[{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","shortLead":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","id":"20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a228b959-92fd-4614-8aa3-7d1993b62e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","timestamp":"2020. november. 22. 10:55","title":"Vita Németországban a Covid-védőoltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg is azért vezette a naplókat, hogy egyszer megjelentesse őket.","shortLead":"Eredetileg is azért vezette a naplókat, hogy egyszer megjelentesse őket.","id":"20201122_alan_rickan_naplok_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d0f8c2-e91f-4f39-a88e-5fb5997ded85","keywords":null,"link":"/elet/20201122_alan_rickan_naplok_konyv","timestamp":"2020. november. 22. 19:17","title":"Könyvben adják ki Alan Rickman naplóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e6fb57-73bf-44bd-ad21-c756d312f2c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha már kimozdulni nem tudunk, legalább hallgassuk meg egy zseniális honlapon a természet legcsodásabb vidékeinek hangjait.\r

\r

","shortLead":"Ha már kimozdulni nem tudunk, legalább hallgassuk meg egy zseniális honlapon a természet legcsodásabb vidékeinek...","id":"20201121_Zsenialis_honlap_belehallgathatunk_a_nemzeti_parkok_hangaiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87e6fb57-73bf-44bd-ad21-c756d312f2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bd6fc7-214f-484c-ba84-393c489fa13b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201121_Zsenialis_honlap_belehallgathatunk_a_nemzeti_parkok_hangaiba","timestamp":"2020. november. 21. 12:31","title":"Zseniális honlap: belehallgathatunk a nemzeti parkok hangjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb sírbeszéddel tért vissza, s köszönt be ismét a magyar nyilvánosságba a múlt héten, 97. évében Párizsban elhunyt Méray Tibor. ","shortLead":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb...","id":"202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95a1dd5-6c9d-46ae-83e7-1753bf2107e4","keywords":null,"link":"/360/202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","timestamp":"2020. november. 21. 13:30","title":"\"A sír, hol a nemzet nem süllyed el\" – Búcsú Méray Tibortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főleg a vadállatok körében nőhet a megbetegedések száma, de az emberek is megfertőződhetnek, ahogy azt a koronavírus-járvány is mutatta.","shortLead":"Főleg a vadállatok körében nőhet a megbetegedések száma, de az emberek is megfertőződhetnek, ahogy azt...","id":"20201121_Fertozo_betegseg_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c09be4-6704-4799-95eb-105633e51999","keywords":null,"link":"/zhvg/20201121_Fertozo_betegseg_klimavaltozas","timestamp":"2020. november. 21. 12:17","title":"Egyre több fertőző betegséget szabadít a világra a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkahelyeket szeretnék megmenteni az enyhítéssel.","shortLead":"A munkahelyeket szeretnék megmenteni az enyhítéssel.","id":"20201121_Lengyelorszag_karacsonyi_unnep_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1e45af-d16f-4ef0-b291-b119e79b86e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201121_Lengyelorszag_karacsonyi_unnep_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 13:38","title":"Lengyelországban engedélyezik, hogy a karácsonyi ünnepek előtt kinyissanak az üzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság rossz hatással lehet a vérnyomásra – mutat rá egy új kutatás.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság...","id":"20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c045b82-9786-4664-8426-6fc875a60093","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","timestamp":"2020. november. 22. 19:33","title":"Kutatóorvosok figyelmeztetnek: most, hogy bezárkózunk otthonra, elindul felfele a vérnyomásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34a927d-4dc6-4968-92ea-d401f6b4b837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen a verandán dolgozott az a férfi, akinek kertjébe nem sokkal később különös összetételű meteorit zuhant. Az alig két kilós darabkáért jelentős összeget kapott.","shortLead":"Éppen a verandán dolgozott az a férfi, akinek kertjébe nem sokkal később különös összetételű meteorit zuhant. Az alig...","id":"20201122_meteor_meteorit_indonezia_szenes_kondrit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34a927d-4dc6-4968-92ea-d401f6b4b837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76e2bcd-e6c3-4abc-bfae-115955c4d63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_meteor_meteorit_indonezia_szenes_kondrit","timestamp":"2020. november. 22. 19:03","title":"Ritka meteorit zuhant egy férfi kertjébe, egyből milliomos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]