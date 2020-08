Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás – jelentették be Minszkben. A voksolás napján az Alekszandr Lukasenko államfő nevével fémjelzett hatalom a főváros központi részén gyakorlatilag teljesen megbénította az internetet.","shortLead":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás –...","id":"20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cd6ffc-fcf1-413b-86bf-b06c7028e30e","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:41","title":"Az elnökválasztás napján sem tagadta meg magát a fehérorosz diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei félévében munkavállalók millióit kényszerítette a világjárvány arra, hogy villámgyorsan áttérjenek az otthoni munkavégzésre. A Lenovo új tanulmányában azt vizsgálja, hogy miként reagálnak világszerte a vállalatok a kialakult helyzetre, és hogyan tudnak az informatikai részlegek alkalmazkodni a távoli munkavégzés új korszakához. A munkavállalók támogatása kiemelt fontosságú, de ebben az időszakban ugyanilyen nagy hangsúlyt kell fektetni az adatok védelmére is.","shortLead":"Az idei félévében munkavállalók millióit kényszerítette a világjárvány arra, hogy villámgyorsan áttérjenek az otthoni...","id":"20200808_lenovo_bizalmas_adatok_vedelme_tavolrol_home_office_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d926f2b-ca39-417c-bfce-ea1dd929bde3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200808_lenovo_bizalmas_adatok_vedelme_tavolrol_home_office_biztonsag","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:03","title":"Annyi adatot hazaviszünk most a munkából, hogy új kihívások elé állítjuk a munkahelyünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s autóúton is közel egy órát kell várakozni az M1-es felé.","shortLead":"Az M0-s autóúton is közel egy órát kell várakozni az M1-es felé.","id":"20200810_Otkilometeres_a_dugo_az_M3ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e204d47-c5c9-4fa7-97f8-922adc87fc1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_Otkilometeres_a_dugo_az_M3ason","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:11","title":"Öt kilométeres a dugó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Aleszandr Lukasenko szinte biztosan – ha kell, elcsalt eredménnyel – elnök marad, de az országban tüntetések sorozta jelezte, hogy nagy az elégedetlenség, és ez veszélyes számára – értékelik a helyzetet az amerikai lapnak nyilatkozó szakértők.","shortLead":"Aleszandr Lukasenko szinte biztosan – ha kell, elcsalt eredménnyel – elnök marad, de az országban tüntetések sorozta...","id":"20200808_feheroroszorszag_lukasenko_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e253372e-0c06-4bbb-99c7-a4d718b20e01","keywords":null,"link":"/360/20200808_feheroroszorszag_lukasenko_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:30","title":"Time – Európa utolsó diktátora nem lehet nyugodt az elnökválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus eszközökkel kormányzó Alekszandr Lukasenko nevével fémjelzett rezsim már sohasem lesz olyan, mint a „békeidőkben” volt. Az ellenzéknek most először van esélye az áttörésre és komoly csalások nélkül nem lehet szavatolni Lukasenko „győzelmét”.","shortLead":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus...","id":"20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea26f7-4969-46bb-bab6-aef5f2a64f49","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Olyasmi történhet Fehéroroszországban, amire még sohasem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38c8c4-b79c-4816-a201-b91215a9c2c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A római Tor Vergata Egyetem kutatói elkészítették a reneszánsz festő, Raffaello arcának háromdimenziós rekonstrukcióját, és egyben fényt derítettek végső nyugvó helyének ősrégi rejtélyére.","shortLead":"A római Tor Vergata Egyetem kutatói elkészítették a reneszánsz festő, Raffaello arcának háromdimenziós...","id":"20200808_raffaello_arca_3d_rekonstrukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab38c8c4-b79c-4816-a201-b91215a9c2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d7297-2858-4933-b49f-0a1af4b71d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200808_raffaello_arca_3d_rekonstrukcio","timestamp":"2020. augusztus. 08. 10:03","title":"3D-ben rekonstruálta Raffaello arcát egy olasz kutatócsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bdeb2f-100e-4a92-9455-640ec38c2f48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan új Start menü költözik a Windows 10-be, de egy kis trükközéssel már most is kipróbálható a fejlesztés.","shortLead":"Hamarosan új Start menü költözik a Windows 10-be, de egy kis trükközéssel már most is kipróbálható a fejlesztés.","id":"20200810_windows_10_uj_start_menu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21bdeb2f-100e-4a92-9455-640ec38c2f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c46c1e-f0e2-460a-bd63-23ef29adcb70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_windows_10_uj_start_menu","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:03","title":"Windows van a gépén? Már most beállíthatja az új Start menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","shortLead":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","id":"20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbb4a4-38ef-40b0-b0c0-3acd8950502e","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:30","title":"Közel három tucat új koronavírusos embert találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]