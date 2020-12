Az új Fiat-modellek kétharmada elektromos lesz 2021 végére

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum és a tagintézmények munkatársai közül sokan közleményben kifejezik, a PIM munkatársaiként és magánemberként is elhatárolódnak a főigazgató hatalmas botrányt kavart véleménycikkétől. Mindeközben a 444 úgy tudja, hogy Demeter Szilárd egy magyarázkodó levelet küldött körbe a kollégáknak. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum és a tagintézmények munkatársai közül sokan közleményben kifejezik, a PIM munkatársaiként és...","id":"20201130_Elhatarolodnak_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_beosztottjai_Demeter_Szilard_irasatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8409f6f9-3282-48d1-8e0c-90119b8c0692","keywords":null,"link":"/kultura/20201130_Elhatarolodnak_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_beosztottjai_Demeter_Szilard_irasatol","timestamp":"2020. november. 30. 17:50","title":"Elhatárolódnak a Petőfi Irodalmi Múzeum beosztottjai Demeter Szilárd írásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek velük az oktatók: azokat rendelték be elbeszélgetésre, akiknek próbaidős a szerződésük, így indoklás nélkül ki lehetne rúgni őket. A filmes tanszék tanárai tiltakozó levelet küldtek beszélgetés helyett.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz...","id":"20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9ef47-3233-4b74-a304-32fc40ced691","keywords":null,"link":"/elet/20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","timestamp":"2020. november. 29. 20:00","title":"Fullajtár Andrea egy különös SZFE-s tárgyalásról: „Azóta is hányingerem van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József azt írta, nem fogyasztott kábítószert. A gyülekezésre vonatkozó szabályokat megsértette, az ezzel járó szankciókat vállalja. Szájer vasárnap jelentette be lemondását, lelki megterhelésre hivatkozva. A buliról akkor egy szót sem ejtett. Míg Szájer azt írja, \"házibuliban\" volt, a belga sajtó szexpartit említett. Frissítés: a belga ügyészség megerősítette, hogy drogot találtak Szájer táskájában.","shortLead":"Szájer József azt írta, nem fogyasztott kábítószert. A gyülekezésre vonatkozó szabályokat megsértette, az ezzel járó...","id":"20201201_Megszolalt_Szajer_Jelen_voltam_a_penteki_hazibulin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d93cb1-a623-4ac9-9dd1-3b7494d7eb83","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Megszolalt_Szajer_Jelen_voltam_a_penteki_hazibulin","timestamp":"2020. december. 01. 15:28","title":"Szájer megerősítette, hogy jelen volt a pénteki bulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet viszont felhívta arra a figyelmet, ez a csökkenés még közel sem ad okot például a síszezon megtartására.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet viszont felhívta arra a figyelmet, ez a csökkenés még közel sem ad okot például...","id":"20201201_WHO_koronavirus_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5552a-42a7-4396-8497-b296742f9d67","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_WHO_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. december. 01. 06:51","title":"WHO: Csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Romain Grosjeannak legalább egy futamot ki kell hagynia vérfagyasztó vasárnapi balesete után. A Haas istálló tesztpilótája ugrik be helyette.","shortLead":"Romain Grosjeannak legalább egy futamot ki kell hagynia vérfagyasztó vasárnapi balesete után. A Haas istálló...","id":"20201130_romain_grosjean_pietro_fittipaldi_haas_f1_baleset_egesi_serulesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df147d5-42fb-4ebb-97ad-c69ff16bb985","keywords":null,"link":"/sport/20201130_romain_grosjean_pietro_fittipaldi_haas_f1_baleset_egesi_serulesek","timestamp":"2020. november. 30. 16:55","title":"Fittipaldi helyettesíti a megégett Grosjeant a következő F1-es futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","shortLead":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","id":"20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17eb308-0af9-489d-9eef-e5957af60f6b","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","timestamp":"2020. november. 30. 10:28","title":"Mit jelent a kereszténység számára a test?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW hosszú múltra visszatekintő 7-es sorozata hamarosan 100 százalékban elektromos testvérmodellt kap.","shortLead":"A BMW hosszú múltra visszatekintő 7-es sorozata hamarosan 100 százalékban elektromos testvérmodellt kap.","id":"20201130_650_loeros_villanyautokent_tamad_a_bmw_i7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7648d5-00cb-4d98-99f0-ad55de131cac","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_650_loeros_villanyautokent_tamad_a_bmw_i7","timestamp":"2020. november. 30. 11:21","title":"650 lóerős villanyautóként támad a BMW i7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90efbb2b-f8fe-4ee5-bb80-dc878062c114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ellenállás és a sztrájk egyik formája lett az online nézhető Sztrájktévé, amelyen hazai filmes nagyágyúk, esztéták, újságírók szabad egyetemi előadásait nézhetjük meg. Ha már nagyon bekockultunk a passzív sorozatfogyasztástól, az SZFE-sek Sztrájktévéje megtornáztatja fásult agysejtjeinket. ","shortLead":"Az ellenállás és a sztrájk egyik formája lett az online nézhető Sztrájktévé, amelyen hazai filmes nagyágyúk, esztéták...","id":"20201130_szfe_sztrajk_sztrajktv_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90efbb2b-f8fe-4ee5-bb80-dc878062c114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d6d53a-6f0f-43b1-9a22-741822008d6b","keywords":null,"link":"/elet/20201130_szfe_sztrajk_sztrajktv_tuntetes","timestamp":"2020. november. 30. 10:54","title":"\"Miközben ellenállunk, adjunk is valamit\" – az SZFE-sek tévéjével elviselhetőbb a bezártság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]