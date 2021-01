Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendéglátósok felélték minden tartalékukat, a bérkompenzációból pedig szinte semmi nem érkezett meg - mondta Gerendai Károly, aki arról is beszélt, hogy a saját éttermei is kimerítették a tartalékaikat.","shortLead":"A vendéglátósok felélték minden tartalékukat, a bérkompenzációból pedig szinte semmi nem érkezett meg - mondta Gerendai...","id":"20210126_Gerendai_Karoly_ettermei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59109fc8-0953-4758-a34e-91d3e165db46","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_Gerendai_Karoly_ettermei","timestamp":"2021. január. 26. 21:57","title":"Hitelből finanszírozzák a veszteséget Gerendai Károly éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oltóanyaghoz szükséges hozzávaló rövidesen három üzemben készülhet.","shortLead":"Az oltóanyaghoz szükséges hozzávaló rövidesen három üzemben készülhet.","id":"20210127_moderna_vakcina_gyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa50bf2-a114-4aa2-a91d-56c397a9be2b","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_moderna_vakcina_gyartas","timestamp":"2021. január. 27. 12:20","title":"Felpörgetik a gyártást, több készülhet a Moderna koronavírus-vakcinájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49470195-9cbc-4c34-aedf-aebe0f161d47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar nevű cég ezúttal a Samsung legújabb csúcstelefonját vette kezelésbe, és készített belőle többféle verziót is. A legfeltűnőbb egyértelműen a kínai holdújévre készült modell, de az ár szempontjából ez még csak a második legdrágább konstrukció.","shortLead":"Az orosz Caviar nevű cég ezúttal a Samsung legújabb csúcstelefonját vette kezelésbe, és készített belőle többféle...","id":"20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_caviar_luxustelefon_arany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49470195-9cbc-4c34-aedf-aebe0f161d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d439b9-9ecb-474b-a203-815f280fc32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_caviar_luxustelefon_arany","timestamp":"2021. január. 27. 12:03","title":"Túl olcsónak tartja a Samsung Galaxy S21 Ultrát? Jött belőle egy 22,6 millió forintos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b007ab75-b13f-449a-942c-ad9fddf383e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi kell több a Defender rajongóknak? ","shortLead":"Mi kell több a Defender rajongóknak? ","id":"20210127_Range_Rover_Defender_huzta_ki_a_bajbol_az_autoszallito_kamiont__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b007ab75-b13f-449a-942c-ad9fddf383e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9615c9-dc99-42c4-9a21-fe539a0bfdc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_Range_Rover_Defender_huzta_ki_a_bajbol_az_autoszallito_kamiont__video","timestamp":"2021. január. 27. 14:59","title":"A kereskedés előtt álló vadonatúj Range Rover Defender húzta ki a bajból az autószállító kamiont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes havi összeggel majd 2024-ben számolhatnak az érintettek.","shortLead":"Teljes havi összeggel majd 2024-ben számolhatnak az érintettek.","id":"20210127_tallai_andras_13_havi_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062524c4-ccc9-4216-ae0d-145346c1ef18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_tallai_andras_13_havi_nyugdij","timestamp":"2021. január. 27. 06:47","title":"Február közepén utalják a 13. havi nyugdíj negyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató választ kaptak a Szputnyik V gyártójától.","shortLead":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató...","id":"20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab655fe-3fc0-4a65-9764-45faed9c79de","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","timestamp":"2021. január. 27. 18:55","title":"Az OGYÉI a Szputnyikról: Bármilyen engedélyezésnél lehetnek véleményütközések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A bukott filmmogult korábban 23 évi börtönre ítélték nők elleni erőszakért és szexuális zaklatásért.","shortLead":"A bukott filmmogult korábban 23 évi börtönre ítélték nők elleni erőszakért és szexuális zaklatásért.","id":"20210126_harvey_weinstein_aldozat_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b885dd8a-161b-406d-b2e9-9394d742128f","keywords":null,"link":"/elet/20210126_harvey_weinstein_aldozat_karterites","timestamp":"2021. január. 26. 14:28","title":"Weinstein áldozatai 17 millió dollárt kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f77bae7-fa5b-49e8-9abb-0fc8e4a34bf6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210127_Marabu_Feknyuz_Ki_morgolodik_az_orosz_vakcina_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f77bae7-fa5b-49e8-9abb-0fc8e4a34bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0086b2c7-54b3-4c0b-bf93-a3fe7b1a6759","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Marabu_Feknyuz_Ki_morgolodik_az_orosz_vakcina_miatt","timestamp":"2021. január. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ki morgolódik az orosz vakcina miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]