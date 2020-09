Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a3a4340-61c0-4b1b-9362-f4e9600ffe95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Microsoft Flight Simulator különféle verziót egymás mellé tesszük (mint az az alábbi videóban is látható) időutazásszerű élményben lehet részünk. Kevés olyan játék van ugyanis, amely ennyire látványosan mutatná be a PC-s grafika fejlődését.","shortLead":"Ha a Microsoft Flight Simulator különféle verziót egymás mellé tesszük (mint az az alábbi videóban is látható...","id":"20200928_microsoft_azure_flight_simulator_pc_s_jatekok_fejlodese_repulos_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a3a4340-61c0-4b1b-9362-f4e9600ffe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53f27e9-9e12-4f9c-bd63-6648a53756a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_azure_flight_simulator_pc_s_jatekok_fejlodese_repulos_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:03","title":"38 év PC-történelem egyetlen videón: honnan hova jutott a kultjáték Flight Simulator?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jegybank 0,15 százalékponttal megemelte az egyhetes betétjének kamatát. Ennek a konstrukciónak komoly hatása van a rövid lejáratú hozamokra, ami viszont a változó kamatozású – azon kölcsönök, melyek kamatát a bank egyoldalúan éven belül megváltoztathatja – lakáshitelek kamatszintjét befolyásolja.","shortLead":"A jegybank 0,15 százalékponttal megemelte az egyhetes betétjének kamatát. Ennek a konstrukciónak komoly hatása van...","id":"20200929_A_lakashitelek_kamata_is_emelkedik_az_MNB_bujtatott_kamatemelese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75204394-7e74-4a3d-9398-5ef3e3a0322b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_A_lakashitelek_kamata_is_emelkedik_az_MNB_bujtatott_kamatemelese_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:23","title":"A lakáshitelek kamata is emelkedik az MNB rejtett kamatemelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d2054f-1270-402c-a8b3-e5b7e0e6200b","c_author":"ASUS Magyarország","category":"brandcontent","description":"Míg a kétezres évek elején a hordozható számítógépek még az üzleti döntéshozók státuszszimbólumának számítottak, napjainkra a laptopok és notebookok váltak a normává, elvégre a diákoktól a nyugdíjasokig ma már szinte mindenki ilyen gépeket választ. Mire érdemes odafigyelni, hogyan válasszunk, hogy az új gép beváltsa a hozzáfűzött reményeket? Interjúnk Győri Attilával, az ASUS Magyarország Country Manager-ével. \r

","shortLead":"Míg a kétezres évek elején a hordozható számítógépek még az üzleti döntéshozók státuszszimbólumának számítottak...","id":"asus_20200930_laptop_notebook_tech_gyori_attila_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3d2054f-1270-402c-a8b3-e5b7e0e6200b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a06494e-7fbe-424d-90b6-d39c95ebd697","keywords":null,"link":"/brandcontent/asus_20200930_laptop_notebook_tech_gyori_attila_interju","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:30","title":"Hogy válasszunk laptopot, hogy az tényleg jó legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sereghajtók vagyunk európai szinten minimálbér terén, katonás csere az SZFE-n. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200930_Radar360_Trump_Bidennel_Orban_a_Bizottsaggal_csortezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d09738c-2c86-49f9-989b-7bc05b298103","keywords":null,"link":"/360/20200930_Radar360_Trump_Bidennel_Orban_a_Bizottsaggal_csortezett","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:52","title":"Radar360: Trump Bidennel, Orbán a Bizottsággal csörtézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a Závecz Research Intézet (ZRI) szeptemberi felmérése.","shortLead":"Kijött a Závecz Research Intézet (ZRI) szeptemberi felmérése.","id":"20200929_fidesz_mszp_dk_momentum_partpreferencia_szeptember_zavecz_research","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fa6cfd-25c7-4fcc-b1cb-a9d629579e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_fidesz_mszp_dk_momentum_partpreferencia_szeptember_zavecz_research","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:55","title":"Esett egy kicsit a Fidesz támogatottsága, a DK eddigi legjobb eredményét érte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6f2584-11af-4bad-8dac-7450b22be9d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az LG nem mondható az okostelefonok éllovasának, az utóbbi időben figyelemre méltó innovációs készségről tett tanúbizonyságot. Jó példája ennek az egyedülálló LG Wing, amelyet most behatóbban is megnézett egy tesztelő.","shortLead":"Bár az LG nem mondható az okostelefonok éllovasának, az utóbbi időben figyelemre méltó innovációs készségről tett...","id":"20200928_lg_wing_teardown_video_szarnyas_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6f2584-11af-4bad-8dac-7450b22be9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82c9ef3-dc83-49cb-abe1-bf9c8a1e8ce3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_lg_wing_teardown_video_szarnyas_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:03","title":"Videón az LG szárnyas telefonjának titkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe0af95-14df-4359-a33c-3fd48db67e38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esztergomban történt a garázdaság, éjjel, egy gyorsétteremben. Az ügyészség pénzbüntetést kért a verekedőkre. Az ügyészség pénzbüntetést kért a verekedőkre.","id":"20200929_bunugyek_vademeles_esztergom_verekedes_garazgasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfe0af95-14df-4359-a33c-3fd48db67e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02635c2-c84a-42ee-a5cc-b023760fbcb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_bunugyek_vademeles_esztergom_verekedes_garazgasag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:53","title":"Megverték, mert cigit kért és kötekedett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges toalettet, amelynek kifejlesztése 23 millió dollárt emésztett fel, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) szerelik be.","shortLead":"A különleges toalettet, amelynek kifejlesztése 23 millió dollárt emésztett fel, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) szerelik...","id":"20200929_nasa_urvece_nemzetkozi_urallomas_iss_urhajosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6db2b4-036a-49ca-97ae-a0b34d01af2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_nasa_urvece_nemzetkozi_urallomas_iss_urhajosok","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:22","title":"7 milliárd forintot érő vécét küld az űrbe a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]