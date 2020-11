16 percen belül kétszer kaptak el egy gyorshajtót Szolnoknál

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","shortLead":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","id":"20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29576387-1b37-4211-b297-922c52dff8f7","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","timestamp":"2020. november. 25. 21:17","title":"20 milliárd forintot szán a kormány a Citadella felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívmelengető, lelkesítő levelet írt a szülőknek, a diákoknak és a tanároknak egy iskolaigazgató. Szerinte mindenki hős, aki részt vesz a karanténoktatásban.","shortLead":"Szívmelengető, lelkesítő levelet írt a szülőknek, a diákoknak és a tanároknak egy iskolaigazgató. Szerinte mindenki...","id":"20201125_Elkepesztoek_vagytok_Toljatok_ezt_a_digitalis_oktatasnak_nevezett_amator_esportot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3768a1-9393-4340-829e-570e2daff9af","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Elkepesztoek_vagytok_Toljatok_ezt_a_digitalis_oktatasnak_nevezett_amator_esportot","timestamp":"2020. november. 25. 10:01","title":"„Elképesztőek vagytok! Toljátok ezt a digitális oktatásnak nevezett amatőr e-sportot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A saját maga által létrehozott kft-kbe és észszerűtlen projektekbe csorgatta az államtól kapott százmillióit az MSZP pártalapítványa. Megszereztük az elmúlt 5 év költéseit.","shortLead":"A saját maga által létrehozott kft-kbe és észszerűtlen projektekbe csorgatta az államtól kapott százmillióit az MSZP...","id":"202048__partalapitvany__mszp__tancsics_megcsufolasa__kapcsolati_toke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896a7325-2fb1-4bcf-bcb4-f4a09ee08be1","keywords":null,"link":"/360/202048__partalapitvany__mszp__tancsics_megcsufolasa__kapcsolati_toke","timestamp":"2020. november. 26. 13:00","title":"Pénznyelő portál, balatoni hétvége - erre költött az elmúlt 5 évben az MSZP pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a1db1b-054c-49b6-8294-13e657e94b7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple táblagépeiért cserébe jutott volna fegyvertartási engedélyekhez Thomas Moyer, a vállalat biztonsági főnöke. Egy most nyilvánossá vált akta szerint az ügyben a hatóság két embere is érintett.","shortLead":"Az Apple táblagépeiért cserébe jutott volna fegyvertartási engedélyekhez Thomas Moyer, a vállalat biztonsági főnöke...","id":"20201125_apple_biztonsagi_orok_fegyvertartasi_engedely_ipad_thomas_moyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50a1db1b-054c-49b6-8294-13e657e94b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ad1aed-3270-4e3e-a9f2-85602ebc34cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_apple_biztonsagi_orok_fegyvertartasi_engedely_ipad_thomas_moyer","timestamp":"2020. november. 25. 09:03","title":"Fegyverért cserébe iPadek: súlyos vesztegetési ügybe keveredett az Apple biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem a \"megfelelő\" platformon rögzítik vendégeik adatait. Érdekükben már az iparkamara is megkereste az adatszolgáltatási központot felügyelő Magyar Turisztikai Ügynökséget.","shortLead":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem...","id":"20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9bf24-8f41-4011-ba87-43a14213abc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","timestamp":"2020. november. 25. 11:20","title":"Furcsa hiba: egy kedvezmény miatt maradnak ki szállásadók ezrei az állami kártérítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a debreceni intézmény ötven fős tantestületéből tíz pedagógusnak lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A lap szerint a debreceni intézmény ötven fős tantestületéből tíz pedagógusnak lett pozitív a tesztje.","id":"20201125_iskola_pedagogus_teszteles_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3408df5d-f99b-41be-a8b7-37d77a65fb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_iskola_pedagogus_teszteles_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. november. 25. 07:16","title":"Népszava: Egy iskolát már be kellett zárni a tanárok tesztelése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 7537 beteget ápolnak, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 7537 beteget ápolnak, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201126_koronavirus_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600bd9ac-ad65-44de-b55d-876f22ca2b6a","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_koronavirus_adatok","timestamp":"2020. november. 26. 09:33","title":"Koronavírus: 6360 új fertőzött, 115 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cira-03 nevű robotot egy magánkórházban használják. Mintavételkor megfogja a páciens állát.","shortLead":"A Cira-03 nevű robotot egy magánkórházban használják. Mintavételkor megfogja a páciens állát.","id":"20201126_koronavirus_teszt_maszk_arcmaszk_robot_egyiptom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcf0e0a-9dc8-4ede-bad0-28870e7ab80a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_koronavirus_teszt_maszk_arcmaszk_robot_egyiptom","timestamp":"2020. november. 26. 16:03","title":"Tesztet csinál és a maszkhordásra figyelmeztet egy új, egyiptomi robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]