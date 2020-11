Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper saját bevallása szerint családi okokból hagyta ki a Sztárban sztár felvételét.","shortLead":"A rapper saját bevallása szerint családi okokból hagyta ki a Sztárban sztár felvételét.","id":"20201102_curtis_sztarban_sztar_rapper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083dfe19-54ad-4b29-b480-f15ff8079088","keywords":null,"link":"/elet/20201102_curtis_sztarban_sztar_rapper","timestamp":"2020. november. 02. 12:23","title":"Curtis jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d32f85-ecd8-40b1-9c62-22747b99d153","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A piroson átgázoló sofőr a helyszínen meghalt, az utasa, egy 14 éves fiatal életveszélyesen megsérült. ","shortLead":"A piroson átgázoló sofőr a helyszínen meghalt, az utasa, egy 14 éves fiatal életveszélyesen megsérült. ","id":"20201103_Kiadta_a_rendorseg_a_videot_amin_a_piroson_is_atszaguldo_17_eves_fiu_oszlopnak_hajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d32f85-ecd8-40b1-9c62-22747b99d153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d71593e-9f38-4dbb-a977-d322da3f81cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Kiadta_a_rendorseg_a_videot_amin_a_piroson_is_atszaguldo_17_eves_fiu_oszlopnak_hajt","timestamp":"2020. november. 03. 11:57","title":"Kiadta a rendőrség a videót a Károly körúti halálos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129d3a2b-af17-4fa4-9b95-f993ab4627da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha összejönne 18 pontja, fél évre biztosan elbúcsúzhat a jogosítványától.","shortLead":"Ha összejönne 18 pontja, fél évre biztosan elbúcsúzhat a jogosítványától.","id":"20201101_Ket_perc_alatt_szedett_ossze_11_buntetopontot_ez_az_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129d3a2b-af17-4fa4-9b95-f993ab4627da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b68e2e7-4427-49a2-a3e4-612db7590ff6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Ket_perc_alatt_szedett_ossze_11_buntetopontot_ez_az_autos","timestamp":"2020. november. 01. 19:18","title":"Két perc alatt szedett össze 11 büntetőpontot ez az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki viszgálat, akár egy évig is tarthat.","shortLead":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki...","id":"20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced11b77-5b01-479b-a9ea-ff7bd092d1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","timestamp":"2020. november. 02. 20:28","title":"Számvevőszéki vizsgálatot kért a Momentum Koncz Zsófia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d8649f-8030-4dad-8ad4-a3ea2ac9e5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SmartThings szolgáltatás segítségével a felhasználók ezután gyorsan megtalálhatják Galaxy eszközeiket. Akkor is, ha nincs a közelükben, a rendszer ugyanis a világ összes csatlakoztatott Samsung eszközét felhasználja, hogy segítsen megtalálni az elhagyott okostelefont, táblagépet, órát vagy fülhallgatót. A szolgáltatás egy alkalmazás telepítésével, illetve frissítésével elérhető, a régebbi készülékeken is.","shortLead":"A SmartThings szolgáltatás segítségével a felhasználók ezután gyorsan megtalálhatják Galaxy eszközeiket. Akkor is, ha...","id":"20201103_samsung_galaxy_elveszett_keszulek_megtalalasa_smartthings_find","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d8649f-8030-4dad-8ad4-a3ea2ac9e5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc0b235-153e-45a4-be99-dbd9016f1be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_samsung_galaxy_elveszett_keszulek_megtalalasa_smartthings_find","timestamp":"2020. november. 03. 12:03","title":"Samsung telefonja van? Jött rá egy valóban hasznos funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfőn este lelőtt, 20 éves férfit korábban elítélték, mert csatlakozni akart az ISIS-hez. Idén januárban szabadult.","shortLead":"A hétfőn este lelőtt, 20 éves férfit korábban elítélték, mert csatlakozni akart az ISIS-hez. Idén januárban szabadult.","id":"20201103_Jol_ismertek_a_hatosagok_a_becsi_terrortamadas_egyik_elkovetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dcc7fc-7c33-41c3-8075-26c114f1c01f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Jol_ismertek_a_hatosagok_a_becsi_terrortamadas_egyik_elkovetojet","timestamp":"2020. november. 03. 11:10","title":"Az osztrák hatóságok jól ismerték a lelőtt terroristát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete, mint néhány évtizeddel korábban. A kutatók egyelőre nem igazán értik, mi áll ennek a hátterében.","shortLead":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete...","id":"20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d24c564-5630-4c05-95fb-dbc8bc131d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","timestamp":"2020. november. 02. 09:03","title":"Történik valami furcsa az embereknél: csökken az átlagos testhőmérsékletünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázolajjal hajtott személyautók már csak a harmadik helyen állnak az eladásokban.

","shortLead":"A gázolajjal hajtott személyautók már csak a harmadik helyen állnak az eladásokban.

","id":"20201102_Eloszor_tortent_meg_hogy_tobb_elektromos_hajtasu_autot_adtak_el_Europaban_mint_dizelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1793ec15-14e8-4990-b8b9-7895c7604a4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Eloszor_tortent_meg_hogy_tobb_elektromos_hajtasu_autot_adtak_el_Europaban_mint_dizelt","timestamp":"2020. november. 02. 11:31","title":"Először történt meg, hogy több elektromos hajtású autót adtak el Európában, mint dízelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]