[{"available":true,"c_guid":"0b6ecbdb-2e90-4c97-9b8c-870edfc9fa50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung augusztus elején bemutatott csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy Note20 Ultra egyike a piacon lévő legdrágább eszközöknek. De vajon mennyibe kerülne, ha kizárólag a gyártási költségeit néznénk?","shortLead":"A Samsung augusztus elején bemutatott csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy Note20 Ultra egyike a piacon lévő legdrágább...","id":"20200916_samsung_galaxy_note20_ultra_eloallitasi_koltsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6ecbdb-2e90-4c97-9b8c-870edfc9fa50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4370aa90-96ae-42fc-a25f-b2324e123049","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_samsung_galaxy_note20_ultra_eloallitasi_koltsege","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:03","title":"Mennyiből hozza ki a Samsung az 1300 dolláros csúcstelefonját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Holnap még akár 31 fok is lehet az országban, aztán egyre inkább ősziesre fordul az időjárás.","shortLead":"Holnap még akár 31 fok is lehet az országban, aztán egyre inkább ősziesre fordul az időjárás.","id":"20200916_Csutortok_hidegfront_hetvege_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523e5fc-9ff2-4139-98de-8e6c0cc97243","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Csutortok_hidegfront_hetvege_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:16","title":"Csütörtökön érkezik a hidegfront, de a hétvégén érezzük meg leginkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2140b9e-fe15-4c22-849f-b981062ad171","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissítik a dél-koreai gyártó 275 lóerős sportmodelljét.","shortLead":"Felfrissítik a dél-koreai gyártó 275 lóerős sportmodelljét.","id":"20200917_megujul_a_micheliszfele_izgalmas_hyundai_i30_n","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2140b9e-fe15-4c22-849f-b981062ad171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c528895-b839-4f7e-9ede-5bb3f8e65386","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_megujul_a_micheliszfele_izgalmas_hyundai_i30_n","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:27","title":"Megújul a Michelisz-féle izgalmas Hyundai i30 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Patti Smith nem az első alkalommal mutatta be, hogy magyar alkotó könyvét olvassa.



","shortLead":"Patti Smith nem az első alkalommal mutatta be, hogy magyar alkotó könyvét olvassa.



","id":"20200916_Vilaghiru_rockenekes_posztolt_magyar_irodalomrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8772ed36-81cf-4fef-aa71-d044769b4ddd","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_Vilaghiru_rockenekes_posztolt_magyar_irodalomrol","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:52","title":"Világhírű rockénekes posztolt magyar irodalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","shortLead":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","id":"20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da35afa-c742-47f3-b928-03d23c673534","keywords":null,"link":"/sport/20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:20","title":"A német döntés ellenére lesznek nézők a budapesti Szuperkupa-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegyi Péter szerint tulajdonképpen hat nővér kéne egy intenzív ágyra, jelenleg ennek a közelében sem járunk.","shortLead":"A Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegyi Péter szerint tulajdonképpen hat nővér kéne...","id":"20200916_lelegeztetogep_szemelyzet_szakapolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94190c5-8d2b-48d1-9f5a-a943eceac0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_lelegeztetogep_szemelyzet_szakapolo","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:30","title":"Mindegy, hány lélegeztetőgépünk van, ha nincs hozzá szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Louisville polgármestere egyben ígéretet tett a rendőrség munkájának megreformálására.\r

","shortLead":"Louisville polgármestere egyben ígéretet tett a rendőrség munkájának megreformálására.\r

","id":"20200916_karterites_breonna_taylor_rendori_intezkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e91c903-dfc0-40f1-a57e-d0acb0a3dd05","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_karterites_breonna_taylor_rendori_intezkedes","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:29","title":"Kártérítést kap a rendőri intézkedés közben lelőtt Breonna Taylor családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","shortLead":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","id":"20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1e89bd-d73a-4762-a1c4-81cb3f4a23f2","keywords":null,"link":"/sport/20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:09","title":"Norvég csapaton kell túljutnia a Fradinak a BL-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]