"Továbbra is biztosított lesz az online tanulás.","id":"20200608_Ujranyitnak_a_nyelviskolak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba994540-3203-49a1-ab86-58c49eb3bf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799fb052-0de0-4d57-b0be-48fae226e74a","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Ujranyitnak_a_nyelviskolak","timestamp":"2020. június. 08. 19:56","title":"Újranyitnak a nyelviskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megpróbáltuk megtudni, hogy miért. Sikertelenül.","shortLead":"Megpróbáltuk megtudni, hogy miért. Sikertelenül.","id":"20200608_Eltuntette_az_MSZP_a_videot_amin_egy_allitolagos_mentos_a_korhazbol_hazakuldott_betegekrol_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6e57a1-8c22-46bf-8238-e7978e8c1172","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Eltuntette_az_MSZP_a_videot_amin_egy_allitolagos_mentos_a_korhazbol_hazakuldott_betegekrol_beszelt","timestamp":"2020. június. 08. 19:28","title":"Eltüntette az MSZP a videót, amin egy állítólagos mentős a kórházból hazaküldött betegekről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224f3f60-da28-4274-aedc-145ed27445ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem éppen olcsó, de kétségtelenül sokkal egyedibb tőle az autó.","shortLead":"Nem éppen olcsó, de kétségtelenül sokkal egyedibb tőle az autó.","id":"20200609_Kis_gyari_szarnyacskaval_meg_izgalmasabbak_a_kecskemeti_MercedesAMGk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224f3f60-da28-4274-aedc-145ed27445ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23554bb-667e-4bff-9966-1f8275fdfb3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Kis_gyari_szarnyacskaval_meg_izgalmasabbak_a_kecskemeti_MercedesAMGk","timestamp":"2020. június. 09. 17:42","title":"Még izgalmasabbak lettek a kecskeméti Mercedes AMG-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom ország állampolgárai előtt nyitotta meg repülőtereit a sziget.","shortLead":"Tizenhárom ország állampolgárai előtt nyitotta meg repülőtereit a sziget.","id":"20200609_koronavirus_jarvany_ciprus_utazas_hatarnyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf1f01a-236c-4de3-aec0-51cb72ae7f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_koronavirus_jarvany_ciprus_utazas_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 09. 12:31","title":"Már a magyarok is utazhatnak Ciprusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","shortLead":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","id":"20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43200aa4-8bd1-4518-a63e-92f6a80c8899","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","timestamp":"2020. június. 09. 21:50","title":"Nem a néppárti elnök állította le a Fidesz értékelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d794ef06-4654-4ca0-be73-2c1a9f1ae71f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden negyedik távkapcsolatban élő, vagy arra kényszerült pár úgy érzi, hogy a fizikai távolság ellenére köteléke a veszélyhelyzet ideje alatt tovább erősödött társával – derül ki a Huawei Technologies Hungary 1000 fős, reprezentatív online felméréséből. Egy ember átlagosan 9 másikkal tartott rendszeres kapcsolatot online, naponta mintegy 45 percet töltött videohívásokkal. Akinek technikai gondja akadt, az nem hardverre, hanem leginkább a netkapcsolatára panaszkodott.","shortLead":"Minden negyedik távkapcsolatban élő, vagy arra kényszerült pár úgy érzi, hogy a fizikai távolság ellenére köteléke...","id":"20200610_huawei_kutatas_koronavirus_jarvany_online_kapcsolattartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d794ef06-4654-4ca0-be73-2c1a9f1ae71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7349f8a0-278c-4902-8760-83f7cc927575","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_huawei_kutatas_koronavirus_jarvany_online_kapcsolattartas","timestamp":"2020. június. 10. 11:03","title":"Tízből két-három magyarnak volt wifi-gondja a karantén alatt – sok szerelem erősebb volt, mint a wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetési moratóriumhoz köthető szabályokkal nincs tisztában a hitelt törlesztő adósok jelentős része – derül ki a K&H felméréséből. ","shortLead":"A fizetési moratóriumhoz köthető szabályokkal nincs tisztában a hitelt törlesztő adósok jelentős része – derül ki a K&H...","id":"20200609_hitelmoratorium_ados_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa0b2f9-bbf9-4202-a3ce-21d90f5b0be9","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_hitelmoratorium_ados_bank","timestamp":"2020. június. 09. 10:09","title":"Sokan meg fognak lepődni, amikor vége lesz a hitelmoratóriumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0142b9a9-cd8f-47d1-af21-42df6c4b73f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai hadsereg egykor legalább 70 millió liter Agent Orange nevű lombtalanító mérget szórt Vietnámra. A szörnyű utóhatásoktól a vietnámiak azóta már harmadik-negyedik generációja sem szabadulhat.","shortLead":"Az amerikai hadsereg egykor legalább 70 millió liter Agent Orange nevű lombtalanító mérget szórt Vietnámra. A szörnyű...","id":"202023__vietnam__agent_orange__ahaboru_oroksege__hetediziglen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0142b9a9-cd8f-47d1-af21-42df6c4b73f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b0c58a-0e5f-472e-863f-fd16e370d79a","keywords":null,"link":"/360/202023__vietnam__agent_orange__ahaboru_oroksege__hetediziglen","timestamp":"2020. június. 09. 15:00","title":"Hetedíziglen is tízezrével szedi áldozatait Vietnámban az amerikai harci méreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]