Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés” ügyében.","shortLead":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés”...","id":"20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6103ad0-3c4f-46c9-b00d-9dd2c01b6c89","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","timestamp":"2020. június. 10. 17:17","title":"Helsinki Bizottság: Ha a foci-Eb alatt lehet dudálni, akkor tiltakozni is lehet így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a3be15-3fc5-441e-a3bc-a912e15e9e47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fizetőssé kell válnia a Couchsurfingnek, ha túl akarják élni pénzügyi nehézségeiket.","shortLead":"Fizetőssé kell válnia a Couchsurfingnek, ha túl akarják élni pénzügyi nehézségeiket.","id":"20200611_csod_Couchsurfing_kozossegi_oldal_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77a3be15-3fc5-441e-a3bc-a912e15e9e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d98482-facf-490d-8a4f-f3be2ba30595","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_csod_Couchsurfing_kozossegi_oldal_utazas","timestamp":"2020. június. 11. 12:15","title":"A pénzügyi összeomlás szélére került egy utazós közösségi oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb rongálásként kezelte a rendőrség az építkezés palánkjára kiragasztott papírok ügyét, majd a jelek szerint elálltak ettől.","shortLead":"Előbb rongálásként kezelte a rendőrség az építkezés palánkjára kiragasztott papírok ügyét, majd a jelek szerint...","id":"20200611_atletikai_stadion_demonstracio_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992a19f-5276-4f81-a428-5afade545984","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_atletikai_stadion_demonstracio_rendor","timestamp":"2020. június. 11. 15:37","title":"\"Zavarja a vezetőséget\" – Rendőrt hívtak a ferencvárosi atlétikai stadion ellen tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Nap mögött rejtőző, nagy tömegű fekete lyuk éveken át csendben volt, nemrég azonban újra hangokat kezdett kiadni. A tudósok értetlenül állnak a jelenség előtt.","shortLead":"Egy, a Nap mögött rejtőző, nagy tömegű fekete lyuk éveken át csendben volt, nemrég azonban újra hangokat kezdett...","id":"20200611_nap_fekete_lyuk_szivveres_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243396e8-deb5-40b2-9e5e-0dee04e93496","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_nap_fekete_lyuk_szivveres_csillagaszat","timestamp":"2020. június. 11. 10:33","title":"Furcsa hangok érkeztek a Nap mögül, egyelőre a tudósok sem értik, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5753cd4-0c5c-4646-9cc9-33ede3611579","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 7. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200610_Trianon_Kimondva__Hetedik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5753cd4-0c5c-4646-9cc9-33ede3611579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eccd86b-51b9-47d1-a621-09af166d58b5","keywords":null,"link":"/360/20200610_Trianon_Kimondva__Hetedik_resz","timestamp":"2020. június. 10. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Jászai Mari Hazaárulás című írását felolvassa: Csákányi Eszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja, akinek saját elmondása szerint nem ellenőrizte a hátterét. A nőről a héten kiderült, állításával ellentétben nem dolgozott mentőként, annál a cégnél sem, amit a 24.hu-nak megnevezett. ","shortLead":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja...","id":"20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe4917-8bf9-4e4b-9289-149687e21e17","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","timestamp":"2020. június. 10. 18:06","title":"Korózs a magát mentőnek kiadó nőt hibáztatja a botrányos videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8346a00f-c57b-4cf6-aae9-06b42e32d6b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A vasúti vonalbezárás a vidék megbüntetését jelenti – mondták a fideszesek 2007-ben és 2009-ben, és valóban, amióta hatalomra kerültek, a megszüntetés helyett csak elsorvasztottak és lélegeztetőgépre helyeztek kihasználatlan vonalakat. A Volánbusz és a MÁV közös cégbe olvasztásának eddig legalább ötször futottak neki, mindhiába, de az e-jegyrendszert is megígérték már 2010-ben.","shortLead":"A vasúti vonalbezárás a vidék megbüntetését jelenti – mondták a fideszesek 2007-ben és 2009-ben, és valóban, amióta...","id":"20200609_vasut_busz_kozlekedes_mav_volan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8346a00f-c57b-4cf6-aae9-06b42e32d6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8350948-f4d8-40f2-986f-d114a42b0dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_vasut_busz_kozlekedes_mav_volan","timestamp":"2020. június. 10. 11:45","title":"Folyton megígérik a MÁV átszervezését, de csak az alibivonalak száma nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842f3fdb-ac9e-4193-bebd-1ffe43366bfe","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Donald Trump terrorszervezetnek minősítené az amerikai városok tucatjaiban zajló tüntetéseken feltűnt Antifát. Ezzel az érdeklődés középpontjába tette az átalakuló baloldalon látványos, ám korántsem meghatározó szerepet játszó antifasiszta mozgalmat.","shortLead":"Donald Trump terrorszervezetnek minősítené az amerikai városok tucatjaiban zajló tüntetéseken feltűnt Antifát. Ezzel...","id":"202024__antifa__eroszakos_modszerek__hazai_gondolatok__minden_eszkozzel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=842f3fdb-ac9e-4193-bebd-1ffe43366bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677a0452-0489-4060-97b7-ea2d9aa24681","keywords":null,"link":"/360/202024__antifa__eroszakos_modszerek__hazai_gondolatok__minden_eszkozzel","timestamp":"2020. június. 11. 13:00","title":"Az Antifa mozgalom Európából indult, de Amerikában régóta aktívabb és erőszakosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]