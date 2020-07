Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Utoljára az 1956-os magyar forradalom vérbe fojtása miatti tiltakozásként maradt el a Nobel-díjak átadóünnepsége, idén már a nyáron úgy döntöttek a szervezők, hogy nem lesz novemberben bankett.","shortLead":"Utoljára az 1956-os magyar forradalom vérbe fojtása miatti tiltakozásként maradt el a Nobel-díjak átadóünnepsége, idén...","id":"20200721_nobel_dij_bankett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff3ea6b-1591-492d-8e0b-c51287a6f545","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_nobel_dij_bankett","timestamp":"2020. július. 21. 19:02","title":"Elmarad a Nobel-díjak idei átadóünnepsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy emu szaladgált Csepel egyik forgalmas útján. ","shortLead":"Egy emu szaladgált Csepel egyik forgalmas útján. ","id":"20200722_emu_csepel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b05d06a-811c-4e9f-8181-d3fb9afc4356","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_emu_csepel","timestamp":"2020. július. 22. 14:46","title":"Egy emu rohangált az úton Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aventador SVJ Xago Editionből olyan kevés készül, hogy csak igen nagy szerencsével találkozhatunk majd vele az utakon.","shortLead":"Az Aventador SVJ Xago Editionből olyan kevés készül, hogy csak igen nagy szerencsével találkozhatunk majd vele...","id":"20200721_hatszogek_uraljak_a_lamborghini_limitalt_szerias_uj_sportkocsijat_aventador_svj_xago_edition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d944f936-db38-4737-92cc-56b99d1ea6e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_hatszogek_uraljak_a_lamborghini_limitalt_szerias_uj_sportkocsijat_aventador_svj_xago_edition","timestamp":"2020. július. 21. 09:31","title":"Hatszögek uralják a Lamborghini limitált szériás új sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek csak az alapbér emelését fogadnák el. Egyszeri juttatásokra viszont már majdnem annyit szán a Posta vezetése, mint amibe a béremelés kerülne.","shortLead":"A szakszervezetek csak az alapbér emelését fogadnák el. Egyszeri juttatásokra viszont már majdnem annyit szán a Posta...","id":"20200721_posta_juttatas_emeles_bertargyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ea1bcd-28fe-40ea-b0f5-df1ed3666238","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_posta_juttatas_emeles_bertargyalas","timestamp":"2020. július. 21. 07:35","title":"Több juttatást adna, de bérfejlesztésre még mindig nem nyitott a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be61df5a-b9b5-4531-9615-afb3cd6bbfaa","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf Pasta perfetto! című könyvéből egy friss tészta és padlizsán felhasználásával készült tésztaétel, a Scialatielli padlizsánraguval receptjét mutatjuk be.","shortLead":"A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf Pasta perfetto! című könyvéből...","id":"20200722_A_legfinomabb_olasz_tesztareceptek_Gennarotol_Scialatielli_padlizsanraguval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be61df5a-b9b5-4531-9615-afb3cd6bbfaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c24f8b-49fe-4969-abca-f07a46a7e01b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200722_A_legfinomabb_olasz_tesztareceptek_Gennarotol_Scialatielli_padlizsanraguval","timestamp":"2020. július. 22. 13:01","title":"A legfinomabb olasz tésztareceptek Gennarótól: Scialatielli padlizsánraguval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8b5dbe-d5cb-43d2-b882-3c3c7a7eb1f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PC-s tábor után a mobilos közönséget is meghódítaná a népszerű Voicemod alkalmazás, amellyel bárki hangja megváltoztatható.","shortLead":"A PC-s tábor után a mobilos közönséget is meghódítaná a népszerű Voicemod alkalmazás, amellyel bárki hangja...","id":"20200722_voicemod_clips_hangvaltoztato_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b8b5dbe-d5cb-43d2-b882-3c3c7a7eb1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41547b3-c033-49a6-b2d0-ab05e6d46aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_voicemod_clips_hangvaltoztato_alkalmazas","timestamp":"2020. július. 22. 12:03","title":"Menő hangváltoztató érkezik az iPhone-okra, ezzel bárkit megtréfálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cbd4b3-da80-404c-8577-8192491466fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit parlament hírszerzési bizottsága kedden hozta nyilvánosságra az orosz beavatkozást vizsgáló, több mint egy éve elkészült jelentését. Azt írták benne: Oroszország befolyása az Egyesül Királyságban „az új normális”.","shortLead":"A brit parlament hírszerzési bizottsága kedden hozta nyilvánosságra az orosz beavatkozást vizsgáló, több mint egy éve...","id":"20200721_orosz_beavatkozas_brit_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37cbd4b3-da80-404c-8577-8192491466fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61e25b-5098-440c-bf22-1b7ee5f2c2b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_orosz_beavatkozas_brit_jelentes","timestamp":"2020. július. 21. 15:57","title":"Már a skót függetlenségi népszavazásba is beavatkozott Oroszország egy brit parlamenti jelentés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f513e1e5-c225-4e2c-b538-2106c7a07ace","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt esztendőkben egymást érték a pedofil botrányok, s ebből - egy Dél-Amerikából hazamenekített diplomata, Kaleta Gábor kapcsán - kijutott nekünk, magyaroknak is. A szexuális bűnelkövetőket amerikai és európai börtönökben is tanulmányozó pszichológus, Fiáth Titanilla, próbálja megválaszolni azt a kérdést, hogy ismerhetők fel a pedofilok, s mit is kezdhet velük a társadalom és a büntetésvégrehajtás.","shortLead":"Az elmúlt esztendőkben egymást érték a pedofil botrányok, s ebből - egy Dél-Amerikából hazamenekített diplomata, Kaleta...","id":"20200720_Fiath_Titanilla_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f513e1e5-c225-4e2c-b538-2106c7a07ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d7829-079d-4f59-895d-9656fd2a2b85","keywords":null,"link":"/360/20200720_Fiath_Titanilla_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 20. 19:52","title":"\"Kémiai kasztrációval sem jók a számok\" - Fiáth Titanilla szakpszichológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]