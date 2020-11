Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért akar vétózni Orbán Viktor a jogállami szabályozás miatt, ha minden rendben van a magyar demokráciával, ahogy azt gyakran állítja – teszi fel a kérdést a Néppárt frakcióvezetője a legolvasottabb német lapban. ","shortLead":"Miért akar vétózni Orbán Viktor a jogállami szabályozás miatt, ha minden rendben van a magyar demokráciával, ahogy azt...","id":"20201119_Manfred_Weber_Orban_terjen_eszhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a771f38-61e2-4337-aa81-9b4438b1100b","keywords":null,"link":"/360/20201119_Manfred_Weber_Orban_terjen_eszhez","timestamp":"2020. november. 19. 08:25","title":"Manfred Weber: Orbán térjen észhez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tervezet szerint egy háztartásban hat tő vadkendert lehetne termeszteni.","shortLead":"A tervezet szerint egy háztartásban hat tő vadkendert lehetne termeszteni.","id":"20201120_Mexiko_marihuana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901271c6-2225-447a-b80f-01a8a5f9a9ea","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Mexiko_marihuana","timestamp":"2020. november. 20. 06:14","title":"Jóváhagyta a marihuána legalizációját a mexikói szenátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c4302-a383-4127-9b3d-ca3740019a3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szupererős szívómotor, alacsony tömeg, hátsókerék-hajtás. Röviden ez az új Huracán STO receptje.","shortLead":"Szupererős szívómotor, alacsony tömeg, hátsókerék-hajtás. Röviden ez az új Huracán STO receptje.","id":"20201119_a_lamborghini_a_kozutakra_szabaditja_kokemeny_versenyautojat_huracan_sto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c4302-a383-4127-9b3d-ca3740019a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316e3b2a-bbac-4a82-b9cb-bee67768b169","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_a_lamborghini_a_kozutakra_szabaditja_kokemeny_versenyautojat_huracan_sto","timestamp":"2020. november. 19. 07:59","title":"A Lamborghini a közutakra szabadítja kőkemény versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ff3997-1899-4a0e-9fc6-268ad4b32532","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportgyőzelemért játszott a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában, és szép játékkal, 2-0-ra legyőzve a törököket feljutott az A-ligába, egyben esélyt szerzett a világbajnoki pótselejtezőre.","shortLead":"A csoportgyőzelemért játszott a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában, és szép játékkal, 2-0-ra legyőzve a törököket...","id":"20201118_Magyarorszag_Torokorszag__elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77ff3997-1899-4a0e-9fc6-268ad4b32532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a27d96b-9e87-4c6b-a19a-d9dda6c149c6","keywords":null,"link":"/sport/20201118_Magyarorszag_Torokorszag__elo","timestamp":"2020. november. 18. 20:42","title":"Magyarország-Törökország 2-0, csoportgyőztes a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03840ba7-c8e5-451d-8433-d140eaef156b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Christopher Krebs korábban azt nyilatkozta, hogy a 2020-as választás az USA történelmének legbiztonságosabb voksolása volt. ","shortLead":"Christopher Krebs korábban azt nyilatkozta, hogy a 2020-as választás az USA történelmének legbiztonságosabb voksolása...","id":"20201118_Donald_Trump_valasztasok_Christopher_Krebs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03840ba7-c8e5-451d-8433-d140eaef156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3db4d6-1cea-4214-97b1-7e17b0d83168","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_Donald_Trump_valasztasok_Christopher_Krebs","timestamp":"2020. november. 18. 09:37","title":"Trump most a választások biztonságáért felelős ügynökség vezetőjét rúgta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","shortLead":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","id":"20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d836d3b-8818-4b31-b876-f677227c32a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","timestamp":"2020. november. 18. 16:07","title":"Megjött a Volkswagen ID.3-ra feltűnően hasonlító kínai klón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy-Britanniában az eddig tervezettnél tíz évvel előbb, már 2030-ban megtiltják a benzin- és dízelüzemű új személyautók és furgonok értékesítését.","shortLead":"Nagy-Britanniában az eddig tervezettnél tíz évvel előbb, már 2030-ban megtiltják a benzin- és dízelüzemű új...","id":"20201118_2030tol_megtiltjak_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_autok_ertekesiteset_Angliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fc2527-e466-474d-92a2-9ee4e4bb6b2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_2030tol_megtiltjak_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_autok_ertekesiteset_Angliaban","timestamp":"2020. november. 18. 09:06","title":"Már csak 10 évig vehetnek új benzines és dízel autókat a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64","c_author":"Hyundai","category":"brandcontent","description":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak. Feltételek, kedvezmények, pályázati lehetőségek és nem utolsó sorban számok: mindezekről Benedekffy Gábor, a Hyundai E-mobilitási projekt vezetője beszélt. ","shortLead":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak...","id":"20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789686d3-3eec-4746-9571-d879b8e1d256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","timestamp":"2020. november. 20. 07:30","title":"EV-kiszámoló: ennyit jelent az elektromos autó a cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]