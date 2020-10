Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Lehetnek-e a menekültek után a melegek az újabb ellenség Magyarországon? Igény volna rá. A nyílt támadástól ma még visszariad ugyan a hatalom, de már jól érzékelhetően elindult a jog és a méltóság korlátozása felé.","shortLead":"Lehetnek-e a menekültek után a melegek az újabb ellenség Magyarországon? Igény volna rá. A nyílt támadástól ma még...","id":"202042__politikai_homofobia__kampanytema__vaganybagoly__nem_mese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1b9163-97bd-4145-bc9d-0dce423d3356","keywords":null,"link":"/360/202042__politikai_homofobia__kampanytema__vaganybagoly__nem_mese","timestamp":"2020. október. 15. 11:00","title":"Dúróékkal végeztették el a piszkos munkát a Fidesz legújabb gyűlöletkampányához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem túl nagy összegekről van szó, de a támogatás ma már rendszeresnek mondható. A pénznek ugyanakkor most sincs nyoma a cég éves beszámolóiban.","shortLead":"Nem túl nagy összegekről van szó, de a támogatás ma már rendszeresnek mondható. A pénznek ugyanakkor most sincs nyoma...","id":"20201015_meszaros_lorinc_szerencsejatek_kultura_a_magyarsagert_km","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d4285b-c479-4d52-9790-6bcfb25cf7b7","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_meszaros_lorinc_szerencsejatek_kultura_a_magyarsagert_km","timestamp":"2020. október. 15. 08:08","title":"A Mészáros-féle kultúrcég megint milliókat kapott a Szerencsejátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett megszerezte a kórházi ágyfelszabadítások adatait.","shortLead":"Szél Bernadett megszerezte a kórházi ágyfelszabadítások adatait.","id":"20201016_szel_bernadett_korhazkiurites_agyfelszabaditas_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55875851-85b2-47bf-a1f9-40872fc0257d","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szel_bernadett_korhazkiurites_agyfelszabaditas_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 16. 15:37","title":"Egy hónap alatt közel 20 ezer beteget küldtek haza a magyar kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56856a8-dcd1-4010-8236-25d2631c4cfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szergej Gorškov fényképe egy szibériai tigris és egy ősi mandzsu jegenyefenyő meghitt pillanatát mutatja be.","shortLead":"Szergej Gorškov fényképe egy szibériai tigris és egy ősi mandzsu jegenyefenyő meghitt pillanatát mutatja be.","id":"20201014_Egy_fat_olelo_tigrisrol_keszult_kep_lett_az_ev_termeszetfotoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f56856a8-dcd1-4010-8236-25d2631c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305d30ba-cbeb-4f8c-b41a-f6dab61699bf","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Egy_fat_olelo_tigrisrol_keszult_kep_lett_az_ev_termeszetfotoja","timestamp":"2020. október. 14. 20:19","title":"Egy fát ölelő tigris szerepel az év természetfotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b8eb13-3ab6-4ae9-988b-6fdd0860f52e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A távozó orvosok főként a nehéz munkakörülményekre hivatkoznak.","shortLead":"A távozó orvosok főként a nehéz munkakörülményekre hivatkoznak.","id":"20201016_szeged_klinika_aneszteziologus_felmondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b8eb13-3ab6-4ae9-988b-6fdd0860f52e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b049980-cc1f-4b97-8ffa-6780c3eea79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_szeged_klinika_aneszteziologus_felmondas","timestamp":"2020. október. 16. 18:57","title":"Sorra mondanak fel a szegedi aneszteziológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Brexit, koronavírus-járvány, klímapolitika, nemzetközi konfliktusok és nemzetközi kapcsolatok – ezekről volt szó Brüsszelben, de egyik ügyben sem született semmilyen visszavonhatatlan döntést.","shortLead":"Brexit, koronavírus-járvány, klímapolitika, nemzetközi konfliktusok és nemzetközi kapcsolatok – ezekről volt szó...","id":"20201016_EUcsucs_afrikai_kihivasok_brexit_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f0f986-93eb-4b80-8c7d-12452f4ac3b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_EUcsucs_afrikai_kihivasok_brexit_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 16:00","title":"EU-csúcs: Macron is hajlik már a kompromisszumra a jogállamiság ügyében, csak legyen költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ausztriában, Szlovákiában vagy Csehországban is magasabb a szigetelt házak aránya, mint Magyarországon.","shortLead":"Ausztriában, Szlovákiában vagy Csehországban is magasabb a szigetelt házak aránya, mint Magyarországon.","id":"20201015_Magyar_csaladi_haz_energetika_korszerusites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6432f840-6292-4954-a4f1-9b01d8683ad3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_Magyar_csaladi_haz_energetika_korszerusites","timestamp":"2020. október. 15. 10:39","title":"Több mint 80 év kellene ahhoz, hogy az összes magyar családi házat energetikailag korszerűsítsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","id":"20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad5ebd0-a38a-4f2b-bda8-f34e92138029","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","timestamp":"2020. október. 15. 17:35","title":"Ursula von der Leyen elhagyta az EU-csúcsot és karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]