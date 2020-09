Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Tényleg nem akarjuk ellenőrizni, hogy mi történik a gyermekeinkkel? Tényleg nincsen közünk ahhoz, hogy független szellem éljen az egyetemeken és a kutatóintézetekben? Tényleg nem fontos a szabad sajtó és a független bíróság?



","shortLead":"Tényleg nem akarjuk ellenőrizni, hogy mi történik a gyermekeinkkel? Tényleg nincsen közünk ahhoz, hogy független...","id":"20200907_Gyarmathy_Eva_A_rosszindulatu_daganattal_nem_szabad_targyalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89879750-59e3-4716-a5b0-c5e59a142097","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Gyarmathy_Eva_A_rosszindulatu_daganattal_nem_szabad_targyalni","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:50","title":"Gyarmathy Éva: A rosszindulatú daganattal nem szabad tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az alvás szabályozásában kulcsszerepet játszó idegsejtet sikerült azonosítaniuk kínai kutatóknak, eredményeik segíthetik az alvászavarok kezelését – számolt be róla a Kínai Tudományos Akadémia (CAS).","shortLead":"Az alvás szabályozásában kulcsszerepet játszó idegsejtet sikerült azonosítaniuk kínai kutatóknak, eredményeik...","id":"20200907_idegsejt_kutatas_alvas_alvaszavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a105803a-7ad7-41e4-9cd8-73d8385da87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_idegsejt_kutatas_alvas_alvaszavar","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:13","title":"Megtalálták az idegsejtet, amely meghatározza, hogyan alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán szerint valószínűleg máshol is lesznek fertőzések.","shortLead":"Maruzsa Zoltán szerint valószínűleg máshol is lesznek fertőzések.","id":"20200907_maruzsa_zoltan_koronavirus_oktatas_iskolak_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ea0767-a991-40a7-8fa5-f95f142b639b","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_maruzsa_zoltan_koronavirus_oktatas_iskolak_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:51","title":"Újabb öt oktatási intézményben rendeltek el szünetet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c5fa03-74f4-4a2b-af14-7171b35c045e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Okosbölcsőt\" fejlesztett ki a babák álomba ringatására egy házaspár, hogy segítse a szülők éjszakai alvását. A mesterséges intelligencián alapuló fejlesztés babafigyelő, ringató, mózeskosár és bölcső is egyben.","shortLead":"\"Okosbölcsőt\" fejlesztett ki a babák álomba ringatására egy házaspár, hogy segítse a szülők éjszakai alvását...","id":"20200906_okosbolcso_mesterseges_intelligencia_babafigyelo_ringato_mozeskosar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c5fa03-74f4-4a2b-af14-7171b35c045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8665baaf-5e2a-4f15-9c94-aac47c6a19fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_okosbolcso_mesterseges_intelligencia_babafigyelo_ringato_mozeskosar","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:03","title":"Nem csak a babán, a szülő éjszakáján is segíthet az okosbölcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szeptemberben tartja tisztújítását.","shortLead":"A párt szeptemberben tartja tisztújítását.","id":"20200907_karacsony_gergely_parbeszed_tarselnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3cc080-a4b3-467e-afc6-2966eac69682","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_karacsony_gergely_parbeszed_tarselnok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:03","title":"Karácsony Gergely újraindul a Párbeszéd társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f1468f-7323-4232-8904-48b27c728eb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Free SZFE – üzeni a színésznő egy szelfivel.","shortLead":"Free SZFE – üzeni a színésznő egy szelfivel.","id":"20200907_eva_green_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8f1468f-7323-4232-8904-48b27c728eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0dd4fd-584e-41d9-bf93-46d01a044f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_eva_green_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:27","title":"Eva Green is kiállt a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatóinak részvételével kezdte meg munkáját a HumanE-AI-Net európai mesterséges intelligencia kiválósági hálózat – közölte a budapesti egyetem.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatóinak részvételével kezdte meg munkáját a HumanE-AI-Net európai...","id":"20200907_humane_ai_net_kivalosagi_halozat_europai_mesterseges_intelligencia_elte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6ca5fb-0e26-4bd1-8476-d90190c2785a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_humane_ai_net_kivalosagi_halozat_europai_mesterseges_intelligencia_elte","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:33","title":"Megteremtenék az európai mesterséges intelligenciát, itthonról az ELTE szállt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban nem üzletelhetnek.","shortLead":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban...","id":"20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015d3e14-c91e-4e21-a8cd-5183a920bbde","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:16","title":"Újabb évre eltiltották az olasz üzletektől a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannóniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]