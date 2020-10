Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában sosem létezett – állítja művészettörténészek egy csoportja.\r

","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ automatáiból még hónapokkal azután is meg lehetett vásárolni a 100E-re szóló jegyet...","id":"20201007_Eljaras_indult_a_nem_is_kozlekedo_repuloteri_jaratra_szolo_buszjegyek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12de490c-ef90-48e3-8063-3bbffaae9d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Eljaras_indult_a_nem_is_kozlekedo_repuloteri_jaratra_szolo_buszjegyek_miatt","timestamp":"2020. október. 07. 12:37","title":"A kormányhivatal eljárást indított a BKK szellemjáratára eladott jegyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedd509a-d118-465b-8f4a-428f60d99f51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai járványvédelem (ECDC) négy országot nevezett meg Európában, ahol az adatok alapján (még) kontrolláltnak tekinthető a járványhelyzet. E szerint Magyarország nem ilyen terület.","shortLead":"Az európai járványvédelem (ECDC) négy országot nevezett meg Európában, ahol az adatok alapján (még) kontrolláltnak...","id":"20201008_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc_halalozas_korhazi_apolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eedd509a-d118-465b-8f4a-428f60d99f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e279fd4-04c5-476f-98b1-d42dd90f0525","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc_halalozas_korhazi_apolas","timestamp":"2020. október. 08. 07:09","title":"Négy európai ország maradt, ahol még kézben tartják a járványt – Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Witzmann Mihály képviselő neje és anyja azon a pályázaton indult, amit a képviselő ötlete nyomán írtak ki.","shortLead":"Witzmann Mihály képviselő neje és anyja azon a pályázaton indult, amit a képviselő ötlete nyomán írtak ki.","id":"20201008_witzmann_mihaly_kisfaludyprogram_szallashelypalyazat_milliok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5fe82f-4279-4d35-8576-c50b4d8c2fb3","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_witzmann_mihaly_kisfaludyprogram_szallashelypalyazat_milliok","timestamp":"2020. október. 08. 08:23","title":"Milliókat nyertek a fideszes ötletgazda rokonai a szálláshelypályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d966da94-7ba5-48f7-a8f2-df77c0c657aa","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az amerikai polgárháború következtében lett Egyiptom \"fehér aranya\" a gyapot, amely később a világ legjobb minőségű pamutalapanyagaként lett ismert. Az utóbbi évtizedekben azonban az elhanyagolt szabályozás és a politikai zűrzavar megrendítette az egyiptomi gyapottermelést és a minőségébe vetett bizalmat. \r

","shortLead":"Az amerikai polgárháború következtében lett Egyiptom \"fehér aranya\" a gyapot, amely később a világ legjobb minőségű...","id":"20201007_egyiptom_gyapot_feher_arany_export","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d966da94-7ba5-48f7-a8f2-df77c0c657aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860cd41b-89e9-4def-93e1-3156f9263c0b","keywords":null,"link":"/360/20201007_egyiptom_gyapot_feher_arany_export","timestamp":"2020. október. 07. 17:00","title":"Luxusnak számított, de már-már a nevét sem érdemli ki az egyiptomi gyapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff2247d-1905-4968-936a-c71f66bd7675","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval könnyebb lenne az amerikai hadsereg számára, ha a katonák idejét és figyelmét nem a drónok töltése kötné le, ezért egy speciális töltőrendszert fejlesztetnének ki.","shortLead":"Jóval könnyebb lenne az amerikai hadsereg számára, ha a katonák idejét és figyelmét nem a drónok töltése kötné le...","id":"20201008_dron_akkumulator_toltes_uzemido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff2247d-1905-4968-936a-c71f66bd7675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfb840b-3bd0-4e45-8b58-d3d425ff1658","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_dron_akkumulator_toltes_uzemido","timestamp":"2020. október. 08. 18:03","title":"Öntöltő drónokat akar az amerikai hadsereg, már fejlesztik a spéci töltőállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump nevetségesnek tartja a felvetést. ","shortLead":"Donald Trump nevetségesnek tartja a felvetést. ","id":"20201008_Virtualis_elnokjelolti_vita_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aa02cc-d8dd-487b-88b2-52389f0cff89","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_Virtualis_elnokjelolti_vita_USA","timestamp":"2020. október. 08. 15:03","title":"A koronavírusos Trump miatt virtuális lesz a második elnökjelölti vita az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hüllő felborította a csónakot, amelyben ketten halásztak.","shortLead":"A hüllő felborította a csónakot, amelyben ketten halásztak.","id":"20201009_Krokodil_olt_meg_egy_halaszt_Szumatran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf9d453-d7c7-4eb0-9b8e-f33ba4033e1f","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Krokodil_olt_meg_egy_halaszt_Szumatran","timestamp":"2020. október. 09. 11:53","title":"Krokodil ölt meg egy halászt Szumátrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]