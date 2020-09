Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"151d8669-f1d3-4140-ae8a-977f4cacf4ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon is népszerű orosz író interjújával nyit az idei különleges PesText fesztivál. A videós beszélgetést a hvg.hu-n nézhetik végig.\r

\r

","shortLead":"A Magyarországon is népszerű orosz író interjújával nyit az idei különleges PesText fesztivál. A videós beszélgetést...","id":"20200922_Borisz_Akunyin_Embereket_erovel_osszetartani_nem_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151d8669-f1d3-4140-ae8a-977f4cacf4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0db36a-45b3-4a1b-bf07-ff95a50ef6d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200922_Borisz_Akunyin_Embereket_erovel_osszetartani_nem_lehet","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:14","title":"Borisz Akunyin: „Embereket erővel összetartani nem lehet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és Magyarország helyzetében számtalan hasonlóság van. Vélemény.","shortLead":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és...","id":"20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6455c43-9356-4495-a170-c38bb4f2145e","keywords":null,"link":"/360/20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:35","title":"Mi és a zsidók állama: mit tanít nekünk, miben hasonlít ránk „az új Közel-Kelet”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került kapcsolatba.","shortLead":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került...","id":"20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9349d-4421-41dc-a7ed-e98b7817c31e","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:31","title":"Orbán Viktor most már akár ott is lehetne a Szuperkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken, a legtöbb közülük elpusztult.","shortLead":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken...","id":"20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694083e1-fb2a-471d-99c5-f6f355010a7b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:26","title":"380 delfin pusztult el Ausztrália partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c558e106-3392-4a1c-aafa-1f45ce2a6dae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főpolgármester közlekedési kérdésekben döntő szóval bíró kabinetfőnöke a Rákóczi út átalakításáról, a budapesti parkolásról és egy pesti fonódó villamoshálózatról is nyilatkozott.","shortLead":"A főpolgármester közlekedési kérdésekben döntő szóval bíró kabinetfőnöke a Rákóczi út átalakításáról, a budapesti...","id":"20200922_balogh_samu_interju_budapest_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c558e106-3392-4a1c-aafa-1f45ce2a6dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7bd0ba-e909-4b73-beb8-5d5b68a0912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_balogh_samu_interju_budapest_kozlekedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:09","title":"Balogh Samu: A Nagykörút komplex felújítását még ebben a ciklusban meg lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","shortLead":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","id":"20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f074ca-fd6d-4b2a-8672-ff44ae538b9d","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:47","title":"Nem tudtak megegyezni a mostohalánnyal, nem lesz Picasso-múzeum Aix-en-Provence-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fertőzött diákok kiközösítése ugyanolyan veszélyes lehet, mint a fizikai bántalmazás.","shortLead":"A fertőzött diákok kiközösítése ugyanolyan veszélyes lehet, mint a fizikai bántalmazás.","id":"20200923_Zaklatas_iskola_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3619491e-df83-4f80-b949-ec306d7e1afe","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Zaklatas_iskola_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:25","title":"Új zaklatás jelent meg az iskolákban: kiközösítik azt, aki elkapta a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész jól érzi magát Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A színész jól érzi magát Budapesten.\r

\r

","id":"20200922_Budapesten_van_Nicolas_Cage","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c791d43-f300-46cc-b919-1583ff105c5b","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Budapesten_van_Nicolas_Cage","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:06","title":"Budapesten van Nicolas Cage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]