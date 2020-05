Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc71c8be-ae9c-4d30-9ff8-64df9e4fa41a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az Ismeretlen Trianon című könyv szerzője meghúzza a határokat: mély traumák, halványodó emlékek, hanyatló vidékek. HVG-interjú Ablonczy Balázs történésszel. ","shortLead":"Az Ismeretlen Trianon című könyv szerzője meghúzza a határokat: mély traumák, halványodó emlékek, hanyatló vidékek...","id":"202022_maradando_karosodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc71c8be-ae9c-4d30-9ff8-64df9e4fa41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c28e97-927a-4e84-ac40-a5ed8e47638f","keywords":null,"link":"/360/202022_maradando_karosodas","timestamp":"2020. május. 28. 07:00","title":"\"A mai magyar politikai megosztottság gyökerei is Trianonból származnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rengeteg külön nevesített projektet söpört össze semmitmondó címek alá a költségvetésben a pénzügyminisztérium, így ezekről már nem tudni, mennyi pénzt visznek el külön-külön. Felolvadt például a nemrég tíz évre titkosított Budapest–Belgrád vasút.","shortLead":"Rengeteg külön nevesített projektet söpört össze semmitmondó címek alá a költségvetésben a pénzügyminisztérium...","id":"20200527_A_kormany_szazmilliardokat_dugott_el_a_budzseben_az_attekinthetoseg_urugyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be88677-0e2b-4779-8c2e-ecf61a207964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_A_kormany_szazmilliardokat_dugott_el_a_budzseben_az_attekinthetoseg_urugyen","timestamp":"2020. május. 27. 05:33","title":"A kormány százmilliárdokat dugott el a büdzsében az áttekinthetőség ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc97375-7d89-4006-bd9d-8d870366097d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az átdolgozott LED-es lámpákkal debütált sportkocsik megkapták a gyártó legfrissebb fedélzeti elektronikáját. ","shortLead":"Az átdolgozott LED-es lámpákkal debütált sportkocsik megkapták a gyártó legfrissebb fedélzeti elektronikáját. ","id":"20200527_mercedes_eosztaly_kupe_kabrio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc97375-7d89-4006-bd9d-8d870366097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365b47fb-dbca-4094-88e2-11913d3314b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_mercedes_eosztaly_kupe_kabrio","timestamp":"2020. május. 27. 11:21","title":"Itt a felfrissített Mercedes E-osztály kupé és kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","shortLead":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","id":"20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca21904c-ed50-40a9-b7d3-09832d34f9b9","keywords":null,"link":"/elet/20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","timestamp":"2020. május. 28. 09:17","title":"A távoktatás veszélyei: meztelenül besétált a képbe a gyereke óráján egy anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mark Rutte hétfőn jelentette be, hogy elhunyt a 96 éves édesanyja.","shortLead":"Mark Rutte hétfőn jelentette be, hogy elhunyt a 96 éves édesanyja.","id":"20200527_Nem_latogatta_meg_a_haldoklo_anyjat_a_holland_miniszterelnok_mert_betartotta_a_szabalyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891e610e-d49c-4a66-aa08-e7c277c7342d","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Nem_latogatta_meg_a_haldoklo_anyjat_a_holland_miniszterelnok_mert_betartotta_a_szabalyokat","timestamp":"2020. május. 27. 08:30","title":"Nem látogatta meg a haldokló anyját a holland miniszterelnök, mert betartotta a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633fdcaf-6d6b-4593-848e-767dbf95035d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói keresik az elkövetőt.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói keresik az elkövetőt.","id":"20200527_angyalfold_emberoles_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=633fdcaf-6d6b-4593-848e-767dbf95035d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dd31ad-c646-4b11-b52a-f6191739ecda","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_angyalfold_emberoles_rendorseg","timestamp":"2020. május. 27. 13:08","title":"Megöltek egy férfit Angyalföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc1407b-612c-4c9e-9890-dc0243815dd4","c_author":"Iron Mountain","category":"brandcontent","description":"Szakonyi Andrást novemberben nevezték ki az információ- és dokumentumkezelésben világelső Iron Mountain európai, közel-keleti és afrikai üzletágának vezetőjévé. A senior vice presidentté előlépett Szakonyinak hamar komoly kihívásokkal kellett szembenézni a koronavírus okozta válság miatt, ami szerinte nemcsak nehézségekkel, de lehetőségekkel is jár. Az üzletemberrel – aki júniustól a Magyar Telekom Nyrt. felügyelő és audit bizottságának is tagja – ezekről a lehetőségekről, az új gazdasági válságról, az információ védelméről és a különböző régiók különleges munkamoráljáról beszélgettünk.","shortLead":"Szakonyi Andrást novemberben nevezték ki az információ- és dokumentumkezelésben világelső Iron Mountain európai...","id":"20200528_Koronavirus_lehetosegek_a_valsagon_tul_ironmountain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc1407b-612c-4c9e-9890-dc0243815dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957c82a2-ee43-4409-a9a4-a86e8a0e1830","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200528_Koronavirus_lehetosegek_a_valsagon_tul_ironmountain","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"Koronavírus: lehetőségek a válságon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindent megtesz a kormány, hogy bemutassa, az EU nem segít.","shortLead":"Mindent megtesz a kormány, hogy bemutassa, az EU nem segít.","id":"20200526_koltsegvetes_EU_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e0072-e7c3-420a-900f-c6733a01e57a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_koltsegvetes_EU_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 26. 13:10","title":"A költségvetésbe is beleírja a kormány, hogy az EU nem ad pénzt a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]