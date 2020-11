Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdbf9b87-29fe-47f6-a28d-aa05bfe1f411","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sikeres lehet a talán utolsó Huawei okostelefon (Mate 40) Porsche kiadása, ugyanis az előrendelés megnyitása után rengetegen lecsaptak rá.","shortLead":"Úgy tűnik, sikeres lehet a talán utolsó Huawei okostelefon (Mate 40) Porsche kiadása, ugyanis az előrendelés megnyitása...","id":"20201031_huawei_mate_40_posche_design_nagyszamu_elorendeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdbf9b87-29fe-47f6-a28d-aa05bfe1f411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a6ef4e-a085-425c-8154-ecd61b6da054","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_huawei_mate_40_posche_design_nagyszamu_elorendeles","timestamp":"2020. október. 31. 15:03","title":"Meglepően sok előrendelés érkezett a Huawei Mate 40 telefon 850 ezres Porsche-kiadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfc0f46-801a-4e37-9a5c-1792a81c0aff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézmény évek óta nehéz helyzetben van pénzügyileg, amin a koronavírus-járvány tovább rontott.","shortLead":"Az intézmény évek óta nehéz helyzetben van pénzügyileg, amin a koronavírus-járvány tovább rontott.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_szent_istvan_egyetem_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bfc0f46-801a-4e37-9a5c-1792a81c0aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de49042c-86d4-403e-901f-c53b8356f71f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_koronavirus_jarvany_szent_istvan_egyetem_elbocsatas","timestamp":"2020. október. 30. 12:11","title":"Elbocsátja dolgozói közel 13 százalékát a Szent István Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A skót színész 90 éves volt.","shortLead":"A skót színész 90 éves volt.","id":"20201031_Meghalt_Sean_Connery","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cd42bf-25ce-477e-b973-aac064bb17a1","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Meghalt_Sean_Connery","timestamp":"2020. október. 31. 13:29","title":"Meghalt Sean Connery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiengedték a kórházból Borbély Lénárdot","shortLead":"Kiengedték a kórházból Borbély Lénárdot","id":"20201031_Kinullazta_a_virus_az_immunrendszeremet__mondta_Csepel_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b73413-d49a-445a-b3d1-1feb176c5ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Kinullazta_a_virus_az_immunrendszeremet__mondta_Csepel_polgarmestere","timestamp":"2020. október. 31. 20:18","title":"\"Kinullázta a vírus az immunrendszeremet\" - mondta Csepel polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is egy csapásra génmódosítottnak minősülnének. Biológus szerzőnk azt mondja, a génmódosított szervezetek meghatározásával eleve alapvető gond, hogy a természetben minden növény emberi beavatkozás nélkül is genetikai módosulásokon megy keresztül. Vélemény.","shortLead":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is...","id":"20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dd29d2-1c0a-41a0-aef5-34e1768cac2c","keywords":null,"link":"/360/20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","timestamp":"2020. október. 30. 15:30","title":"Odacsapna a magyar agráriumnak egy francia GMO-s törvénymódosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A térség valutái közül a forint gyengült a leginkább, amin a jegybank százmilliárdokat keres, a többi devizatulajdonossal együtt. A devizaadósok viszont veszítenek – köztük az állam is.","shortLead":"A térség valutái közül a forint gyengült a leginkább, amin a jegybank százmilliárdokat keres, a többi...","id":"202044__gyenge_forint__jegybanki_nyereseg__novekvo_allamadossag__vesziteni_tudni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1868715a-dd57-4957-a368-b70af4480760","keywords":null,"link":"/360/202044__gyenge_forint__jegybanki_nyereseg__novekvo_allamadossag__vesziteni_tudni_kell","timestamp":"2020. október. 31. 07:00","title":"Matolcsyék nyertek, de valójában mindannyian veszítettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Borbély Lénárd koronavírussal került be légzési nehézségek miatt.","shortLead":"A fideszes Borbély Lénárd koronavírussal került be légzési nehézségek miatt.","id":"20201030_borbely_lenard_koronavirus_csepel_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbfef89-f07a-43c9-867a-ad5a087e14a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_borbely_lenard_koronavirus_csepel_korhaz","timestamp":"2020. október. 30. 16:49","title":"Elhagyhatta a kórházat Csepel polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","shortLead":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","id":"20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efefc371-7f61-4369-b0b3-6dd4fcb56072","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","timestamp":"2020. október. 30. 10:18","title":"Zavargásokra számít a Walmart, ezért eldugja a fegyvereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]