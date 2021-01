Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klinikai vizsgálatok nélkül, az elsők között kezd el oltani Szerbia a Szputnyik V-tel.","shortLead":"Klinikai vizsgálatok nélkül, az elsők között kezd el oltani Szerbia a Szputnyik V-tel.","id":"20210106_szerbia_szputnyik_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61b2f40-b8d9-4b37-8658-acb34ce93ab2","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_szerbia_szputnyik_oltas","timestamp":"2021. január. 06. 15:18","title":"Szerbiában az orosz vakcinával kezdtek el oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c35ddb6-dddd-4fd0-9072-372ed434d4ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyarokat a negatív lelet sem menti fel a kötelező 10 napos angliai karantén alól.","shortLead":"A magyarokat a negatív lelet sem menti fel a kötelező 10 napos angliai karantén alól.","id":"20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_koronavirusteszt_anglia_beutazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c35ddb6-dddd-4fd0-9072-372ed434d4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5044bc4c-c244-42bc-aa0d-93af71387c06","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_koronavirusteszt_anglia_beutazas","timestamp":"2021. január. 08. 05:40","title":"Negatív teszthez kötik a beutazást Angliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik, a plug-in hibridektől visszavehetik ezt a kedvezményt. ","shortLead":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik, a plug-in hibridektől visszavehetik ezt...","id":"20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5194bc74-0478-45d5-97a1-69f36c2eae9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","timestamp":"2021. január. 06. 09:39","title":"Hamarosan búcsúzhatnak a konnektoros hibridek a zöld rendszámtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5cb4c3-feab-4d3c-92b5-2ed4c4ff4676","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított autójából kiáramló fűszagot a rendőrök is megérezték.","shortLead":"Az egyik gyanúsított autójából kiáramló fűszagot a rendőrök is megérezték.","id":"20210107_Orizetbe_vettek_ket_drogdilert_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa5cb4c3-feab-4d3c-92b5-2ed4c4ff4676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19038d52-94fd-49ce-b904-b627d27bae3d","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Orizetbe_vettek_ket_drogdilert_Budapesten","timestamp":"2021. január. 07. 07:45","title":"Őrizetbe vettek két drogdílert Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3dd259-1bf7-480c-8893-87aac782172b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magán kezdi a spórolást az önkormányzat Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint.","shortLead":"Magán kezdi a spórolást az önkormányzat Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint.","id":"20210107_tatabanya_elvonasok_2_milliardos_hiany_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc3dd259-1bf7-480c-8893-87aac782172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8847a4-4198-41fb-9109-dda17cb4e5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_tatabanya_elvonasok_2_milliardos_hiany_leepites","timestamp":"2021. január. 07. 16:10","title":"Elfogyott Tatabánya pénze a kormány elvonásai után: leépítés és fizetéscsökkentés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","id":"202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7278f143-f1e1-413e-b24f-5af4407470a9","keywords":null,"link":"/360/202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","timestamp":"2021. január. 07. 10:00","title":"Ez szemétség: úgy kevesebb az e-hulladék, hogy közben több is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi keretek adnak.","shortLead":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi...","id":"20210108_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f95086-fd91-439c-b919-555e986bbf78","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Orban","timestamp":"2021. január. 08. 07:37","title":"Orbán: Februárig meghosszabbítjuk a rendkívüli intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4586c489-8f5b-4b29-a734-812610f10790","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bill Clinton is elítélte a washingtoni Capitoliumban és környékén történt zavargásokat. Melania Trump kabinetfőnöke azonnali hatállyal lemondott.\r

","shortLead":"Bill Clinton is elítélte a washingtoni Capitoliumban és környékén történt zavargásokat. Melania Trump kabinetfőnöke...","id":"20210107_Washington_Capitolium_zavargas_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4586c489-8f5b-4b29-a734-812610f10790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d1f35-e0c9-481a-8184-8e66021bd483","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Washington_Capitolium_zavargas_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 07. 05:18","title":"Obama: \"Hatalmas gyalázatként és szégyenként fog bevonulni ez a nap az ország történelmébe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]