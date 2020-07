Az időmérő előtti harmadik szabadedzést Bottas vitte el a Hungaroringen

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hazai pályán 2-1-re legyőzte a Villarrealt, így a záró forduló előtt behozhatatlan előnyre tett szert a Real Madrid az ősi rivális Barcelonával szemben a spanyol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"Hazai pályán 2-1-re legyőzte a Villarrealt, így a záró forduló előtt behozhatatlan előnyre tett szert a Real Madrid...","id":"20200717_foci_real_madrid_spanyol_bajnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a042ab-a9c8-4caf-b584-c4d2ece3013d","keywords":null,"link":"/sport/20200717_foci_real_madrid_spanyol_bajnok","timestamp":"2020. július. 17. 06:00","title":"Harmincnegyedszer bajnok a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9906c8f0-e488-444b-b74b-49001bae97bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 3-as metróvonal felújítása újabb állomásához érkezett.\r

","shortLead":"A 3-as metróvonal felújítása újabb állomásához érkezett.\r

","id":"20200716_Westend_mozgolepcso_Nyugati_palyaudvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9906c8f0-e488-444b-b74b-49001bae97bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96d81b5-ddb3-4376-b330-788e618e4fbf","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Westend_mozgolepcso_Nyugati_palyaudvar","timestamp":"2020. július. 16. 17:28","title":"Lezárják a Westend felé vezető mozgólépcsőket a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f5a00f-d656-4ec4-8384-bfa7b6e8e8cf","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Évszázadokon át a világ legnagyobb bazilikája volt a Bizánci Birodalom ékessége, a Hagia Szophia. Az oszmán-török hódítók által mecsetté alakított kegyhelyet Kemal Atatürk múzeummá nyilvánította. Az „Isteni Bölcsesség” most ismét mecsetté változik.","shortLead":"Évszázadokon át a világ legnagyobb bazilikája volt a Bizánci Birodalom ékessége, a Hagia Szophia. Az oszmán-török...","id":"202029__hagia_szophia__templom_es_mecset__ideologiai_harc__valtozatok_egy_epuletre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f5a00f-d656-4ec4-8384-bfa7b6e8e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb5a15e-b9e1-4744-aec8-0167a9a4a67a","keywords":null,"link":"/360/202029__hagia_szophia__templom_es_mecset__ideologiai_harc__valtozatok_egy_epuletre","timestamp":"2020. július. 18. 12:00","title":"Atatürk forog a sírjában - Ideológiai harc áldozata lett a Hagia Szophia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32637a93-79c0-4a27-a2c4-eec4f3287096","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elképzelések szerint egyfajta bérlettel, illetve jeggyel valamennyi, az állam által finanszírozott közösségi közlekedési eszközön lehet majd utazni.","shortLead":"Az elképzelések szerint egyfajta bérlettel, illetve jeggyel valamennyi, az állam által finanszírozott közösségi...","id":"20200717_mav_volan_homolya_robert_menetrend_tomegkozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32637a93-79c0-4a27-a2c4-eec4f3287096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42f230a-f150-47cb-8375-ba15aca34eac","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_mav_volan_homolya_robert_menetrend_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. július. 17. 07:52","title":"Hosszú évekbe telhet, mire összefésülik a buszok és a vonatok menetrendjet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone bejelentette, hogy legkésőbb 2021 júliusáig 100 százalékban megújuló villamosenergiával fogja üzemeltetni európai hálózatát a Zöld Gigabit Net projekt keretein belül. A cég szerint infrastruktúrája a jövőben is fenntartható módon fog növekedni, kizárólag szél-, nap- és vízenergia felhasználásával. A telekommunikációs szolgáltató azt is vállalta, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő vállalati ügyfeleknek segítséget nyújt a saját szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésében, a következő tíz év során globálisan összesen 350 millió tonna értékben.","shortLead":"A Vodafone bejelentette, hogy legkésőbb 2021 júliusáig 100 százalékban megújuló villamosenergiával fogja üzemeltetni...","id":"20200717_vodafone_zold_gigabit_net_megujulo_energia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520d53e4-f5a3-4058-b9b1-6c567e1ca4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_vodafone_zold_gigabit_net_megujulo_energia","timestamp":"2020. július. 17. 11:33","title":"A Vodafone átállítja teljes európai hálózatát, hogy 100%-ban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint viszont sosem használ ilyen szavakat.","shortLead":"A Fehér Ház szerint viszont sosem használ ilyen szavakat.","id":"20200717_Niggerezett_es_zsidozott_is_Trump_az_unokahuga_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbd5748-a497-4e62-80b0-f9cf829cdc5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Niggerezett_es_zsidozott_is_Trump_az_unokahuga_szerint","timestamp":"2020. július. 17. 09:17","title":"Négerezett és zsidózott is Trump az unokahúga szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870769b1-4501-4ebd-aa8a-6e97a7a8a031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így akarják felhívni a figyelmet a mosoly fontosságára.","shortLead":"Így akarják felhívni a figyelmet a mosoly fontosságára.","id":"20200718_Happy_days_mosolygo_arcot_vetittek_a_brit_parlamentre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=870769b1-4501-4ebd-aa8a-6e97a7a8a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80eac4b-ca9f-40de-98dc-2bd929bbea7f","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Happy_days_mosolygo_arcot_vetittek_a_brit_parlamentre","timestamp":"2020. július. 18. 14:04","title":"Happy days: mosolygó arcot vetíttek a brit parlamentre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ceremóniáról videó is készült.","shortLead":"A ceremóniáról videó is készült.","id":"20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad56497-136d-4a08-b489-0732d2b20a65","keywords":null,"link":"/elet/20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","timestamp":"2020. július. 17. 17:41","title":"II. Erzsébet lovaggá ütötte a veteránt, aki sétálással gyűjtött milliókat a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]