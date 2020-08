Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","id":"20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf3193b-b6be-4903-abdc-1c28de113a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:51","title":"Lassan tér vissza az élet a budapesti plázákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Balázsék című reggeli rádióműsorban formált véleményt a zeneipar helyzetéről.","shortLead":"A rapper a Balázsék című reggeli rádióműsorban formált véleményt a zeneipar helyzetéről.","id":"20200803_Majka_Politikailag_a_legnagyobb_ongyilkossag_azokat_magad_ellen_forditani_azokat_akik_velemenyformalo_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c51def-02ff-4e2a-af8d-bf0aabbe8007","keywords":null,"link":"/elet/20200803_Majka_Politikailag_a_legnagyobb_ongyilkossag_azokat_magad_ellen_forditani_azokat_akik_velemenyformalo_emberek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:58","title":"Majka: Politikailag a legnagyobb öngyilkosság magad ellen fordítani a véleményformálókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni vakcinákat. A hvg.hu megtudta, a magyar kormány is elkezdett tárgyalni erről. Több cég kísérletezik, kérdés, ki tesz jó lóra látatlanban.","shortLead":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni...","id":"20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c1b13f-0f10-4a58-af82-2b0785694301","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:30","title":"Magyarország is beszállt a koronavírus elleni oltásért folyó őrült versenyfutásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner sajtóhírek szerint most mégis távozhat a fekete-kékek kispadjáról.","shortLead":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner...","id":"20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9061c54d-5fe5-41e0-8894-2a7092e4e802","keywords":null,"link":"/sport/20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:13","title":"Az ezüstérem ellenére távozhat Conte az Inter kispadjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db819908-b000-4c79-aa74-99b7654171d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dolgozzatok többet! – üzente Daniel Ek azoknak a művészeknek, akik szerinte nem tartanak lépést a korral.","shortLead":"Dolgozzatok többet! – üzente Daniel Ek azoknak a művészeknek, akik szerinte nem tartanak lépést a korral.","id":"20200803_spotify_daniel_ek_vs_zeneszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db819908-b000-4c79-aa74-99b7654171d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9e06f2-077f-4a5b-92d6-aa8da52272ee","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_spotify_daniel_ek_vs_zeneszek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:36","title":"Felhúzták magukat a zenészek a Spotify alapítójának nyilatkozatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dafabcb-081f-420a-900a-eb6f21b38446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Phil Schiller hosszú éveken át terelgette az Apple marketinges ügyeit, most azonban más feladatot kapott a cégen belül.","shortLead":"Phil Schiller hosszú éveken át terelgette az Apple marketinges ügyeit, most azonban más feladatot kapott a cégen belül.","id":"20200805_phil_schiller_apple_marketing_app_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dafabcb-081f-420a-900a-eb6f21b38446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4af01dd-57f6-4f2a-ad0b-6636bb96ef19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_phil_schiller_apple_marketing_app_store","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:03","title":"Távozik posztjáról az Apple egyik legfontosabb embere, Phil Schiller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00658bf9-da80-46bd-a96e-c5f9a11c12b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a lassú, de órákon át tartó esőzés miatt.","shortLead":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a lassú, de órákon át tartó esőzés miatt.","id":"20200805_vihar_eso_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00658bf9-da80-46bd-a96e-c5f9a11c12b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38684bd8-fed0-4eb1-894d-1bbfb92adce2","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vihar_eso_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 05. 05:46","title":"A viharok elvonulnak, marad az egész napos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt jöttek a világra. Pedig a magyarok fogyását az akkori mutató sem állítaná meg.","shortLead":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt...","id":"202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01221df2-a515-4953-a6ed-b642a2ecc0db","keywords":null,"link":"/360/202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:00","title":"Működik a babavárós 10 millió, de a népességfogyás megállításához több kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]