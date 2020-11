Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A horrorkirály sosem csinált titkot abból, mit gondol az amerikai elnökről, de most már végképp betelt nála a pohár.","shortLead":"A horrorkirály sosem csinált titkot abból, mit gondol az amerikai elnökről, de most már végképp betelt nála a pohár.","id":"20201109_Stephen_King_kemenyen_elkuldte_a_francba_Donald_Trumpot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1776c931-bd79-41df-9561-bc4a3db4829c","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Stephen_King_kemenyen_elkuldte_a_francba_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. november. 09. 15:55","title":"Stephen King Donald Trumpnak: Vesztettél, te nyomorult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester korábban bejelentette, hogy százezer antigénteszt beszerzését vállalja a főváros, hogy a járvány megfékezését elősegítsék. Ám a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerint a gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester korábban bejelentette, hogy százezer antigénteszt beszerzését vállalja a főváros...","id":"20201108_NNK_Teved_Karacsony_Gergely_az_antigen_gyorstesztek_nem_alkalmasak_szuresre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8dd910-d405-4cde-b0ba-0a90d09771f6","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_NNK_Teved_Karacsony_Gergely_az_antigen_gyorstesztek_nem_alkalmasak_szuresre","timestamp":"2020. november. 08. 10:58","title":"NNK: Téved Karácsony Gergely, az antigén gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Országszerte tovább nőtt a légszennyezettség a magas szállópor-tartalom miatt.","shortLead":"Országszerte tovább nőtt a légszennyezettség a magas szállópor-tartalom miatt.","id":"20201109_egeszsegtelen_levego_szmog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7124da9-d1e4-4d47-acb4-621f6ae8d649","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_egeszsegtelen_levego_szmog","timestamp":"2020. november. 09. 11:40","title":"Budapesten, Szegeden, Székesfehérváron és Várpalotán egészségtelen a levegő, 17 városban kifogásolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2be0ea-063d-45a9-af04-ff8a7afa9cf1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videós körkép a New Yorkban, Miamiban, Oaklandben, Washingtonban, Wilmingtonban, Los Angelesben, Seattle-ben, Bostonban, Philadelphiában, San Franciscóban, Kansas Cityben ünneplő választókról. ","shortLead":"Videós körkép a New Yorkban, Miamiban, Oaklandben, Washingtonban, Wilmingtonban, Los Angelesben, Seattle-ben...","id":"20201108_Karnevali_hangulatban_unnepeltek_Amerika_tobb_nagyvarosaban_is_a_BidenHarris_gyozelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2be0ea-063d-45a9-af04-ff8a7afa9cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b658d29-63c7-4212-85ae-85b724b6e5f1","keywords":null,"link":"/elet/20201108_Karnevali_hangulatban_unnepeltek_Amerika_tobb_nagyvarosaban_is_a_BidenHarris_gyozelmet","timestamp":"2020. november. 08. 09:26","title":"Karneváli hangulatban ünnepelték Amerika több nagyvárosában is a Biden-Harris győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Országosnak tűnik az a probléma, amely miatt egy-egy másodpercnyi némaság zavarja meg a hanghívásokat. [Frissítve a szolgáltatók reakcióival.]","shortLead":"Országosnak tűnik az a probléma, amely miatt egy-egy másodpercnyi némaság zavarja meg a hanghívásokat. [Frissítve...","id":"20201109_telefonalas_szakadozik_vonalhiba_hivas_hangminoseg_csend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdbe6bc-9b7c-43f6-8ecc-740a50542d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_telefonalas_szakadozik_vonalhiba_hivas_hangminoseg_csend","timestamp":"2020. november. 09. 15:49","title":"A hiba nem az ön mobiljában van: országszerte szakadoznak a telefonhívások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendőrség szerint az a cél, hogy kiszűrjék azokat, akik mások egészségét veszélyeztetik.","shortLead":"A rendőrség szerint az a cél, hogy kiszűrjék azokat, akik mások egészségét veszélyeztetik.","id":"20201108_Birsag_kijarasi_korlatozas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580626ab-825c-4bf6-a456-1761e38ea075","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Birsag_kijarasi_korlatozas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 08. 18:41","title":"Kijárási korlátozás: átlagosan 20 ezer forintos bírságot osztottak a rendőrök a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller Cecília országos tiszti főorvost.","shortLead":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller...","id":"20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2fa174-f8cf-4e75-8fa2-e628cdc9e4de","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","timestamp":"2020. november. 08. 18:59","title":"Amíg Korózs Lajos bizottsági elnök, az ellenzéknek esélye sincs Müller Cecíliát kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai és francia vevők is a drágább lakásokat keresik.","shortLead":"A kínai és francia vevők is a drágább lakásokat keresik.","id":"20201108_Egyre_tobb_vietnami_vesz_Budapesten_lakast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5195a81b-5b36-4732-8348-125422ed31bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Egyre_tobb_vietnami_vesz_Budapesten_lakast","timestamp":"2020. november. 08. 17:46","title":"Egy átlag holland 11,5, egy vietnámi 60 millióért vesz lakást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]