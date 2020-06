Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"289c0304-6d02-4938-8e75-85e0af10ad4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy, a rendőrök által brutálisan összevert őslakos férfi ügye kapcsán szólalkozott össze képviselőtársával.","shortLead":"Egy, a rendőrök által brutálisan összevert őslakos férfi ügye kapcsán szólalkozott össze képviselőtársával.","id":"20200618_rasszizmus_kanada_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=289c0304-6d02-4938-8e75-85e0af10ad4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373b350-090b-4323-8458-497ed76e8d9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_rasszizmus_kanada_parlament","timestamp":"2020. június. 18. 17:06","title":"Rasszizmust kiáltott, ezért kizavartak a parlamenti ülésről egy kisebbségi politikust Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5de580-3eca-4d09-972a-320d66053031","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök autója elé egy tüntető futott ki az útra.\r

