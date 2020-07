Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efa91c4e-0d60-440f-90df-792f40dcac33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok családnak költöznie kellett a szolgálati lakásából.","shortLead":"Sok családnak költöznie kellett a szolgálati lakásából.","id":"20200709_Hatasvizsgalat_nelkul_keszitenek_gatat_a_Dunan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa91c4e-0d60-440f-90df-792f40dcac33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1595a8ff-742e-427e-bcd3-ccec5dd20958","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Hatasvizsgalat_nelkul_keszitenek_gatat_a_Dunan","timestamp":"2020. július. 09. 10:17","title":"Hatásvizsgálat nélkül épül gát a Dunán az atlétikai stadion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokú bíróság pénzbüntetés mellett három évre eltiltotta a lapszerkesztéstől is az Orbán-interjú meghamisításával vádolt szerkesztőt.","shortLead":"A másodfokú bíróság pénzbüntetés mellett három évre eltiltotta a lapszerkesztéstől is az Orbán-interjú meghamisításával...","id":"20200708_orban_interju_hamisitas_szerkeszto_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdedbf8-8254-4f70-9fb8-2b05917f18fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_orban_interju_hamisitas_szerkeszto_itelet","timestamp":"2020. július. 08. 18:08","title":"Eltiltották a hivatásától az Orbán-interjú meghamisításával vádolt szerkesztőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98784ea2-5822-4055-bc53-b29c74125dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfinak nem volt jogosítványa, a mopednek nem volt biztosítása, a sofőr ittas volt.","shortLead":"A férfinak nem volt jogosítványa, a mopednek nem volt biztosítása, a sofőr ittas volt.","id":"20200709_Ittasan_dulongelo_mopedest_kellett_uldoznie_a_rendoroknek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98784ea2-5822-4055-bc53-b29c74125dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00737e7-58bf-484f-bc6b-41b4aab2e974","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_Ittasan_dulongelo_mopedest_kellett_uldoznie_a_rendoroknek__video","timestamp":"2020. július. 09. 10:20","title":"Ittasan dülöngélő mopedest üldöztek a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","shortLead":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","id":"20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1c354-7288-4a58-9bd2-1423d3ec473a","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","timestamp":"2020. július. 09. 10:47","title":"Áderhez fordulnak a könyvelők a kata szigorítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b8a355-d581-4ad1-87b4-eb60e961e1ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többnyire előny, de hátrány is lehet. ","shortLead":"Többnyire előny, de hátrány is lehet. ","id":"20200708_Erdemes_megadni_az_alvazszamot_is_egy_hasznaltautohirdetesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b8a355-d581-4ad1-87b4-eb60e961e1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4755d190-316f-403e-ba9e-1c7ff9d1e433","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Erdemes_megadni_az_alvazszamot_is_egy_hasznaltautohirdetesben","timestamp":"2020. július. 08. 19:06","title":"Érdemes megadni az alvázszámot is egy használtautó-hirdetésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636c33d9-cb46-48d3-aa1e-7befb753c270","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz eldönteni, hogy menő vagy inkább kiszúrás a kicsivel.","shortLead":"Nehéz eldönteni, hogy menő vagy inkább kiszúrás a kicsivel.","id":"20200708_usain_bolt_kasi_bennett_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=636c33d9-cb46-48d3-aa1e-7befb753c270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a00d00-b36e-4f1e-8844-3dd66acba9fa","keywords":null,"link":"/elet/20200708_usain_bolt_kasi_bennett_","timestamp":"2020. július. 08. 12:59","title":"Szójáték lett Usain Bolt kislányának neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel egyáltalán nem lesz szükség vezetőre, a jármű mindent magától csinál.","shortLead":"Ezzel egyáltalán nem lesz szükség vezetőre, a jármű mindent magától csinál.","id":"20200709_elon_musk_onvezeto_technologia_tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab516a4-b48a-4833-b0e6-6fbdb3d7a816","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_elon_musk_onvezeto_technologia_tesla","timestamp":"2020. július. 09. 12:09","title":"Elon Musk szerint rövidesen elkészülnek a teljesen önvezető technológiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36416ec5-5417-460f-b285-869931460711","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel foglalkozó üzletasszonnyal is kötött szerződést az – átlagáron – 19 millió forintos lélegeztetőgépek beszerzésére a külügyi tárca, derül ki a csütörtöktől megvásárolható HVG-ből. A történetnek szereplője egy olyan üzletember is, aki az azeri ügyek környékén tűnt fel.\r

","shortLead":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel...","id":"20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36416ec5-5417-460f-b285-869931460711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9211d2aa-21cd-4098-bd66-8e30f9799e84","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","timestamp":"2020. július. 08. 11:01","title":"Az hozott be ide lélegeztetőgépet, aki csak akart (és jó kapcsolatai voltak)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]