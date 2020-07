Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c65885b4-d84b-4bd9-9654-53159723a28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2019-ben az államtól négyszer annyi támogatást kapott az egyház egy diák után, mint egy állami iskola. ","shortLead":"2019-ben az államtól négyszer annyi támogatást kapott az egyház egy diák után, mint egy állami iskola. ","id":"20200728_Egyhazi_fenntartasu_intezmeny_gazdalkodas_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65885b4-d84b-4bd9-9654-53159723a28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fb5a9b-7f6e-430e-82f4-781231940ff3","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Egyhazi_fenntartasu_intezmeny_gazdalkodas_allam","timestamp":"2020. július. 28. 08:12","title":"Megduplázódott az egyházi fenntartású tanintézmények száma az Orbán-kormányok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szilvásy György elnök szerint a magyar miniszterelnöknek ügyelnie kellene a \"látképre\", és kisebb öltönyt kellene hordania. ","shortLead":"Szilvásy György elnök szerint a magyar miniszterelnöknek ügyelnie kellene a \"látképre\", és kisebb öltönyt kellene...","id":"20200728_Orban_Viktor_Asszony_gond__Honfoglalas_2000_Egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b97ffe5-33e1-43b5-9535-ee619f3aa2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Orban_Viktor_Asszony_gond__Honfoglalas_2000_Egyesulet","timestamp":"2020. július. 28. 12:31","title":"Az év közleményét adta ki a Honfoglalás 2000 Egyesület – fogyókúrára fognák Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1","c_author":"Kovács Panka - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Megtippelni sem lehet, mekkora károkat okozott a hét végi eső, ami egy délután alatt hozta a kéthavi átlagot. Galambokon a helyi horgásztó élővilága is eltűnt, Nagyatádon még legalább egy hétig nem lesz ivóvíz, Liszó polgármestere pedig arról panaszkodik, senki nem segít nekik.","shortLead":"Megtippelni sem lehet, mekkora károkat okozott a hét végi eső, ami egy délután alatt hozta a kéthavi átlagot...","id":"20200727_zala_arviz_lehet_somony_nagyatad_katasztrofavedelem_galambok_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d5786e-2512-4c76-824f-03a527e9c2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_zala_arviz_lehet_somony_nagyatad_katasztrofavedelem_galambok_vihar","timestamp":"2020. július. 27. 16:40","title":"Készüljünk fel az extrém időjárás miatt elárasztott megyékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e tevékenységet pedig jövőre is folytatják: egy kiszivárgott jelentés szerint az UFO-kutató kormányügynökség megkapta a szenátusi hozzájárulást, amely anyagilag is támogatja a programot. A csoport egyesek szerint bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy nem vagyunk egyedül.","shortLead":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e...","id":"20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758047ee-9eb7-4ce4-8204-3c8968a9b20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","timestamp":"2020. július. 27. 08:03","title":"Állítják: Amerika nem állt le az UFO-kutatással, és találtak is valami furcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság 185 millió eurós veszteséggel zárta az időszakot, holott egy éve olyankor még közel 250 millió nyereséget könyvelhetett el.\r

","shortLead":"A légitársaság 185 millió eurós veszteséggel zárta az időszakot, holott egy éve olyankor még közel 250 millió...","id":"20200727_Bevetel_Ryanair_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0c12e1-e4bd-44bc-a9ee-a14b2c3749ce","keywords":null,"link":"/kkv/20200727_Bevetel_Ryanair_koronavirus","timestamp":"2020. július. 27. 15:59","title":"Szinte nem volt bevétele a Ryanairnak az utóbbi negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette, így az elemzőket nem érte váratlanul. Ugyanakkor a jegybank kommunikációjából arra lehet következtetni, hogy ezúttal a csökkenést a hosszú hozamoknál is mindenképpen érvényesíteni szeretnék: éppen ezért az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy mi fog történni a hosszú kamatperiódusú hitelek kondícióival, melyekre az előző kamatvágás csak minimális hatással volt.","shortLead":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette...","id":"20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacfa31-ef05-40ca-84b4-06375597a9a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","timestamp":"2020. július. 28. 07:34","title":"Mi történik a hitelekkel most, hogy az alapkamat 0,6 százalékra csökkent?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","shortLead":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","id":"20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a87842-3645-4a79-9afb-af9d995cb126","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","timestamp":"2020. július. 27. 16:03","title":"Megépíthet a Minecrafton belül egy Windows 95-ös gépet, amin elindíthatja a Doomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","shortLead":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","id":"20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b80ce0-1ede-4623-ab59-14d78604402f","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","timestamp":"2020. július. 27. 08:41","title":"Litkai Gergely: Honnan fognak mostantól tájékozódni a kormány azon emberei, akik nem beszélnek idegen nyelven?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]