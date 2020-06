Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfd3a04f-576c-4b5b-b204-00debdb154f6","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"Szoftver dönt a gépek javításáról és soha nem látott, nyitott programozási technikával, kontrollerekről fejlesztik a gyárakat, ahol hamarosan a karbantartást is el tudják végezni a korábban más funkciót betöltő gépek. Magyarországon is egyre magasabb szintű az automatizáció az ipari termelésben. ","shortLead":"Szoftver dönt a gépek javításáról és soha nem látott, nyitott programozási technikával, kontrollerekről fejlesztik...","id":"20200608_Gep_kuldi_gepnek__szabadon_es_gyorsan_fejlodik_a_gepgyartas_Magyarorszagon_Bosch_Rexroth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd3a04f-576c-4b5b-b204-00debdb154f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb33f60d-ea9c-4bd9-8fba-cd81a0ea4030","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200608_Gep_kuldi_gepnek__szabadon_es_gyorsan_fejlodik_a_gepgyartas_Magyarorszagon_Bosch_Rexroth","timestamp":"2020. június. 08. 15:30","title":"Gép küldi gépnek – szabadon és gyorsan fejlődik a gépgyártás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b1a66b-8747-442c-866b-0dff8865e37d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szél a vulkáni hamut Ecuador legnépesebb városa, Guayaquil irányába fújta.","shortLead":"A szél a vulkáni hamut Ecuador legnépesebb városa, Guayaquil irányába fújta.","id":"20200609_vulkan_koronavirus_ecuador","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b1a66b-8747-442c-866b-0dff8865e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880778bd-6eed-400f-915a-a4d93067aa79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_vulkan_koronavirus_ecuador","timestamp":"2020. június. 09. 21:10","title":"Kitört egy vulkán a koronavírus miatt nehéz helyzetben levő Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli...","id":"20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32588933-2490-4801-b934-7f44df615057","keywords":null,"link":"/360/20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 10. 08:00","title":"Radar360: Rémhírterjesztésért feljelentett MSZP, megfélemlítő iskolarendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól alakul, számos régebbi iPhone-ra is tölthető lesz az Apple mobil operációs rendszerének legújabb, 14-es kiadása.","shortLead":"Ha minden jól alakul, számos régebbi iPhone-ra is tölthető lesz az Apple mobil operációs rendszerének legújabb, 14-es...","id":"20200610_ios_14_frissites_kompatibilis_iphone_6s_6s_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecad1f2a-9432-4f6c-845d-ce4cd840583f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_ios_14_frissites_kompatibilis_iphone_6s_6s_plus","timestamp":"2020. június. 10. 10:33","title":"Igen jó hírt kaptak a régi iPhone-tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet azt állította, hogy a főpolgármester szerdán tárgyal Fürjes Balázs államtitkárral, a Városháza azonban jelezte: nem lesz ilyen találkozó.","shortLead":"A Magyar Nemzet azt állította, hogy a főpolgármester szerdán tárgyal Fürjes Balázs államtitkárral, a Városháza azonban...","id":"20200608_lanchid_furjes_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee41f373-7812-477d-a238-4319d6e6c052","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_lanchid_furjes_karacsony","timestamp":"2020. június. 08. 15:58","title":"Karácsony egyelőre a Lánchídról sem tárgyal a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság jelentése szerint a magyarországi fürdővizek több mint kétharmada kiváló minőségű","shortLead":"Az Európai Bizottság jelentése szerint a magyarországi fürdővizek több mint kétharmada kiváló minőségű","id":"20200608_Magyarorszag_furdoviz_minoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4bc8bb-e03b-4f48-aec8-c0f49d3a1ab7","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Magyarorszag_furdoviz_minoseg","timestamp":"2020. június. 08. 18:31","title":"Elkészült az európai fürdővizek rangsora, tíz magyar helyen rossz a minőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a5d967-bc69-4148-8d47-36795926dd0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész EU-ban a magyarok munkában töltött ideje nőtt a második legtöbbet.","shortLead":"Az egész EU-ban a magyarok munkában töltött ideje nőtt a második legtöbbet.","id":"20200608_munka_magyarok_eu_munkaido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a5d967-bc69-4148-8d47-36795926dd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c955e233-69e5-4f3e-b9ac-602bd6d12ae7","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_munka_magyarok_eu_munkaido","timestamp":"2020. június. 08. 11:50","title":"Öt évvel tovább dolgozik egy átlagos magyar most, mint 2010-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209e9e43-c658-408d-a1d3-db1092f3477b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy légkondicionáló eszi az áramot, most pedig azt is számszerűsítették, mennyire.","shortLead":"Egy légkondicionáló eszi az áramot, most pedig azt is számszerűsítették, mennyire.","id":"20200609_legkondicionalo_aramfogyasztas_klima_aramszamla_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209e9e43-c658-408d-a1d3-db1092f3477b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9126070e-dfb1-4e20-8cca-2340be6ec986","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_legkondicionalo_aramfogyasztas_klima_aramszamla_kutatas","timestamp":"2020. június. 09. 08:03","title":"Van otthon légkondi? Nézzen csak rá a villanyszámlájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]