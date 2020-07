Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ba8ee2c-434f-44fd-81c0-b1c1bdd589e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb elhunyt.","shortLead":"Nincs újabb elhunyt.","id":"20200716_Koronavirus_16_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba8ee2c-434f-44fd-81c0-b1c1bdd589e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6da37cc-d436-47d3-acc0-bb446607ae43","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Koronavirus_16_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","timestamp":"2020. július. 16. 08:47","title":"Koronavírus: 16 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9f833f-907c-4dbe-b99a-311391118e82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre bizonytalan, hogy augusztus 15-e után megtarthatják-e a nyár végére eltolt fesztiválokat.","shortLead":"Egyelőre bizonytalan, hogy augusztus 15-e után megtarthatják-e a nyár végére eltolt fesztiválokat.","id":"20200716__nyari_fesztivalok_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9f833f-907c-4dbe-b99a-311391118e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3ba5e3-80be-4462-883c-72b1560b8845","keywords":null,"link":"/kultura/20200716__nyari_fesztivalok_gulyas_gergely","timestamp":"2020. július. 16. 12:13","title":"Július végén dőlhet el, hogy lesznek-e nyári fesztiválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok, a városállamban zajló jelenidejű politikai események számunkra is tanulságosak. Kialakulóban a kommunista kapitalizmus rendszere, és Magyarország is efelé sodródik. Pontosabban: efelé rángatja az országot a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Vélemény.","shortLead":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok...","id":"202028_szemetek_hongkongra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b666522e-a5d2-4e99-8bd9-8a6c884a33ec","keywords":null,"link":"/360/202028_szemetek_hongkongra","timestamp":"2020. július. 15. 17:00","title":"Révész Sándor: Épül a kommunista kapitalizmus, közös a sorsunk Hongkonggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e462757b-dbb3-41af-9976-21db07377dd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevágott egy BKK-járat elé egy kerékpáros a XII. kerületben, a buszsofőr fékezett, egy utas megsérült. A kerékpárost keresi a rendőrség.","shortLead":"Bevágott egy BKK-járat elé egy kerékpáros a XII. kerületben, a buszsofőr fékezett, egy utas megsérült. A kerékpárost...","id":"20200715_busz_kerekparos_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e462757b-dbb3-41af-9976-21db07377dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec89f2a-7080-4e45-921c-50db79a6470d","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_busz_kerekparos_rendorseg","timestamp":"2020. július. 15. 14:41","title":"Busz elé hajtott egy bringás, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaüt a kulcsfontosságú ágazatnak az elhanyagolása a főpolgármester szerint.","shortLead":"Visszaüt a kulcsfontosságú ágazatnak az elhanyagolása a főpolgármester szerint.","id":"20200717_Karacsony_a_jarvany_nem_az_egeszsegugy_miatt_hanem_annak_ellenere_allt_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc15d0-a523-4ead-a4d6-a50355373f48","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Karacsony_a_jarvany_nem_az_egeszsegugy_miatt_hanem_annak_ellenere_allt_meg","timestamp":"2020. július. 17. 10:24","title":"Karácsony: A járvány nem az egészségügy miatt, hanem annak ellenére állt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper nem válogatta meg a szavait. ","shortLead":"A rapper nem válogatta meg a szavait. ","id":"20200715_Majka_Lovasi_Andras_koncertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c5c68f-0775-4920-939d-32285dae0523","keywords":null,"link":"/kultura/20200715_Majka_Lovasi_Andras_koncertek","timestamp":"2020. július. 15. 13:07","title":"Majka a Facebookon szólt be Lovasi Andrásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e20c58-27ba-42ef-9585-dcc529192eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok helyen a tengeri hulladék legnagyobb százalékát hungarocell teszi ki, amit a halászat és az akvakultúrás gazdálkodás során is használnak.","shortLead":"Sok helyen a tengeri hulladék legnagyobb százalékát hungarocell teszi ki, amit a halászat és az akvakultúrás...","id":"20200716_Mar_hungarocellhulladekba_feszkelnek_a_vadlibak_Kanadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6e20c58-27ba-42ef-9585-dcc529192eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf3b7f2-1c5c-4695-98f5-41798d8d56f2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_Mar_hungarocellhulladekba_feszkelnek_a_vadlibak_Kanadaban","timestamp":"2020. július. 16. 07:35","title":"Már hungarocell-hulladékba fészkelnek a vadlibák Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oroszok szerint a 2019-es választásokba való beavatkozás sem volt igaz.","shortLead":"Az oroszok szerint a 2019-es választásokba való beavatkozás sem volt igaz.","id":"20200716_Kreml_Moszkva_brit_kutatokozpont_kibertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e932d08d-70c6-4fe8-9647-13aa5fbc73f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_Kreml_Moszkva_brit_kutatokozpont_kibertamadas","timestamp":"2020. július. 16. 20:21","title":"Tagadja a Kreml, hogy Moszkvának köze lenne a brit kutatóközpontok elleni kibertámadásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]