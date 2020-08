Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Már nem taszítja, inkább vonzza az ellenzéki szavazókat a közös lista, bár nem minden párt szimpatizánsait egyformán. Ezért is fontos a megállapodás a közös jelöltekről, akik mögé viszont nem lehet fél szívvel beállni, ha a fideszes ellenfél legyőzése a tét.","shortLead":"Már nem taszítja, inkább vonzza az ellenzéki szavazókat a közös lista, bár nem minden párt szimpatizánsait egyformán...","id":"202035__ellenzeki_osszefogas__minimalis_elofeltetel__utolso_esely__egy_a_tabor_tobb_a_zaszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbd3de8-467f-4560-b6dd-018468ea9825","keywords":null,"link":"/360/202035__ellenzeki_osszefogas__minimalis_elofeltetel__utolso_esely__egy_a_tabor_tobb_a_zaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:15","title":"Gyurcsánynak már van jelöltje? Nem lesz könnyű, de kötelező minimum az ellenzéki összefogás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ebből a szempontból szerencsés helyzetben lévő kerület a feladatra egy projektcéget is alapított. ","shortLead":"Az ebből a szempontból szerencsés helyzetben lévő kerület a feladatra egy projektcéget is alapított. ","id":"202035_bbsz_ingatlan_pokorni_anyeresegre_hajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80cd257-d379-4477-b701-c99f29994d30","keywords":null,"link":"/360/202035_bbsz_ingatlan_pokorni_anyeresegre_hajt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:55","title":"Budapest egyik legdrágább területén kezd ingatlanfejlesztésbe a Hegyvidéki Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47dc959-622c-4922-8797-5e067588fdae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:39","title":"Felborult egy autószállító utánfutó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f736944e-b037-4fee-87be-9aaf249cbdd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 13 éves hipersportkocsitval eddig kevesebb, mint 2 400 kilométert tettek meg.","shortLead":"A 13 éves hipersportkocsitval eddig kevesebb, mint 2 400 kilométert tettek meg.","id":"20200829_alig_hasznalt_bugatti_veyront_kinalnak_eladasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f736944e-b037-4fee-87be-9aaf249cbdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccd1b53-3706-4243-835f-6ec6b14f280f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_alig_hasznalt_bugatti_veyront_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:59","title":"Alig használt Bugatti Veyront kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft, a Walmart, a Twitter és az Oracle után ezúttal egy videós alkalmazás tulajdonosai és egy befektetőcég tett le egy komolyabb ajánlatot a TikTok és a ByteDance asztalára. Már ha valóban letették.","shortLead":"A Microsoft, a Walmart, a Twitter és az Oracle után ezúttal egy videós alkalmazás tulajdonosai és egy befektetőcég tett...","id":"20200829_bytedance_tiktok_triller_centricus_felvasarlas_ajanlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b988b4c-2693-41e4-bd0b-87a85ea03847","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_bytedance_tiktok_triller_centricus_felvasarlas_ajanlat","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:03","title":"Újabb vásárló jelentkezett be a TikTokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6149f597-4391-4399-ad76-37156bbd19c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 80 millió forintnyival drágább volt az eddigi csúcstartónál.","shortLead":"Több mint 80 millió forintnyival drágább volt az eddigi csúcstartónál.","id":"20200828_legdragabb_barany_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6149f597-4391-4399-ad76-37156bbd19c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b1b0eb-dd62-43e2-80c7-0496813f60c6","keywords":null,"link":"/elet/20200828_legdragabb_barany_arveres","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:58","title":"A világ legdrágább bárányát árverezték el a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb hőmérsékletet planktonfosszíliák és klímamodellek segítségével kalkulálták amerikai kutatók. ","shortLead":"Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb...","id":"20200828_jegkorszak_klima_fold_globalis_atlaghomerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b0bfec-f71f-400f-bbb0-746257bfd905","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_jegkorszak_klima_fold_globalis_atlaghomerseklet","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:15","title":"Kiszámolták a tudósok, hány fok volt az utolsó jégkorszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúriához fordulnak a népszavazásért, miután az NVB elmeszelte.","shortLead":"A Kúriához fordulnak a népszavazásért, miután az NVB elmeszelte.","id":"20200828_Tobb_mint_szazezren_irtak_ala_az_MSZPs_strandvedelmi_peticiojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50042d99-b361-40c4-aa36-1b29fe557a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Tobb_mint_szazezren_irtak_ala_az_MSZPs_strandvedelmi_peticiojat","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:19","title":"MSZP: Több mint százezren írták alá a strandvédelmi petíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]