[{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","shortLead":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","id":"20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393937e4-4d3d-45a3-be66-12e05943c090","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:01","title":"Megállíthatatlanul drágulnak az élelmiszerek, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23242d9a-fb29-4835-92cc-3a8dc2568fda","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Láng Zsolt frakcióvezető szerint a gazdasági szereplők megsegítése kötelező feladata a fővárosi önkormányzatnak.","shortLead":"Láng Zsolt frakcióvezető szerint a gazdasági szereplők megsegítése kötelező feladata a fővárosi önkormányzatnak.","id":"20200909_fidesz_kdnp_jarvany_budapest_segely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23242d9a-fb29-4835-92cc-3a8dc2568fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ab1e6-d155-4b7a-87c7-4bff510021a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_fidesz_kdnp_jarvany_budapest_segely","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:50","title":"A budapesti Fidesz–KDNP 50 milliárdot adatna a járványkárosult fővárosi cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Börzsönyi Természetvédők osztottak meg egy jó minőségű fotót a fényképezőgéppel szemező állatról.","shortLead":"A Börzsönyi Természetvédők osztottak meg egy jó minőségű fotót a fényképezőgéppel szemező állatról.","id":"20200909_Remek_foto_keszult_a_Borzsonyben_portyazo_farkasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e2e39e-11b1-4b6d-9b88-f622cde23875","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Remek_foto_keszult_a_Borzsonyben_portyazo_farkasrol","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:48","title":"Remek fotó készült a Börzsönyben portyázó farkasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","shortLead":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","id":"20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f7853-e24e-4451-9dbb-07c28955a592","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:51","title":"Még egy vakcinagyártóval leszerződött az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még a biotermékeknél sem alacsony számok jöttek ki.","shortLead":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még...","id":"20200909_etel_kornyezetterheles_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036a3a0a-73c7-410c-8368-1fc462a0a455","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_etel_kornyezetterheles_arak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:03","title":"Duplájára nőne az ételek ára, ha beszámítanák a környezetterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f133de84-cd01-4185-ad80-cc14b9610f05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórházi kezelések száma 4-5 hét múlva nőhet, rá két hétre pedig már a halálozások száma is – figyelmeztetnek a magyar szakértők.","shortLead":"A kórházi kezelések száma 4-5 hét múlva nőhet, rá két hétre pedig már a halálozások száma is – figyelmeztetnek a magyar...","id":"20200908_pecs_viruskutatok_koronavirus_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f133de84-cd01-4185-ad80-cc14b9610f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9af7f8-5720-43cd-8c49-c7be259301be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_pecs_viruskutatok_koronavirus_fiatalok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:03","title":"Pécsi víruskutatók elmagyarázták, miért a fiatalokat érinti jobban a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9828259-412c-4406-89a4-0d6e45fb16ab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világhírű zeneszerző és színházi impresszárió arról számolt be a brit parlamenti képviselőknek, hogy a távolságtartás szabályai mellett nem lehet üzemeltetni a színházakat.



","shortLead":"A világhírű zeneszerző és színházi impresszárió arról számolt be a brit parlamenti képviselőknek, hogy a távolságtartás...","id":"20200909_Lloyd_Webber_A_szinhazak_eljutottak_addig_a_pontig_ahonnan_mar_nem_lehet_helyrehozni_a_karokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9828259-412c-4406-89a4-0d6e45fb16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69aa488c-39a2-4e9f-9990-f38b94c4e4e0","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Lloyd_Webber_A_szinhazak_eljutottak_addig_a_pontig_ahonnan_mar_nem_lehet_helyrehozni_a_karokat","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:44","title":"Lloyd Webber: A színházak eljutottak addig a pontig, ahonnan már nem lehet helyrehozni a károkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az elhízottak valamiért érzékenyebbnek tűnnek a koronavírusra. De hogy pontosan mi áll ennek a hátterében, az még a tudósok előtt sem ismert.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az elhízottak valamiért érzékenyebbnek tűnnek a koronavírusra. De hogy pontosan mi áll ennek...","id":"20200909_covid_19_koronavirus_fertozes_fertozott_tulsuly_testtomeg_elhizas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4696882e-bde6-4b60-8f5b-8c0c86de662d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_covid_19_koronavirus_fertozes_fertozott_tulsuly_testtomeg_elhizas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:03","title":"Nagyobb valószínűséggel kerül kórházba az olyan koronavírus-fertőzött, aki túlsúlyos is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]