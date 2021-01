Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4307a8f-4779-4647-8fd2-dac8d6fb35be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen több mint 7,3 millió forintnyira bírságolták a résztvevőket.","shortLead":"Összesen több mint 7,3 millió forintnyira bírságolták a résztvevőket.","id":"20210125_ketszaz_fos_illegalis_buli_kolozsvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4307a8f-4779-4647-8fd2-dac8d6fb35be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24e72de-1a46-4089-851d-48fdbe345088","keywords":null,"link":"/elet/20210125_ketszaz_fos_illegalis_buli_kolozsvar","timestamp":"2021. január. 25. 08:33","title":"Kétszáz fős illegális bulit számolt fel a rendőrség Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed74fe8b-9b30-41ec-93c4-ad5e83568852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társulatoknál negyedére csökkent a bevétel.","shortLead":"A társulatoknál negyedére csökkent a bevétel.","id":"20210125_cirkusz_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed74fe8b-9b30-41ec-93c4-ad5e83568852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15441ef5-b0d2-44c1-b07a-1c16be2760f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_cirkusz_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. január. 25. 09:45","title":"Alig van már pénzük a cirkuszoknak, még egy évet nem élnek túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mégis bezárták 60 napra a szórakozóhelyet, amely most adományokat kér.","shortLead":"Mégis bezárták 60 napra a szórakozóhelyet, amely most adományokat kér.","id":"20210124_Alkoholt_is_arult_a_Kozpont_de_ez_nem_szabalyellenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29efa109-b97f-42a1-846a-de2ca75f5416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_Alkoholt_is_arult_a_Kozpont_de_ez_nem_szabalyellenes","timestamp":"2021. január. 24. 09:37","title":"Alkoholt is árult a Központ, de ez nem szabályellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter szerint ez még nem a nagy enyhítések időszaka.","shortLead":"A belügyminiszter szerint ez még nem a nagy enyhítések időszaka.","id":"20210125_horvatorszag_lazitas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102bd216-7207-4282-8d0f-a801613482bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_horvatorszag_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 25. 14:55","title":"Lazítások jöhetnek Horvátországban, ha nem jelenik meg a brit variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7348b9d-6fb7-41f0-bbb0-436ee51aa582","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már több ezermilliárdos kárt okoznak a klímaváltozás miatt gyakrabban és súlyosabban pusztító extrém időjárási jelenségek. ","shortLead":"Már több ezermilliárdos kárt okoznak a klímaváltozás miatt gyakrabban és súlyosabban pusztító extrém időjárási...","id":"20210125_klimavaltozas_szelsoseges_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7348b9d-6fb7-41f0-bbb0-436ee51aa582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f921faf-e093-4d8b-b8bb-33d4c26dc6bd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_klimavaltozas_szelsoseges_idojaras","timestamp":"2021. január. 25. 16:12","title":"Majdnem félmillió emberéletet követeltek az időjárási szélsőségek az elmúlt húsz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását.","shortLead":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja...","id":"20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0dc164-cffb-4b6c-bb44-41ec468bf106","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 24. 15:33","title":"Veszélyben az osztrák oltási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet igazolni, hogy az egyén nem koronavírus-fertőzött. Ennek a költségét azonban az érintettnek kell megfizetnie. Egyesek máris elkezdték kijátszani a rendszert.","shortLead":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet...","id":"20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccad049-84b2-41ab-a732-2b6320a96d4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","timestamp":"2021. január. 25. 08:03","title":"Hamisítani kezdték a Covid-tesztek eredményét, hogy pénzt spóroljanak és utazhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe74f0-637b-4672-9611-9399277b836e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A támogatás minden iskolatípus minden évfolyamára kiterjed.","shortLead":"A támogatás minden iskolatípus minden évfolyamára kiterjed.","id":"20210125_ausztria_oktatas_tavoktatas_tanulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe74f0-637b-4672-9611-9399277b836e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39459244-bf5c-4d48-a3cc-f65789bb502f","keywords":null,"link":"/elet/20210125_ausztria_oktatas_tavoktatas_tanulok","timestamp":"2021. január. 25. 14:59","title":"Ausztriában 200 millió eurót költenek a távoktatásban tanulókra, hogy behozzák a lemaradást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]