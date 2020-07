Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52dc5850-d6a6-4c5e-8eca-18d2f3257d72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Agnes Pannier-Runachernek végül sikerült beszereznie egy védőeszközt.","shortLead":"Agnes Pannier-Runachernek végül sikerült beszereznie egy védőeszközt.","id":"20200714_Francia_miniszter_maszk_nemzeti_unnep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dc5850-d6a6-4c5e-8eca-18d2f3257d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fc3e08-b013-492c-bc9f-cef09f703334","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Francia_miniszter_maszk_nemzeti_unnep","timestamp":"2020. július. 14. 12:23","title":"Így esik kétségbe egy politikus, ha a kocsiban hagyja a maszkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501","c_author":"Polgár András","category":"velemeny","description":"Egy felajánlás, egy felhívás, és ami mögötte van.","shortLead":"Egy felajánlás, egy felhívás, és ami mögötte van.","id":"20200714_Polgar_Andras_Gyongyospata_szikraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ccb9ea-80af-40a8-8a7b-e92cf9bf719f","keywords":null,"link":"/velemeny/20200714_Polgar_Andras_Gyongyospata_szikraja","timestamp":"2020. július. 14. 14:50","title":"Polgár András: Gyöngyöspata szikrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A járványból és a vele járó gazdasági leállásból nem következik, hogy a külföldön dolgozó magyarok tömegesen visszatérnének – véli Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója, aki a HVG-nek nyilatkozott.","shortLead":"A járványból és a vele járó gazdasági leállásból nem következik, hogy a külföldön dolgozó magyarok tömegesen...","id":"20200715_A_koronavirus_is_keves_ahhoz_hogy_visszacsabitsa_a_kulfoldon_dolgozo_magyarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6dade-2a8f-411d-9cfd-51e32cd0caed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_A_koronavirus_is_keves_ahhoz_hogy_visszacsabitsa_a_kulfoldon_dolgozo_magyarokat","timestamp":"2020. július. 15. 14:07","title":"A koronavírus is kevés ahhoz, hogy visszacsábítsa a külföldön dolgozó magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178dea9e-5374-460b-b2d8-93b61749830e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi információk szerint egyetlen készülék kivételével kisebb lesz az akkumulátor az iPhone 12-esekben, mint a tavalyi modellekben.","shortLead":"A jelenlegi információk szerint egyetlen készülék kivételével kisebb lesz az akkumulátor az iPhone 12-esekben, mint...","id":"20200714_apple_iphone_12_iphone_12_max_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max_akkumulatora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=178dea9e-5374-460b-b2d8-93b61749830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff92d7d-8a7f-45c9-9f25-43017daa4c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_apple_iphone_12_iphone_12_max_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max_akkumulatora","timestamp":"2020. július. 14. 16:03","title":"Ha igaz, amit az iPhone 12 akkumulátoráról hallani, csalódottak lesznek a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dfee76-1427-4ced-b8a2-3793594c3b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, a Real Madrid belga játékosa sem sajnálja a pénzt, ha egy ritkaságszámba menő sportkocsiról van szó. ","shortLead":"Úgy tűnik, a Real Madrid belga játékosa sem sajnálja a pénzt, ha egy ritkaságszámba menő sportkocsiról van szó. ","id":"20200713_Eden_Hazard_500_000_euros_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28dfee76-1427-4ced-b8a2-3793594c3b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b94d10-9dac-4bde-8cca-ab7a71818b4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Eden_Hazard_500_000_euros_autoja","timestamp":"2020. július. 13. 16:35","title":"Eden Hazard mostanában nem sokat focizik, de vett egy 200 milliós Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950a389e-092f-428d-a956-bcf30c47a8d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki a következő hónapokban beszünteti a Jimny modell forgalmazását az európai piacon. Az ok természetesen a kibocsátási előírások.","shortLead":"A Suzuki a következő hónapokban beszünteti a Jimny modell forgalmazását az európai piacon. Az ok természetesen...","id":"20200714_Vege_a_Suzuki_Jimnynek_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950a389e-092f-428d-a956-bcf30c47a8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd73d4c-005a-4bbe-8347-cce0b270d433","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_Vege_a_Suzuki_Jimnynek_Europaban","timestamp":"2020. július. 14. 15:25","title":"Nem sokáig lesz már Suzuki Jimny Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor.

","shortLead":"Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor.

","id":"20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004fe7e4-46c2-4b63-af47-250ceec583ec","keywords":null,"link":"/elet/20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","timestamp":"2020. július. 13. 16:23","title":"Megugrott a fertőzések száma, már ma szigoríthat Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2010-es évek közepe óta folyamatosan nő a krónikusan alultáplált emberek száma. Az koronavírus okozta válság nagyon fájdalmas lesz a világ szegényeinek.","shortLead":"A 2010-es évek közepe óta folyamatosan nő a krónikusan alultáplált emberek száma. Az koronavírus okozta válság nagyon...","id":"20200713_ehezes_ensz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5c324-b44d-4ea0-ada1-28adfcfe2f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_ehezes_ensz_koronavirus","timestamp":"2020. július. 13. 17:18","title":"ENSZ: akár 800 millió éhező is lehet a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]