[{"available":true,"c_guid":"61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci gárdistáknak köszönhette, de most komoly kihívás elé néz az egyházfő. ","shortLead":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci...","id":"20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806b001-9bac-41af-9e18-a562e5716397","keywords":null,"link":"/360/20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","timestamp":"2020. december. 28. 17:00","title":"Duma Aktuál: Mikor a Pápa helyett a pápa áll ki focizni a Győr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brucellózis elsősorban állatokat érint, de akár emberekre is átterjedhet. Egy floridai férfi vaddisznóktól kapta el a betegséget, amelyből csak erős antibiotikum-kúrával sikerült kigyógyítani.","shortLead":"A brucellózis elsősorban állatokat érint, de akár emberekre is átterjedhet. Egy floridai férfi vaddisznóktól kapta el...","id":"20201230_vaddiszno_laz_fejfajas_betegseg_fertozes_bakterium_brucellozis_brucella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e81d124-4545-48a5-ac76-60f69f2c69df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_vaddiszno_laz_fejfajas_betegseg_fertozes_bakterium_brucellozis_brucella","timestamp":"2020. december. 30. 09:03","title":"Ritka betegség: 11 hónapig folyamatosan lázas volt és állandóan fájt a feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, 2021. harmadik negyedévben zárulhat.","shortLead":"A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, 2021. harmadik negyedévben zárulhat.","id":"20201228_opus_global_eon_titasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8304d206-9ddb-4644-b1d7-8684d29261d5","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_opus_global_eon_titasz","timestamp":"2020. december. 28. 19:55","title":"Mészáros cége megtette ajánlatát a tiszántúli áramhálózatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Azok, akik a másik oldalon állnak, sokban hasonlítanak ránk. Ha beássuk magunkat a lövészárokba, szem elől tévesztjük a valóságot - figyelmeztet az 1914-es frontvonali karácsonyozás történelmi példáját felhasználva Rutger Bregman holland történész-író. Részlet. ","shortLead":"Azok, akik a másik oldalon állnak, sokban hasonlítanak ránk. Ha beássuk magunkat a lövészárokba, szem elől tévesztjük...","id":"20201229_Egy_karacsonyi_tortenet_elso_vilaghaboru_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71917dd1-62e4-4e3d-8484-6bb7a5cddfc4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201229_Egy_karacsonyi_tortenet_elso_vilaghaboru_foci","timestamp":"2020. december. 29. 19:15","title":"Egy karácsonyi történet, ami hivatalosan soha nem történhetett volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6dff94-ca8c-4128-ad92-54561f49a053","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Pfizer-BioNTech vakcinájából hozták meg a második szállítmányt.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech vakcinájából hozták meg a második szállítmányt.","id":"20201230_70_ezer_oltoanyag_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6dff94-ca8c-4128-ad92-54561f49a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e41aa7-0a74-4df5-a30d-85754c8be428","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_70_ezer_oltoanyag_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 08:36","title":"Újabb 70 ezer oltóanyag érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09f2b18-78b6-4781-8020-302b26d888ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a „megacunami” bárányokat és szarvasmarhákat sodort el, teljesen elpusztítva a térség mezőgazdaságát. ","shortLead":"A tudósok szerint a „megacunami” bárányokat és szarvasmarhákat sodort el, teljesen elpusztítva a térség mezőgazdaságát. ","id":"20201229_cunami_szokoar_foldkozi_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a09f2b18-78b6-4781-8020-302b26d888ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30503986-a006-4f28-8f54-6f31d2f74940","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_cunami_szokoar_foldkozi_tenger","timestamp":"2020. december. 29. 13:13","title":"10 ezer éve 40 méteres szökőár moshatta el a Földközi-tenger keleti részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60ba5dc-5a15-49c5-8bd0-213fdcd8c38a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődik a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Peugeot európai forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődik a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Peugeot európai forgalmazása.","id":"20201230_bearaztak_a_360_loeros_zold_rendszamos_uj_peugeot_508at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e60ba5dc-5a15-49c5-8bd0-213fdcd8c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34de2d7-1093-4899-803f-6dc21cc5873c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_bearaztak_a_360_loeros_zold_rendszamos_uj_peugeot_508at","timestamp":"2020. december. 30. 06:41","title":"Árat kapott a 360 lóerős, zöld rendszámos új Peugeot 508","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is vezethessenek. Bírálta azt a rendszert is, amely szerint az országban a nőknek számos dolgot csak a férfi gondviselő engedélyezhet.","shortLead":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is...","id":"20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b93b17-2b54-47ed-a001-1e57c7cd7fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","timestamp":"2020. december. 28. 13:36","title":"Terrorizmus vádjával börtönözhetnek be egy szaúdi nőjogi aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]