[{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A találkozó hazai vezetésnél szakadt félbe.","shortLead":"A találkozó hazai vezetésnél szakadt félbe.","id":"20200811_paratartalom_kezilabda_tatabanya_csurgo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e03740-6fd2-4dfc-90c9-58af44bcf8ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_paratartalom_kezilabda_tatabanya_csurgo","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:30","title":"Olyan magas volt a páratartalom Tatabányán, hogy félbe kellett szakítani egy kézimeccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec96548-e1f3-4ddf-9136-6a1b9ac944b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisfiú félrenyelte az anyatejet és kis híján megfulladt Dunavecsén.","shortLead":"Egy kisfiú félrenyelte az anyatejet és kis híján megfulladt Dunavecsén.","id":"20200811_csecsemo_dunavecse_felrenyeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec96548-e1f3-4ddf-9136-6a1b9ac944b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf1dd08-223a-4171-8f87-229bee7a6ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_csecsemo_dunavecse_felrenyeles","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:47","title":"A mentők diszpécsere segített egy fuldokló csecsemőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909a878c-5965-42f9-af18-f0e37ef04d0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ez az első, hogy illegális tarvágást követnek el az állami tulajdonú erdőben.","shortLead":"Nem ez az első, hogy illegális tarvágást követnek el az állami tulajdonú erdőben.","id":"20200811_tiszaug_erdo_illegalis_fakivagas_tarvagas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=909a878c-5965-42f9-af18-f0e37ef04d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d02783-42d4-44f1-bb08-d9a2cc763f7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_tiszaug_erdo_illegalis_fakivagas_tarvagas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:28","title":"A januári pusztítás után megint kivágtak egy közel százéves erdőrészt Tiszaugnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2865c75f-2ad4-46e0-bcdf-0bc785c74f31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmaradt fesztiválszezon miatt óvatosak a tulajdonosok.","shortLead":"Az elmaradt fesztiválszezon miatt óvatosak a tulajdonosok.","id":"20200813_Annyival_tamogatja_a_kormany_a_fesztivalszektort_mint_amennyi_csak_a_Sziget_profitja_volt_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2865c75f-2ad4-46e0-bcdf-0bc785c74f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5228cfa1-fd56-4cb3-8749-d9f1362ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Annyival_tamogatja_a_kormany_a_fesztivalszektort_mint_amennyi_csak_a_Sziget_profitja_volt_tavaly","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:21","title":"Nem nyúltak a Sziget 700 milliós profitjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26fd7a7d-689f-4fb9-90f3-b22f7d889365","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A kaliforniai szenátor tavaly elindult a demokrata párti elnökjelöltségért – szemben Joe Bidennel is. Az első afroamerikai és az első nő volt San Francisco kerületi ügyészeként, kaliforniai főállamügyészként, és most alelnökjelöltként is. Pályafutását a HVG egy évvel ezelőtt mutatta be, ezt a cikket közöljük most újra, változtatás nélkül.","shortLead":"A kaliforniai szenátor tavaly elindult a demokrata párti elnökjelöltségért – szemben Joe Bidennel is. Az első...","id":"201930_kamala_harris_noi_obama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26fd7a7d-689f-4fb9-90f3-b22f7d889365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7912ab5-7842-44c2-a170-140663728bf5","keywords":null,"link":"/360/201930_kamala_harris_noi_obama","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:00","title":"Joe Biden választása – Kamala Harris, a női Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","shortLead":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","id":"20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d2ffa7-d163-47ee-b16c-debdc0a020d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","timestamp":"2020. augusztus. 12. 22:06","title":"Az utolsó egyedek sejtjeiből támasztanának fel egy kihalt orrszarvú fajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d83f8e0-ac8d-44ec-9b97-306c82dd7875","keywords":null,"link":"/360/20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:00","title":"A Millenium Falcon, avagy fapadossal az űrbe – Elon Musk életútja, 6.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között viszont mindössze 12 olyan van, ami igazán különlegesnek számít.","shortLead":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között...","id":"20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d4d14c-30bb-49fd-9604-8ca4c6e3315c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:03","title":"Van 12 exobolygó, ami a NASA tudósainak is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]