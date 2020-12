Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92109c0d-7ed1-4a43-bacc-3c9f8c35f32d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az arabgyűlöletüket nyíltan vállaló ultráiról elhíresült Beitar Jerusalem futballklub felét megvette egy arab sejk. Az ügylet hátterében politikai szálak tűnnek fel. A Beitarban még soha nem játszhatott arab labdarúgó, de megfordultak a csapatban magyarok.\r

\r

","shortLead":"Az arabgyűlöletüket nyíltan vállaló ultráiról elhíresült Beitar Jerusalem futballklub felét megvette egy arab sejk...","id":"20201226_Arab_tulajdonost_kap_a_rasszista_szurkoloirol_hirhedt_izraeli_futballklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92109c0d-7ed1-4a43-bacc-3c9f8c35f32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e17d6f-f51e-4016-9390-979644d28f17","keywords":null,"link":"/360/20201226_Arab_tulajdonost_kap_a_rasszista_szurkoloirol_hirhedt_izraeli_futballklub","timestamp":"2020. december. 26. 16:00","title":"Arab tulajdonost kapott a rasszista szurkolóiról hírhedt izraeli futballklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták a nyomozást a férfi ellen, aki megölte élettársát, majd magukra gyújtotta az épületet.","shortLead":"Lezárták a nyomozást a férfi ellen, aki megölte élettársát, majd magukra gyújtotta az épületet.","id":"20201227_Melykuti_emberoles_a_rendorseg_vademelest_javasol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660af607-d525-4ffe-9f32-86c86a41a580","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Melykuti_emberoles_a_rendorseg_vademelest_javasol","timestamp":"2020. december. 27. 10:15","title":"Mélykúti emberölés: a rendőrség vádemelést javasol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát.","shortLead":"Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát.","id":"20201226_Tovabb_terjed_Europaban_a_jobban_fertozo_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a294cf-e48d-459e-a0c9-ada8b1ce6853","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Tovabb_terjed_Europaban_a_jobban_fertozo_koronavirus","timestamp":"2020. december. 26. 17:34","title":"Tovább terjed Európában a jobban fertőző koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1f2caf-ee6c-459c-886f-ff50ab3c894b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejezte a műsorszórást az alig egy hónapot működő Olay TV kormánykritikus televízió Törökországban pénteken, mert főszerkesztője, Suleyman Sarilar szerint nem tudott többé ellenállni a tudósításai miatti masszív kormányzati nyomásnak.\r

\r

","shortLead":"Befejezte a műsorszórást az alig egy hónapot működő Olay TV kormánykritikus televízió Törökországban pénteken, mert...","id":"20201226_26_napot_sugarzott_a_torok_kormanykritikus_televizio_nem_tudott_ellenallni_a_kormanyzati_nyomasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e1f2caf-ee6c-459c-886f-ff50ab3c894b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76a11de-4016-490c-9749-2db1196c66ca","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_26_napot_sugarzott_a_torok_kormanykritikus_televizio_nem_tudott_ellenallni_a_kormanyzati_nyomasnak","timestamp":"2020. december. 26. 08:44","title":"26 napot sugárzott a török kormánykritikus televízió: nem tudott ellenállni a kormányzati nyomásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak közül tízen háziorvosként dolgoztak. ","shortLead":"Az elhunytak közül tízen háziorvosként dolgoztak. ","id":"20201227_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf75d50-ffbc-4c15-b1fd-62371eab1c25","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 27. 15:20","title":"Már 41 egészségügyis áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feadf9fd-a599-4624-8861-71466a504c7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap több helyen lehet kisebb havazás, hószállingózás, de emellett havas eső, keleten eső is eshet. Nem lesz vastag a hótakaró, de ha átmenetileg is, több helyen kifehéredik a táj - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton a Facebook-oldalán.","shortLead":"Vasárnap több helyen lehet kisebb havazás, hószállingózás, de emellett havas eső, keleten eső is eshet. Nem lesz vastag...","id":"20201226_Vasarnap_jon_a_latvanyhavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feadf9fd-a599-4624-8861-71466a504c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd57a297-f7b5-4cd7-9907-3289152404b1","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Vasarnap_jon_a_latvanyhavazas","timestamp":"2020. december. 26. 17:45","title":"Vasárnap jön a látványhavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel Kína eredményes választ adott a koronavírus-járványra, az ázsiai ország gazdasága még az évtized vége előtt, 2028-ban lehagyja az amerikai gazdaságot.","shortLead":"Mivel Kína eredményes választ adott a koronavírus-járványra, az ázsiai ország gazdasága még az évtized vége előtt...","id":"20201226_Kina__a_koronavirusjarvany_miatt__mar_2028ban_lehagyja_az_USAt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2bdd34-05f9-4024-9669-e31d8b20c180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_Kina__a_koronavirusjarvany_miatt__mar_2028ban_lehagyja_az_USAt","timestamp":"2020. december. 26. 14:48","title":"Kína – a koronavírus-járvány miatt – már 2028-ban lehagyja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2174f6-5360-49e3-ae61-52856d2f4aab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha mesterséges intelligenciával kombinálnak egy fitneszkövetőt, akkor az megtanítható, hogy felismerje a legkülönfélébb, egymástól akár csak kevéssé eltérő gyakorlatokat is. A Bosch Sensortec újdonságával ilyen eszközök készíthetők majd.","shortLead":"Ha mesterséges intelligenciával kombinálnak egy fitneszkövetőt, akkor az megtanítható, hogy felismerje...","id":"20201226_bosch_sensortec_chip_aktivitaskoveto_fitneszkarkoto_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2174f6-5360-49e3-ae61-52856d2f4aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621d737c-a823-4e26-b3a7-4bfe6c0c90c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_bosch_sensortec_chip_aktivitaskoveto_fitneszkarkoto_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. december. 26. 18:03","title":"Csodákat tehet egy új chip a fitneszkarkötőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]