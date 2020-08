Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f63ea07-fea2-4cd8-97b1-cb06e3b7cc7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár minden vádat tagad I. János Károly, a korábbi spanyol király, mégis elhagyta az országot.","shortLead":"Bár minden vádat tagad I. János Károly, a korábbi spanyol király, mégis elhagyta az országot.","id":"20200809_Megvan_hova_szokott_a_korrupcioval_meggyanusitott_spanyol_kiraly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f63ea07-fea2-4cd8-97b1-cb06e3b7cc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675efa2e-6b98-4213-ac90-f6f81b3a7ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Megvan_hova_szokott_a_korrupcioval_meggyanusitott_spanyol_kiraly","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:42","title":"Megvan, hova szökött a korrupcióval meggyanúsított spanyol király","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","shortLead":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","id":"20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34cdc23-5edb-445c-bd20-9f11a8d21a52","keywords":null,"link":"/sport/20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:27","title":"Európa-liga: Az Internazionale után a Manchester United is bejutott az elődöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b0f63c6-2f8c-4069-8d78-300337f532dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A titkosszolgálat lépett akcióba a Fehér Ház mellett. Egy férfi őrizetbe került, egyet kórházba vittek. Az elnököt mondat közepén vitték ki a sajtóteremből, de pár perc múlva visszatért.\r

","shortLead":"A több mint 50 éves állat a németországi Halle állatkertjének lakója volt. Az utóbbi napokban már elutasította az ételt...","id":"20200810_halaleset_elpusztult_a_legidosebb_ketujju_lajhar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2454106e-58ab-4455-8e54-f47987173b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a84969-297d-46f9-bce8-af5d214b57cd","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_halaleset_elpusztult_a_legidosebb_ketujju_lajhar","timestamp":"2020. augusztus. 10. 18:05","title":"Elpusztult Paula, a világ legidősebb lajhárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cea123-88de-434c-8b24-0e45a5a07a5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rohamosan megnőtt az otthon reggelizők aránya, emelkednek az eladások.","shortLead":"Rohamosan megnőtt az otthon reggelizők aránya, emelkednek az eladások.","id":"20200810_gabonapehely_profit_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52cea123-88de-434c-8b24-0e45a5a07a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4aecf-59b4-4b40-9328-0e70b31474c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_gabonapehely_profit_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:02","title":"A gabonapehely-gyártók is rengeteget profitáltak a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci...","id":"20200810_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc1e3-c49a-4a0a-b97c-19a0d60f0afb","keywords":null,"link":"/360/20200810_Radar360","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:00","title":"Radar360: Komoly tüntetések Minszkben és Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es függetlenségi törekvéseknek kulcsszerepük volt a Szovjetunió szétesésében. A Kreml ma újra azt hangoztatja, hogy a baltiak önszántukból csatlakoztak a birodalmukhoz.","shortLead":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es...","id":"202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5640e0-77ec-4be6-a9e9-a817d28d6749","keywords":null,"link":"/360/202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"A szovjet éveket idézi Putyin Baltikum-politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a stuttgarti gyártó zászlóshajó modelljének legerősebb AMG kivitele.","shortLead":"Érkezőben a stuttgarti gyártó zászlóshajó modelljének legerősebb AMG kivitele.","id":"20200810_800_loeros_hibrid_lehet_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsmodellje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a730ab-80b6-41d7-a7f8-f784765a7d40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_800_loeros_hibrid_lehet_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsmodellje","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:21","title":"800 lóerős hibrid lehet az új Mercedes S-osztály csúcsmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]