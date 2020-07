Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaüt a kulcsfontosságú ágazatnak az elhanyagolása a főpolgármester szerint.","shortLead":"Visszaüt a kulcsfontosságú ágazatnak az elhanyagolása a főpolgármester szerint.","id":"20200717_Karacsony_a_jarvany_nem_az_egeszsegugy_miatt_hanem_annak_ellenere_allt_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc15d0-a523-4ead-a4d6-a50355373f48","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Karacsony_a_jarvany_nem_az_egeszsegugy_miatt_hanem_annak_ellenere_allt_meg","timestamp":"2020. július. 17. 10:24","title":"Karácsony: A járvány nem az egészségügy miatt, hanem annak ellenére állt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István azt írta a Facebookon, nem szeretné, hogy Bogdán László családját, vagy Cserdi községet terhelnék a temetés költségei, ezért azt átvállalják.","shortLead":"Ujhelyi István azt írta a Facebookon, nem szeretné, hogy Bogdán László családját, vagy Cserdi községet terhelnék...","id":"20200715_bogdan_laszlo_temetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957b772b-150d-4253-bec2-3b30ae83fcec","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_bogdan_laszlo_temetes","timestamp":"2020. július. 15. 16:45","title":"Márki-Zay Péter és Ujhelyi István átvállalja Bogdán László temetésének költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552d9b6e-15ff-401c-816f-176b9d8ba8b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majzik Achillesz még mindig kórházban fekszik a vasárnapi bukás után. Az orvosai sem tudják, mikor kerülhet haza.","shortLead":"Majzik Achillesz még mindig kórházban fekszik a vasárnapi bukás után. Az orvosai sem tudják, mikor kerülhet haza.","id":"20200717_kerekpar_verseny_gella_kupa_tomegbaleset_serules_majzik_achillesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552d9b6e-15ff-401c-816f-176b9d8ba8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f2f0f-faac-4368-9dbe-a97f014c1780","keywords":null,"link":"/elet/20200717_kerekpar_verseny_gella_kupa_tomegbaleset_serules_majzik_achillesz","timestamp":"2020. július. 17. 10:18","title":"Négy bordám és a lapockám tört, csövet ültettek a mellkasomba – újabb bringás szólalt meg a tömegbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","shortLead":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","id":"20200716_eszakmacedonia_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e436fffb-df64-4d15-aad1-fecf22b7d697","keywords":null,"link":"/vilag/20200716_eszakmacedonia_valasztas","timestamp":"2020. július. 16. 06:21","title":"Az EU-párti szocdemek nyerték az észak-macedóniai választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","shortLead":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","id":"202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b42e8eb-17ea-4085-aa95-366f0dc88d81","keywords":null,"link":"/360/202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","timestamp":"2020. július. 16. 12:00","title":"Mészáros gyűjti a vasat és a fémet a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település vezetőjétől a cigány hagyományok szerint vesznek búcsút.","shortLead":"A település vezetőjétől a cigány hagyományok szerint vesznek búcsút.","id":"20200716_cserdi_bogdan_laszlo_temetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d46fa9a-3787-4c6d-89ea-be1f2407b3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_cserdi_bogdan_laszlo_temetes","timestamp":"2020. július. 16. 11:45","title":"Július 23-án temetik Cserdi elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre nagyobb probléma ez, főleg vidéken.","shortLead":"Egyre nagyobb probléma ez, főleg vidéken.","id":"20200716_gyogyszertar_patika_munkaerohiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716ac86c-befd-4741-8bd8-dfee7f991d54","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_gyogyszertar_patika_munkaerohiany","timestamp":"2020. július. 16. 10:15","title":"A gyógyszertárak felében okoz problémát a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc73ffd7-5bd8-41e2-8b9d-1811aaf9f181","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeumként működő Palóc ház, mellette a csűr és annak egy melléképülete is a lángok martalékává vált.","shortLead":"A múzeumként működő Palóc ház, mellette a csűr és annak egy melléképülete is a lángok martalékává vált.","id":"20200716_leegett_a_paradi_palochaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc73ffd7-5bd8-41e2-8b9d-1811aaf9f181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448c48fe-8ab5-4e41-89af-02424331de38","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_leegett_a_paradi_palochaz","timestamp":"2020. július. 16. 16:25","title":"250 éves műemlék épület égett le Parádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]