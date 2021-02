Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72747945-0c0a-4b86-88cd-6e8fd17b70d3","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Ezt állítja a legmagasabb francia irodalmi elismeréssel, a Goncourt-díjjal méltányolt könyv, a Napirend szerzője, Éric Vuillard.","shortLead":"Ezt állítja a legmagasabb francia irodalmi elismeréssel, a Goncourt-díjjal méltányolt könyv, a Napirend szerzője, Éric...","id":"202104__napirend__afuhrer_asztaltarsasaga__kozelkepek__szorozva_osztottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72747945-0c0a-4b86-88cd-6e8fd17b70d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083aaa94-b987-46ea-baa2-b2f70f27d54b","keywords":null,"link":"/360/202104__napirend__afuhrer_asztaltarsasaga__kozelkepek__szorozva_osztottak","timestamp":"2021. február. 02. 17:00","title":"A történelem fekete komédia, a múlt sötétebb, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Euronews információi szerint az idei első negyedévben mindenképpen hiány lesz az oltóanyagokból.","shortLead":"Az Euronews információi szerint az idei első negyedévben mindenképpen hiány lesz az oltóanyagokból.","id":"20210202_koronavirus_vakcina_eu_tagallamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e90a0e-50d4-4cea-bac9-fb523212585a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210202_koronavirus_vakcina_eu_tagallamok","timestamp":"2021. február. 02. 21:40","title":"Kiderült, mennyi koronavírus-vakcina érkezhet az EU tagállamaiba a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","shortLead":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","id":"20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00e5ef0-a82b-4431-ad77-b9e799cbdc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 22:00","title":"Merkel: Minden oltóanyagot szívesen látunk az EU-ban – ha a papírjaik rendben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506c7ed8-7148-4e5c-88ee-481bb851b2fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az érett barokk oratórium fölfedezésre érdemes kincseiből válogatott legújabb lemezén Philippe Jaroussky francia operaénekes-virtuóz.","shortLead":"Az érett barokk oratórium fölfedezésre érdemes kincseiből válogatott legújabb lemezén Philippe Jaroussky francia...","id":"202104_cd__ordogi_angyalhang_philippe_jaroussky_la_vanita_del_mondo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=506c7ed8-7148-4e5c-88ee-481bb851b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638a6002-3ecd-46fb-bcd5-1166800b4bea","keywords":null,"link":"/360/202104_cd__ordogi_angyalhang_philippe_jaroussky_la_vanita_del_mondo","timestamp":"2021. február. 02. 14:00","title":"Ördögi angyalhang - Philippe Jaroussky lemezajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa2534a-e1be-4a20-958c-55178c8f3dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid BMW i8-as nemcsak látványos, de mint kiderült, lopott is. ","shortLead":"A hibrid BMW i8-as nemcsak látványos, de mint kiderült, lopott is. ","id":"20210203_Latvanyos_volt_a_treleren_levo_BMW_i8as","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aa2534a-e1be-4a20-958c-55178c8f3dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d731747a-406d-43f7-b313-31eb30d9aad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Latvanyos_volt_a_treleren_levo_BMW_i8as","timestamp":"2021. február. 03. 09:24","title":"Nem csoda, hogy kíváncsiak lettek a rendőrök Csanádpalotánál erre a BMW-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő áttekintette azokat a külsős szerződéseket, amelyeket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kötött tavaly. ","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő áttekintette azokat a külsős szerződéseket, amelyeket a Nemzeti Média...","id":"20210203_nmhh_mediahatosag_hadhazy_akos_wc_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07efa98-b617-458e-ae5c-9a36e21b977b","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_nmhh_mediahatosag_hadhazy_akos_wc_tanulmany","timestamp":"2021. február. 03. 18:15","title":"Tanulmányírásra 5 és fél, vécére 11 millió forintot költött az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe8895c-96bc-4e32-bc55-1a8c0f15d574","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Magyar Péter azon a balatoni településen indult volna a tisztségért, ahol állami segítséggel épült családi házuk, de mégsem költöztek oda. Végül nem volt rajta a szavazólapon. A község viszont azóta is épül, szépül.","shortLead":"Magyar Péter azon a balatoni településen indult volna a tisztségért, ahol állami segítséggel épült családi házuk, de...","id":"202105_nem_henyelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbe8895c-96bc-4e32-bc55-1a8c0f15d574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f44c13b-6257-44f6-aa39-ee98d5506cab","keywords":null,"link":"/360/202105_nem_henyelnek","timestamp":"2021. február. 04. 06:30","title":"Polgármesterjelölt is volt néhány napig Varga Judit férje Balatonhenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa45451-9e31-47bb-bfcb-3a88dd1d2eb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angliai Rossendale-ben élő Dot McCarthynak, a Cronkshaw Fold Farm tulajdonosának érdekes ötlet jutott az eszébe: bérbe adja a kecskéit egy Zoom-beszélgetéshez. A viccnek indult elképzelés nagyon bejött.","shortLead":"Az angliai Rossendale-ben élő Dot McCarthynak, a Cronkshaw Fold Farm tulajdonosának érdekes ötlet jutott az eszébe...","id":"20210202_zoom_kecske_dot_mccarrty_cronkshaw_fold_farm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa45451-9e31-47bb-bfcb-3a88dd1d2eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ea9fca-cdce-40e4-aebd-a14d0d3c3ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_zoom_kecske_dot_mccarrty_cronkshaw_fold_farm","timestamp":"2021. február. 02. 10:47","title":"Milliókat keresett a brit nő, akinek a kecskéit Zoom-hívásokhoz lehet kibérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]