[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","shortLead":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","id":"20200629_halalos_baleset_magyar_utak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1418b3a5-36e2-45d8-a22b-4ef3e1811c26","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_halalos_baleset_magyar_utak","timestamp":"2020. június. 29. 07:36","title":"Öt ember halt meg az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A jobboldali államfő most sokkal jobban szerepelt, mint öt éve.","shortLead":"A jobboldali államfő most sokkal jobban szerepelt, mint öt éve.","id":"20200629_lengyelorszag_lengyel_elnok_andrzej_duda_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cb41ff-aacb-4fd4-8a29-d658e414d11b","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_lengyelorszag_lengyel_elnok_andrzej_duda_valasztas","timestamp":"2020. június. 29. 07:51","title":"Lengyelország: az elnök várhatóan marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek, hogy „fehér hatalom”.","shortLead":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek...","id":"20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ceb07-e9d1-42e7-81c1-da1b6eed38a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","timestamp":"2020. június. 28. 17:21","title":"Itt van Trump újabb botránya – retweetelt videó a „fehér hatalomról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f126d9ad-e8e6-4848-993b-a6e0ad0e66b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb vízi hajsza után tudták csak utolérni a rémült bocsot.","shortLead":"Kisebb vízi hajsza után tudták csak utolérni a rémült bocsot.","id":"20200630_muanyag_vodorbe_szorult_macko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f126d9ad-e8e6-4848-993b-a6e0ad0e66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981281c6-43c2-4d85-9a2e-ef309995d0a4","keywords":null,"link":"/elet/20200630_muanyag_vodorbe_szorult_macko","timestamp":"2020. június. 30. 11:05","title":"Műanyag bödönbe szorult fejű mackót mentett meg egy család – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14 bétaverziójának forráskódjában kotorászva két Twitter-felhasználó is olyan részletre bukkant, amely arról árulkodik, hogy erősebb lesz a 4K-s videók készítésében az iPhone 12, mint az Apple mostani telefonjai.","shortLead":"Az iOS 14 bétaverziójának forráskódjában kotorászva két Twitter-felhasználó is olyan részletre bukkant, amely arról...","id":"20200629_apple_iphone_12_ios_14_4k_videorogzites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1dc500-b557-4cda-9c8a-06600791ed07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_apple_iphone_12_ios_14_4k_videorogzites","timestamp":"2020. június. 29. 19:03","title":"Érdekes részletre bukkantak az iOS 14 forráskódjában, új funkcióval jöhet az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","shortLead":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","id":"20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf268301-8877-4899-9a33-8f3155228624","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","timestamp":"2020. június. 28. 15:55","title":"Ingyen koronavírus-tesztet kínál a bajor kormány a tartomány mind a 13 millió lakosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0176e2e-f080-4744-8330-4ef349bc268b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Persze van egy trükk a számolásban.","shortLead":"Persze van egy trükk a számolásban.","id":"20200630_Turistarekord_Sanghajban_a_sarkanyhajo_unnepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0176e2e-f080-4744-8330-4ef349bc268b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e234345-a6ae-4de3-a1f5-4f0ced16e695","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Turistarekord_Sanghajban_a_sarkanyhajo_unnepen","timestamp":"2020. június. 30. 12:25","title":"Turistarekord Sanghajban a sárkányhajó-ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","shortLead":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","id":"20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0f2ec-1284-48c2-b6ca-b924b7ee9068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","timestamp":"2020. június. 29. 11:03","title":"Mindent lekörözött az új PlayStation-játék, már 4 millióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]