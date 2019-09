Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","shortLead":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","id":"20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6763fcaa-d071-4783-94c7-585a622a53f0","keywords":null,"link":"/360/20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:50","title":"Révész Sándor: Fogyjunk vagy nyissunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlycsökkentés, plasztikai műtétek – ilyen reklámokkal is találkozni az Instagramon, a posztok ráadásul a fiatalokhoz is eljutnak. Nem csoda, hogy a képmegosztónak lépnie kellett.","shortLead":"Súlycsökkentés, plasztikai műtétek – ilyen reklámokkal is találkozni az Instagramon, a posztok ráadásul a fiatalokhoz...","id":"20190919_instagram_influenszer_sulycsokkentes_plasztikai_mutet_reklam_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2634344-39f2-4ad7-921c-b02ee3811cbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_instagram_influenszer_sulycsokkentes_plasztikai_mutet_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:03","title":"Rossz hírt közölt néhány influenszerrel az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"500, illetve 300 ezer forint jár évenként a károsult roma gyerekeknek a gyöngyöspatai iskolai elkülönítésért és a rosszabb minőségű oktatásért, mondta ki a Debreceni Ítélőtábla. A pénzt 15 napon belül ki kell fizetni a családoknak.



","shortLead":"500, illetve 300 ezer forint jár évenként a károsult roma gyerekeknek a gyöngyöspatai iskolai elkülönítésért és...","id":"20190918_Jogeros_jar_a_karterites_a_gyongyospatai_roma_diakoknak_a_szegregacio_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592dee81-98fc-43b2-91e1-a32a4de681e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Jogeros_jar_a_karterites_a_gyongyospatai_roma_diakoknak_a_szegregacio_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:24","title":"Jogerős: jár a kártérítés a gyöngyöspatai roma diákoknak a szegregáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik kutyának súlyos fertőzése, a másiknak vérző, nyílt sebe volt.","shortLead":"Az egyik kutyának súlyos fertőzése, a másiknak vérző, nyílt sebe volt.","id":"20190919_Eltiltanak_a_kutyatartastol_az_allatkinzo_nagyigmandi_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361ad2f2-42ea-41cf-8920-9cb729d7e8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Eltiltanak_a_kutyatartastol_az_allatkinzo_nagyigmandi_ferfit","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:18","title":"Eltiltanák a kutyatartástól az állatkínzó nagyigmándi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keszthelyen szólta el magát a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Keszthelyen szólta el magát a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20190918_Gulyas_Gergely_abban_bizik_hogy_legkozelebb_mar_nem_is_all_ki_senki_a_fideszes_jeloltek_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574b90e4-1e26-456e-899d-9791a0b1c220","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Gulyas_Gergely_abban_bizik_hogy_legkozelebb_mar_nem_is_all_ki_senki_a_fideszes_jeloltek_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:28","title":"Gulyás Gergely abban bízik, hogy legközelebb már nem is áll ki senki a fideszes jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f93101-e26a-428a-9cb9-4d82aca55778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Time Out magazin összegyűjtötte a világ 50 legjobb városi negyedét. Azokat a környékeket, ahol pezsgő kulturális élet van, izgalmas a gasztronómiai kínálat, és nincsenek még \"elturistásodva\", tehát a külföldi is helyiként érezheti itt magát. A 41. helyre került fel a Bartók Béla út – na de mit tud a budai környék nyújtani a magazin szerint?","shortLead":"A Time Out magazin összegyűjtötte a világ 50 legjobb városi negyedét. Azokat a környékeket, ahol pezsgő kulturális élet...","id":"20190918_A_budapesti_Bartok_Bela_ut_is_rajta_van_a_vilag_legmenobb_negyedeinek_listajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f93101-e26a-428a-9cb9-4d82aca55778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3190b2-b05a-4d63-8043-16fb7c89254a","keywords":null,"link":"/elet/20190918_A_budapesti_Bartok_Bela_ut_is_rajta_van_a_vilag_legmenobb_negyedeinek_listajan","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:17","title":"A budapesti Bartók Béla út is rajta van a világ legmenőbb negyedeinek listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","shortLead":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","id":"20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296876c4-4681-4f32-a511-64f6adb41774","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:11","title":"Magyarellenes szólamok miatt büntették a bukaresti focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0efe50fd-5f21-4bc9-a7f9-0a3b7cb58640","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyiket Németországban, a másikat Olaszországban lopták el.","shortLead":"Az egyiket Németországban, a másikat Olaszországban lopták el.","id":"20190917_Fel_oran_belul_fogtak_ket_lopott_luxusautot_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0efe50fd-5f21-4bc9-a7f9-0a3b7cb58640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dbd04b-2912-4be6-853f-105b2a3b7045","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_Fel_oran_belul_fogtak_ket_lopott_luxusautot_a_hataron","timestamp":"2019. szeptember. 17. 16:28","title":"Fél órán belül fogtak két lopott prémium autót a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]