[{"available":true,"c_guid":"f9e00208-fe5b-4285-801a-08c656330414","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre szélesebb termékskálát fed le a magyar gyár a Mercedes kompakt autóinak palettáján, a sportos AMG modellek után a takarékos és akár zöld rendszámos hibrideket is Kecskeméten gyártják.","shortLead":"Egyre szélesebb termékskálát fed le a magyar gyár a Mercedes kompakt autóinak palettáján, a sportos AMG modellek után...","id":"20200721_Mar_hibrid_Mercedeseket_is_gyartanak_Kecskemeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e00208-fe5b-4285-801a-08c656330414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031c30c1-5f68-425b-83ea-5e49d3e54ed5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_Mar_hibrid_Mercedeseket_is_gyartanak_Kecskemeten","timestamp":"2020. július. 21. 16:16","title":"A legújabb konnektoros hibrid Mercedesek is Kecskeméten készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ac4f97-713e-454b-88fa-c2e287963ea4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden odautazó turistának fizet a kormány, ha az országban kapja el a koronavírust.","shortLead":"Minden odautazó turistának fizet a kormány, ha az országban kapja el a koronavírust.","id":"20200722_Elkapta_Uzbegisztanban_a_koronavirust_3000_dollar_uti_a_markat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43ac4f97-713e-454b-88fa-c2e287963ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391afa6d-bbf3-4103-a61a-e5520b72c45e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Elkapta_Uzbegisztanban_a_koronavirust_3000_dollar_uti_a_markat","timestamp":"2020. július. 22. 13:33","title":"Üzbegisztánban kapta el a koronavírust? 3000 dollár üti a markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak első alkalommal sikerült olyan vulkanikus struktúrákat azonosítaniuk a bolygón, amelyek geológiailag aktívak.","shortLead":"Kutatóknak első alkalommal sikerült olyan vulkanikus struktúrákat azonosítaniuk a bolygón, amelyek geológiailag aktívak.","id":"20200721_venusz_aktiv_vulkanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055a39a4-829b-40e3-89ed-37cb915cc2a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_venusz_aktiv_vulkanok","timestamp":"2020. július. 21. 15:03","title":"Most már bizonyítékunk is van arra, hogy a Vénusz tele van aktív vulkánokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 18 különféle, Dél-Koreában piacra dobott LG tévét érint az a hiba, amely miatt a készülékek túlmelegedhetnek. A gyártó ingyen javítja a problémás termékeket.","shortLead":"Összesen 18 különféle, Dél-Koreában piacra dobott LG tévét érint az a hiba, amely miatt a készülékek túlmelegedhetnek...","id":"20200722_lg_del_korea_oled_televizio_tulmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beabaa97-3517-4e2d-9106-8df270556619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_lg_del_korea_oled_televizio_tulmelegedes","timestamp":"2020. július. 22. 19:03","title":"Baj van 60 ezer LG tévével, túlmelegedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A járványveszély sajnos ebbe is beleszól: idén nincs pontvárós parti.","shortLead":"A járványveszély sajnos ebbe is beleszól: idén nincs pontvárós parti.","id":"20200723_felveteli_ponthatarok_2020_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f24c275-6b24-46d9-bc75-15ff177aef3a","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_felveteli_ponthatarok_2020_felsooktatas","timestamp":"2020. július. 23. 05:05","title":"Diákok ezrei várták ezt a napot: ma este jönnek a ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","shortLead":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","id":"20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a0de3-f6c2-419c-af88-815f35fa555f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","timestamp":"2020. július. 21. 20:04","title":"Rogán Cecília lánybúcsút tart és esküvőre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vágányon már megindult a közlekedés.","shortLead":"Egy vágányon már megindult a közlekedés.","id":"20200721_Gyor_Hegyeshalom_vonat_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6583245c-2289-4f00-aa27-fcce06c753a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_Gyor_Hegyeshalom_vonat_vihar","timestamp":"2020. július. 21. 19:34","title":"Fák dőltek a sínekre a Győr-Hegyeshalom vonalon, nem jártak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az elektromos autók tulajdonosai segíthetnének abban, hogy ritkábbak és rövidebbek legyenek az áramkimaradások. Még meg is fizetnék őket ezért.","shortLead":"Az elektromos autók tulajdonosai segíthetnének abban, hogy ritkábbak és rövidebbek legyenek az áramkimaradások. Még meg...","id":"202029_aramszolgaltato_autok_vissza_afeladonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a95c89-f944-43b4-8149-034a0078271e","keywords":null,"link":"/360/202029_aramszolgaltato_autok_vissza_afeladonak","timestamp":"2020. július. 21. 12:00","title":"Évi 215 ezret fizethet az ausztrál áramszolgáltató annak, aki töltőn hagyja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]