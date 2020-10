Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc338717-9679-4fc5-bb89-cf7d29e93ccd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bónusz a történetben, hogy a feltehetően vétkes sofőr gyorsan elmenekült a helyszínről.","shortLead":"A bónusz a történetben, hogy a feltehetően vétkes sofőr gyorsan elmenekült a helyszínről.","id":"20201014_RollsRoyce_tori_ossze_a_Lamborghinit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc338717-9679-4fc5-bb89-cf7d29e93ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4781741-f5b7-4661-934b-aeccd51035f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_RollsRoyce_tori_ossze_a_Lamborghinit","timestamp":"2020. október. 15. 04:09","title":"Komoly kárösszeget sejtet, amikor egy Rolls-Royce tör össze egy Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem túl nagy összegekről van szó, de a támogatás ma már rendszeresnek mondható. A pénznek ugyanakkor most sincs nyoma a cég éves beszámolóiban.","shortLead":"Nem túl nagy összegekről van szó, de a támogatás ma már rendszeresnek mondható. A pénznek ugyanakkor most sincs nyoma...","id":"20201015_meszaros_lorinc_szerencsejatek_kultura_a_magyarsagert_km","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d4285b-c479-4d52-9790-6bcfb25cf7b7","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_meszaros_lorinc_szerencsejatek_kultura_a_magyarsagert_km","timestamp":"2020. október. 15. 08:08","title":"A Mészáros-féle kultúrcég megint milliókat kapott a Szerencsejátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0e26d-dafb-4d32-8923-1b085e98f250","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet idején született, de inkább korunk másik nagy problémája, a természet kizsákmányolása ihlette a Recirquel új darabját, amelynek csütörtöki bemutatója előtti összpróbáján a társulat alapítójával beszélgettünk. Vági Bence mesélt arról is, hogyan vészelte át a csapat a karanténidőszakot, és arról is, mi a következő nagy terve a mostani bemutató után.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet idején született, de inkább korunk másik nagy problémája, a természet...","id":"20201014_Vagi_Bence_recirquel_amor_solus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be0e26d-dafb-4d32-8923-1b085e98f250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a1313a-8f71-44f2-b0b5-a3f46b58cf2d","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Vagi_Bence_recirquel_amor_solus","timestamp":"2020. október. 14. 20:00","title":"Vági Bence: Nincs olyan, hogy egy artista nem áll a kezén, hogy nem megy fel a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván a magyar népmeséket magyar művészek által feldolgozó rajzfilmek alapból is „hungarikumok”, de most már hivatalosan is azok. Erről az Agrárminisztérium adott ki közleményt.\r

\r

","shortLead":"Nyilván a magyar népmeséket magyar művészek által feldolgozó rajzfilmek alapból is „hungarikumok”, de most már...","id":"20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8e93ba-4ab0-4e2a-a2b1-d27f730826b4","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","timestamp":"2020. október. 15. 15:12","title":"Hivatalosan is hungarikum lett a Magyar népmesék rajzfilmsorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indiai kutatók vizsgálata szerint akkor is koronavírus-fertőzöttségre lehet gyanakodni egy páciensnél, ha az két, nagyon jellegzetes illatot nem érez.","shortLead":"Indiai kutatók vizsgálata szerint akkor is koronavírus-fertőzöttségre lehet gyanakodni egy páciensnél, ha az két...","id":"20201016_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2810f4-f4d4-438f-bb8d-176a9909587d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","timestamp":"2020. október. 16. 08:03","title":"Kutatók mondják: ha ezt a két szagot nem érzi, jó eséllyel koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f757bed1-807d-4a1c-baf8-7c51b746c19e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízéves rekordot döntött a PC-eladások száma, a kényszerű otthon maradás igencsak kedvezett ennek a szegmensnek – derül ki egy friss felmérésből.","shortLead":"Tízéves rekordot döntött a PC-eladások száma, a kényszerű otthon maradás igencsak kedvezett ennek a szegmensnek – derül...","id":"20201015_pc_gyartok_sorrendje_pc_piac_2020q3_canalys","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f757bed1-807d-4a1c-baf8-7c51b746c19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dd5aa4-dc05-4de2-b58e-2ad77f310126","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_pc_gyartok_sorrendje_pc_piac_2020q3_canalys","timestamp":"2020. október. 15. 09:03","title":"Melyik gyártók számítógépeit veszik most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Ez az e heti HVG ajánlója.","id":"202042_meseorszag_habbal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf7b99-e733-4ced-ac51-5ffc3a686cd8","keywords":null,"link":"/itthon/202042_meseorszag_habbal","timestamp":"2020. október. 16. 12:30","title":"Nagy Gábor: Meseország habbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A korrupciógyanúgy ügyletekbe sikerült belekeverni a helyi parlament elnökét is.","shortLead":"A korrupciógyanúgy ügyletekbe sikerült belekeverni a helyi parlament elnökét is.","id":"20201014_Ciprus_felfuggeszti_az_arany_utlevel_programot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9859b37-7c55-4e2e-a5d1-6aa9704f247a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Ciprus_felfuggeszti_az_arany_utlevel_programot","timestamp":"2020. október. 14. 17:45","title":"Ciprus felfüggeszti az aranyútlevél-programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]